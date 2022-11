Con dâu nhờ mẹ chồng tìm giúp chiếc nhẫn vàng, gần 1 năm sau biết được sự thật gây xúc động

Người xưa có câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" và quan hệ mẹ chồng - con dâu cũng có vô vàn điều để nói. Nhiều mâu thuẫn, nhiều xung đột phát sinh từ những tình huống hằng ngày, quan điểm trong cuộc sống dẫn đến những bất đồng không hồi kết.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải người mẹ chồng và con dâu nào cũng ghét bỏ, bài xích lẫn nhau, câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Theo đó, một người phụ nữ đến từ thành phố Chu Khẩu, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã chia sẻ câu chuyện vô cùng cảm động và đáng yêu giữa mình với mẹ chồng và nhanh chóng gây "bão" trên mạng xã hội.

Vào năm ngoái, người phụ nữ có làm rơi một chiếc nhẫn vàng. Đây món quà cô được chồng tặng khi mới về làm dâu nên người phụ nữ vô cùng buồn bã. Tuy nhiên, cô có lịch đi công tác xa chỉ có thể nhờ mẹ chồng tìm hộ.

Ngày hôm sau, người mẹ chồng liền gọi thông báo với con dau rằng bà đã tìm thấy chiếc nhẫn. Khi cô đi công tác về, mẹ chồng còn đặc biệt xỏ chiếc nhẫn vào một sợi dây chuyền rồi đưa cho cố để tránh làm mất.

Thế gần 1 năm sau, người phụ nữ trong lúc dọn dẹp lại vô tình tìm thấy một chiếc nhẫn khác, giống hệt với vật đã mất của cô. Sau khi suy nghĩ kỹ, người phụ nữ chắc hắn đây mới là chiếc nhẫn do chồng cô tặng, mà cô chẳng may làm rơi xuống khe giường. Thì ra, vì mẹ chồng không thể tìm thấy chiếc nhẫn nên đã cố tình mua một chiếc giống hệt để an ủi con dâu.

Người phụ nữ cũng cho biết thêm, trong hơn 10 năm làm dâu, cô và mẹ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xích mích. Bà còn thường xuyên giúp chăm sóc 3 người cháu để vợ chồng con trai yên tâm công tác. Tự tận đáy lòng, cô rất biết ơn và cảm phục mẹ chồng của mình.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với người phụ nữ khi có được người mẹ chồng tâm lý, tốt bụng và thương con cái như vậy. "Cô con dâu thật hạnh phúc khi có được người mẹ chồng như vậy"; "Người mẹ chồng đáng mơ ước của mọi nhà"; "Hiếm mẹ chồng nào lại hào phóng như vậy"..., là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/con-dau-nho-me-chong-tim-giup-chiec-nhan-vang-gan-1-nam-sau-biet...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/con-dau-nho-me-chong-tim-giup-chiec-nhan-vang-gan-1-nam-sau-biet-duoc-su-that-gay-xuc-dong-a555986.html