Chồng đòi ly dị ngay đêm tân hôn vì thấy một thứ trên bụng vợ, nguyên nhân gây tranh cãi gay gắt

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 20:20 PM (GMT+7)

Biết được bí mật vợ cất giấu bấy lâu chỉ từ một vết lạ trên bụng, người chồng nhất quyết đòi ly hôn.

Theo trang 163, vào ngày 19/9 vừa qua, một trường hợp ly hôn hi hữu đã được công bố trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Tư pháp Quảng Châu (Trung Quốc).

Cụ thể, sau một thời gian bên nhau, anh Giang và chị Lâm quyết định tổ chức đám cưới. Vào đêm tân hôn, anh Giang bất ngờ nhìn thấy vết rạn da trên bụng của chị Lâm.

Chị Lâm giải thích đó là vết sẹo để lại sau ca mổ ruột thừa. Thế nhưng, anh lâm lại cho rằng vết rạn trên bụng vợ rất giống dấu hiệu của người phụ nữ đã mang thai và sinh con, hoàn toàn không giống sẹo phẫu thuật.

Đối mặt với sự chất vấn của chồng, chị Lâm đành thú nhận trước đây từng mang thai ngoài ý muốn với bạn trai cũ, sau đó đã phá thai. Anh Giang sững sờ không nói lên lời khi nghe lời thú nhận của vợ.

Vừa sốc vừa đau lòng, anh Giang quyết định ly hôn với chị Lâm, đồng thời yêu cầu gia đình nhà vợ trả lại món quà cưới trị giá 283.000 NDT (gần 1 tỷ VNĐ) anh vừa tặng.

Người chồng nhất quyết đòi ly hôn sau khi biết vợ từng mang thai ngoài ý muốn với bạn trai cũ.

Quyết định bất ngờ của anh Giang ngay trong đêm tân hôn khiến chị Lâm đau khổ tột cùng, chị không nghĩ anh sẽ tuyệt tình tới mức đó. Không muốn chia tay chồng mới cưới, chị Lâm ra sức giải thích và níu kéo nhưng anh Giang vẫn không thay đổi ý định.

Chia sẻ với các phóng viên, anh Giang cho hay sau chuyện này, gia đình anh vô cùng xấu hổ khi trở thành đề tài bàn tán và đám tiếu của mọi người. Anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn và lấy lại tiền cưới. Được biết, chị Lâm hiện đã đồng ý ly hôn với anh Lâm nhưng không chịu trả lại tiền.

Sự việc sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chị Lâm đã không thành thật với chồng trước đám cưới nên anh Giang muốn ly hôn và đòi lại quà cưới là hợp lý. Chị Lâm không nên giữ tiền khi cuộc hôn nhân của hai người chỉ kéo dài chưa tới vài tiếng.

Trong khi đó, một số người khác lại chỉ trích anh Giang vì không bao dung cho vợ mới cưới. Theo những người này, nếu anh Giang thực sự yêu chị Lâm thì sẽ không để tâm tới quá khứ của chị.

Trước đó, cư dân mạng cũng được dịp xôn xao khi một người chồng ở Ấn Độ đòi ly hôn vợ ngày sau đêm tân hôn. Theo Times of India, vào đêm tân hôn, người chồng vừa tháo khăn che mặt của vợ thì kinh ngạc khi thấy mặt cô đầy râu ria y như đàn ông.

Choáng váng trước khuôn mặt bất thường của vợ, người chồng quyết định đệ đơn ly hôn ngay sau đêm tân hôn. Hành động của anh khiến hai bên gia đình đều ngỡ ngàng.

Người vợ thừa nhận khuôn mặt cô có phần đáng sợ vì râu mọc nhiều, không khác nào đàn ông. Nguyên nhân là vì cô gặp phải một số vấn đề về nội tiết tố. Giọng nói của cô thậm chí cùng hơi ồm ồm, không được trong trẻo như những người phụ nữ khác. Tuy nhiên, người vợ khẳng định cô không hề có ý lừa dối chồng.

Theo lời kể của người chồng, cuộc hôn nhân này là do gia đình sắp đặt nên anh không biết nhiều thông tin về vợ. Cô luôn đeo một tấm khăn che nửa mặt theo phong tục truyền thống của người Ấn Độ, do đó anh chưa từng nhìn thấy toàn bộ gương mặt của vợ trước khi cưới. Xét thấy lý do người chồng đưa ra không thỏa đáng, tòa án cuối cùng không đồng ý cho cặp đôi ly hôn.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/chong-doi-ly-di-ngay-dem-tan-hon-vi-thay-mot-thu-tren-bung-vo-ng...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/chong-doi-ly-di-ngay-dem-tan-hon-vi-thay-mot-thu-tren-bung-vo-nguyen-nhan-gay-tranh-cai-gay-gat-a514073.html