Xe động cơ lai Hybrid Toyota Corolla Cross có thật sự tiết kiệm nhiên liệu

Việc công khai mức tiêu thụ nhiên liệu đã được nhiều nước áp dụng và là một trong những tiêu chí để người tiêu dùng so sánh, cân nhắc khi mua xe. Các nhà sản xuất vì thế đều cố gắng cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất của động cơ và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, coi đó như một lợi thế cạnh tranh.

Thực hiện quy định về dán nhãn năng lượng, đến nay, tất cả số liệu về mức tiêu hao nhiên liệu của các mẫu ô tô, xe máy đã được báo cáo về Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đánh giá tổng hợp dựa vào chỉ số tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp, Toyota Corolla Cross phiên bản HV (hybrid xăng - điện) là mẫu ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay, với chỉ 4,2 lít/100km. Mức này thậm chí thấp hơn cả nhiều mẫu xe ở phân khúc cỡ nhỏ B như Mazda 2 (4,62 lít/100km) hay Nissan Almera (5,1 lít/100km).

Phiên bản Corolla Cross bản nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm với điểm nhấn là mặt ca lăng dạng tổ ong cùng với cụm đèn full LED được đặt tên Crystalized, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy mang hơi hướng thiết kế của dòng xe sang Lexus.

Thân xe với những đường nét thể thao, kèm theo bánh hợp kim 18 inch tạo hình chữ V thể thao. Trong khi đuôi xe cũng được thiết kế lại mang tính nhận diện cao hơn, kính trần toàn cảnh kèm theo rèm điều khiển đóng/mở, giúp không gian trở nên thoáng đãng, tăng tính thẩm mỹ cho xe. Điểm nhấn của Corolla Cross 2024 so với các mẫu xe khác trong phân khúc là 2 lựa chọn màu nội thất: màu đen và đỏ, tất cả đều bọc da cao cấp đem tới sự phù hợp với sở thích của những nhóm khách hàng khác nhau.

Bên cạnh đó, là các trang bị hiện đại bậc nhất trong phân khúc với màn hình hiển thị thông tin TFT 12,3 inch (lớn nhất trong phân khúc SUV hạng C hiện nay) tần số quét cao, tăng trải nghiệm của người lái khi quan sát các thông tin. Màn hình giải trí kích thước 9 inch cho bản xăng, và 10.1 inch cho bản Hybrid có kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Kèm theo đó là camera 360 độ hiển thị hình ảnh trên màn hình giải trí giúp tăng tính an toàn khi lái xe.

Toyota Corolla Cross có 2 phiên bản gồm bản xăng và bản Hybrid, trong đó bản Hybrid là điểm nhấn với sức mạnh và khả năng tiết kiệm xăng. Corolla Cross 1.8HV trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.8L, cho công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm, kết hợp một mô tơ điện công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm.

Xe cũng sử dụng hệ thống điều phối van biến thiên kép (Dual VVT-i) và chu trình Atkinson đem tới hiệu suất và khả năng tiết kiệm xăng tối ưu. Mức công suất tiêu thụ nhiên liệu phiên bản này chỉ 3,67 lít xăng/100km đường hỗn hợp.

Trong khi đó, phiên bản Corolla Cross 1.8V được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.8L hút khí tự nhiên và tích hợp phun xăng điện tử, cho công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm.

Cả hai phiên bản đều có hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Kèm theo đó là 3 chế độ lái Normal, PWR, Eco, phiên bản 1.8HV còn có thêm chế độ thuần điện EV Mode. Corolla Cross 2024 đem tới cảm giác lái đầm, chắc và sự thanh thoát khi di chuyển trên đường nhờ vô lăng tăng cường độ siết cùng hệ thống treo được tinh chỉnh. Động cơ mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng không quá sốc nổi ngay cả khi thốc ga mạnh.

Toyota Corolla Cross 2024 hiện đang là mẫu SUV C có trang bị an toàn bậc nhất trong phân khúc giá. Xe sở hữu gói Toyota Safety Sense trên cả hai phiên bản với đầy đủ các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm PCS / Cảnh báo chệch làn đường LDA / Hỗ trợ giữ làn đường LTA / Điều khiển hành trình chủ động DRCC / Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động AHB / Tổng kết về tính năng an toàn và ANCAP.

Bên cạnh đó, xe cũng vẫn được tích hợp đầy đủ các trang bị như: Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS / Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM / Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA / Phanh hỗ trợ đỗ xe / Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA / Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD / Hệ thống cân bằng điện tử VSC / Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC / Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Đèn báo phanh khẩn cấp / Camera toàn cảnh 360 độ /Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và 7 túi khí

Bảng giá niêm yết của hai phiên bản trên dòng Toyota Corolla Cross như sau: