VinFast cho chạy thử nghiệm hai mẫu xe Lux và Fadil trên đường phố

Thứ Tư, ngày 22/05/2019 06:00 AM (GMT+7)

Hãng xe hơi Việt đã mang lô xe 58 chiếc bao gồm dòng Lux A2.0 (sedan), Lux SA2.0 (SUV) và Fadil chạy thử tại Việt Nam.

Xe hơi VinFast Sự kiện:

Chuyên gia kỹ thuật từ hãng Magna Steyr (Áo) sẽ là những người trực tiếp thử nghiệm các mẫu xe VinFast để kiểm tra chiếc xe ở điều kiện vận hành, khí hậu, địa hình, giao thông và đặc tính lái xe tại Việt Nam, nhằm đưa ra những điều chỉnh phù hợp giúp hoàn thiện tính kỹ thuật cho xe ở mức độ cao nhất trước khi bán ra thị trường Việt.

​Cụ thể, dàn xe chạy thử của VinFast sẽ chạy thử trên các chặng di chuyển với chiều dài từ 176km - 350km từ Bắc vào Nam qua nhiều loại đường như: đô thị, ngoại ô, cao tốc, bên cạnh các địa hình khác nhau như đường đèo dốc, đường gập ghềnh, đường cát và cả “đường ngập nước” - mối quan tâm hàng đầu của người mua xe ô tô tại Việt Nam. Thử nghiệm đường ngập ở đây có thể hiểu là ngập đến điểm giới hạn cho phép của xe (Wading depth), và tất nhiên ở từng dòng xe thì chúng đều có điểm giới hạn lội nước khác nhau.​

VinFast Lux SA 2.0 chạy thử tại Hà Nội. (Ảnh: Facebook)​

Xe VinFast còn được chạy thử và đánh giá dưới điều kiện thời tiết nắng gắt, sương mù, mưa lớn, giông bão,…

Theo đó, VinFast sẽ thực hiện các giai đoạn bao gồm:​

Giai đoạn đầu: Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí (HVAC), thông qua việc di chuyển xe trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, trời mưa, cả ban ngày và ban đêm. Dữ liệu thu thập được trong quá trình chạy xe sẽ được các chuyên gia lại như mức độ chênh lệch giữa nhiệt độ trong xe với nhiệt độ bên ngoài, đo cảm giác của hành khách và lái xe nhằm đánh giá sự thoải mái, dễ chịu cho tất cả những người bên trong xe.​

Giai đoạn thứ hai: Tiếp tục tiến hành thử nghiệm xe trên đường thực tế trong điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu và đặc tính tài xế khác nhau, từ đó kiểm tra độ bền và toàn bộ tính năng của xe trong các điều kiện vận hành khác nhau.​

Cách làm của VinFast cho thấy họ đang có sự đầu tư nghiêm túc để cho ra đời các sản phẩm xe Việt phù hợp điều kiện giao thông và khí hậu tại Việt Nam. Các bài kiểm tra chạy thực tế ở các điều kiện đường sá và vận hành khác nhau sẽ là bước cần có trước khi VinFast tung các dòng xe ra thị trường Việt dự kiến trong quý II năm nay.​

Về độ an toàn, trước đó VinFast đã đưa xe đến 14 quốc gia thuộc 4 châu lục trên thế giới để kiểm thử chất lượng và độ an toàn. Sắp tới, VinFast sẽ công bố kết quả thử nghiệm an toàn và nó sẽ bao gồm các đánh giá từ nhiều tổ chức uy tín như: ASEAN NCAP hay EURO NCAP và hơn thế nữa nhằm chứng minh độ an toàn và xoá bỏ những hoài nghi về chất lượng sản phẩm Việt.​