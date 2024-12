Đây là chiếc SUV được ví như cô gái đẹp và thời thượng nhưng chưa đủ tinh tế

Kia Seltos, mẫu SUV B cỡ nhỏ của Kia, đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam kể từ khi ra mắt vào năm 2020. Với thiết kế mạnh mẽ, thể thao và trang bị công nghệ hiện đại, Seltos nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều khách hàng. Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài thu hút và đầy sức sống, chiếc SUV này vẫn thiếu đi một số yếu tố tinh tế mà nhiều người tiêu dùng kỳ vọng, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Thiết kế bắt mắt nhưng thiếu sự thanh thoát

Kia Seltos 2024 mang đến một diện mạo mạnh mẽ với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia, cặp đèn pha LED sắc sảo, và những đường gân dập nổi đầy cá tính. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng thiết kế của Seltos đôi khi hơi "lộ liễu" so với những mẫu xe khác trong phân khúc SUV B.

Điều này thể hiện rõ qua các chi tiết như đường viền crom chạy dài trên thân xe hay bộ mâm 17 inch thể thao. Những yếu tố này mang đến vẻ ngoài năng động nhưng thiếu đi sự tinh tế, trang nhã của các đối thủ như Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross, vốn được đánh giá cao về sự hài hòa và thanh thoát trong thiết kế.

Seltos có các tùy chọn màu sắc cá nhân hóa, nhưng khi đặt cạnh những mẫu SUV khác, nhiều người cho rằng lựa chọn này chưa đủ sắc sảo và tinh tế, nhất là khi nhìn vào các đối thủ đến từ Nhật Bản hay các thương hiệu xe châu Âu.

Nội thất rộng rãi nhưng chưa đạt chuẩn cao cấp

Với không gian nội thất rộng rãi, Seltos thật sự ghi điểm trong phân khúc SUV B, nổi bật so với các mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Kona hay Mazda CX-3. Khoang cabin của Seltos trang bị đầy đủ các tiện nghi, từ màn hình giải trí 10.25 inch cho đến hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Tuy nhiên, một số chi tiết trong nội thất lại thiếu sự hoàn thiện tỉ mỉ, khiến cảm giác sang trọng không đạt đến mức cao nhất.

Chất liệu bọc ghế da, tuy đẹp mắt, nhưng chưa thực sự tạo cảm giác cao cấp như những mẫu xe khác trong phân khúc. Các chi tiết hoàn thiện như đường chỉ may hay kết cấu của các bộ phận trên xe vẫn có thể cải thiện thêm để mang lại sự tinh tế hơn. Chất lượng vật liệu trong xe, đặc biệt là ở các phiên bản thấp, chưa hoàn toàn làm hài lòng những người tiêu dùng yêu cầu sự hoàn hảo trong từng chi tiết.

Khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng thiếu sự mượt mà

Với động cơ xăng Smartstream 1.5L cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, Seltos mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn ngoài đô thị.

Tuy nhiên, khi so sánh với các đối thủ như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V, Seltos lại thiếu đi sự mượt mà và linh hoạt trong cảm giác lái. Tay lái của Seltos hơi nhẹ và thiếu cảm giác đầm chắc, khiến nhiều người cảm thấy chưa thực sự yên tâm khi lái trên những cung đường dài hay khi vào cua với tốc độ cao.

Mặc dù Seltos được trang bị hệ thống treo MacPherson và các chế độ lái linh hoạt như Eco, Normal, Sport cùng chế độ lái địa hình, nhưng cảm giác lái vẫn thiếu đi sự nhạy bén, một yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng so sánh giữa các mẫu SUV B.

An toàn đầy đủ nhưng chưa có tính năng vượt trội

Kia Seltos 2024 được trang bị nhiều tính năng an toàn nổi bật như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi. Tuy nhiên, khi so với các đối thủ cao cấp hơn trong phân khúc như Corolla Cross hay Mazda CX-5, các tính năng an toàn của Seltos vẫn thiếu đi sự vượt trội.

Các phiên bản cao cấp của Seltos như GT-Line mới có thêm gói an toàn ADAS, nhưng lại thiếu các tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hoặc hỗ trợ giữ làn đường ở các phiên bản thấp hơn.

Thời thượng nhưng chưa đủ sự tinh tế

KIA Seltos là một lựa chọn hấp dẫn nhờ vẻ ngoài trẻ trung, nội thất hiện đại và giá bán cạnh tranh. Với phong cách tươi trẻ và thời thượng, Seltos chinh phục được thị hiếu của người trẻ. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của các công nghệ an toàn cao cấp (cảnh báo điểm mù, giữ làn đường) khiến Seltos bị xem là "chưa đủ tinh tế".

Honda HR-V là mẫu xe có hiệu suất động cơ tốt nhất, phù hợp với những người ưa thích khả năng bứt tốc và vận hành ổn định trên đường trường. Trong khi, Corolla Cross lại là mẫu xe toàn diện hơn, với sự an toàn, tinh tế và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, đặc biệt là trên phiên bản Hybrid.

Bảng so sánh Kia Seltos và 2 đối thủ

Tiêu chí KIA Seltos 2024 Honda HR-V 2024 Toyota Corolla Cross 2024 Giá bán (VNĐ) Từ 599 - 799 triệu Từ 699 - 871 triệu Từ 820 - 913 triệu Kích thước (DxRxC, mm) 4365 x 1800 x 1645 4385 x 1790 x 1590 4460 x 1825 x 1620 Chiều dài cơ sở (mm) 2.610 2.610 2.640 Khoảng sáng gầm (mm) 190 181 161 Động cơ 1.5L (113 mã lực, 144 Nm) 1.5L Turbo (174 mã lực, 240 Nm) 1.8L (138 mã lực, 172 Nm) Hộp số CVT CVT CVT Hệ dẫn động FWD FWD FWD Chất liệu ghế Da Da (bản L, RS) Da Màn hình giải trí 10,25 inch 8 inch 9-10,1 inch Cửa gió hàng ghế sau Có Có Có Camera lùi/360 Camera lùi (các bản) Camera lùi (tất cả) Camera 360 Hỗ trợ giữ làn Không Có Có Hỗ trợ phanh khẩn cấp Có Có Có Cảnh báo điểm mù Không Có Có Số túi khí 6 (bản cao cấp) 4-6 (tùy phiên bản) 7 Cốp điện Có (bản cao) Có (trừ bản G) Có (tất cả phiên bản) Chế độ lái đa địa hình Có Không Có

