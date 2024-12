Hãng xe Việt lên kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Hà Tĩnh

Ngày 26/11 tại Singapore, VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS) công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý III/2024, thể hiện nhiều dấu hiệu khả quan. Công ty đã bàn giao 21.912 xe trong quý, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu 511,6 triệu USD, tăng 49,3%.

Dù lỗ gộp 2.957 tỷ đồng, con số này giảm 45,6% so với quý II. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, từ âm 62,7% trong quý trước xuống còn âm 24%. Lỗ ròng quý III giảm 29,4% so với quý trước và 14,8% so với cùng kỳ năm 2023, còn 13.251 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT VinFast, cho biết kết quả đạt được nhờ hoạt động kinh doanh tích cực, đặc biệt tại Việt Nam. Tháng 9/2024, hãng đạt số lượng xe bàn giao kỷ lục, trở thành thương hiệu xe bán chạy nhất trong nước.

Tháng 10, VinFast bàn giao hơn 11.000 xe điện, tăng 21% so với tháng trước, nâng tổng số xe bàn giao từ đầu năm tại Việt Nam lên 51.000 chiếc. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, VinFast sẽ mở rộng sản xuất với nhà máy mới tại Hà Tĩnh, quê hương tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nhà máy dự kiến khởi công tháng 12/2024, hoạt động từ năm 2025, với công suất 300.000 xe/năm, chuyên sản xuất các mẫu VF 3 và VF 5.

VinFast tiếp tục chiến lược toàn cầu hóa với mạng lưới 173 showroom ô tô và 160 showroom xe máy điện trên toàn cầu tính đến 31/10. Tại Bắc Mỹ, hãng đạt doanh số kỷ lục trong tháng 9 nhờ mở rộng đại lý và nâng cấp sản phẩm, đồng thời bàn giao mẫu VF 9 tại Mỹ và Canada từ tháng 11.

Tại Đông Nam Á, VinFast đã giao các mẫu VF e34 và VF5 tay lái nghịch tại Indonesia, chuẩn bị đưa nhà máy ở Subang vào hoạt động năm 2025. Ở Philippines, hãng giới thiệu các mẫu VF 3, VF 5 và VF 7 cùng 8 đại lý tại 6 thành phố.

Tại Ấn Độ, nhà máy công suất 50.000 xe/năm đang được lắp đặt thiết bị, dự kiến hoạt động từ năm 2025. Hãng cũng mở rộng sang Trung Đông với đại lý đầu tiên tại Dubai khai trương tháng 10. VinFast đặt mục tiêu giao 80.000 xe trong năm 2024, kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong quý IV. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính, nhấn mạnh công ty đang hưởng lợi từ việc tăng quy mô sản xuất và tối ưu chi phí nguyên vật liệu.

Tình hình tài chính cũng cải thiện nhờ khoản vay từ Vingroup và hỗ trợ từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tổng cộng 3,5 tỷ USD dự kiến giải ngân đến năm 2026. Với chiến lược mở rộng và đầu tư bài bản, VinFast đang củng cố vị thế trong lĩnh vực ô tô điện và năng lượng xanh trên thị trường toàn cầu.

