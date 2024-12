Cơn lốc xe điện trỗi dậy: Xpander, HR-V, Veloz Cross sẽ đi về đâu?

Ngành công nghiệp ô tô đang đứng trước bước ngoặt lịch sử với làn sóng xe điện ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh này, các mẫu xe SUV-B truyền thống như Mitsubishi Xpander, Honda HR-V và Toyota Veloz Cross phải đối diện với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Không chỉ đối mặt với các đối thủ cùng phân khúc, những mẫu xe kể trên cần thay đổi, cải tiến để không bị tụt hậu so với xe điện.

Mitsubishi Xpander: Bền bỉ nhưng cần cải tiến

Xpander nổi bật nhờ thiết kế Dynamic Shield hiện đại và gầm cao 225mm tốt nhất phân khúc, mang lại khả năng lội nước và vận hành ổn định trên nhiều địa hình. Tuy nhiên, với chỉ 2 túi khí và thiếu các tính năng an toàn tiên tiến, Xpander đang để lộ những điểm yếu về trang bị an toàn cơ bản như chỉ có 2 túi khí, thiếu các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo điểm mù hay giữ làn đường, làm giảm sức hút khi so sánh với các đối thủ được trang bị hiện đại hơn.

Ý kiến chuyên gia: Xpander là lựa chọn lý tưởng cho gia đình nhờ nội thất rộng rãi, nhưng để cạnh tranh tốt hơn, cần cải thiện về an toàn và công nghệ".

Xpander hiện được phân phối với ba phiên bản, mức giá lăn bánh từ 619 triệu đến 759 triệu đồng, đi kèm ưu đãi hấp dẫn như phiếu nhiên liệu và hỗ trợ trước bạ. Điều này giúp mẫu xe duy trì vị thế trong phân khúc MPV tại Việt Nam.

Honda HR-V: Công nghệ và hiệu suất đỉnh cao

HR-V nổi bật với động cơ VTEC Turbo mạnh mẽ, công suất lên đến 174 mã lực và mô-men xoắn 240Nm. Mẫu xe này cũng sở hữu các tính năng như Honda Sensing và nội thất cao cấp, nhưng giá bán cao (từ 699 triệu đến 871 triệu đồng) có thể là rào cản lớn.

Ý kiến người dùng: HR-V mang lại trải nghiệm lái ấn tượng và an toàn, nhưng giá cao khiến người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

HR-V nhắm đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự sang trọng và hiệu suất vượt trội, tạo dấu ấn trong phân khúc SUV-B cao cấp. Ví dụ, nội thất của HR-V được bọc da cao cấp với thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế, cùng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Về hiệu suất, động cơ VTEC Turbo giúp xe đạt khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong khoảng 8,5 giây, vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Toyota Veloz Cross: Đa dụng và an toàn

Veloz Cross là mẫu xe dẫn đầu về an toàn với gói Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm sớm (Pre-Collision System), cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Alert), hỗ trợ giữ làn đường (Lane Tracing Assist), đèn pha tự động thích ứng (Automatic High Beam), và kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), cùng 6 túi khí để bảo vệ tối đa hành khách. Nội thất tiện nghi với chế độ ghế sofa và màn hình giải trí 9 inch cũng là điểm cộng lớn.

Ý kiến chuyên gia: Veloz Cross là mẫu xe đáng giá cho gia đình với nhiều tính năng an toàn, nhưng khả năng cách âm và thiếu cruise control cần được cải thiện.

Giá bán Veloz Cross dao động từ 638 triệu đến 658 triệu đồng, cùng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp xe giữ vị trí vững chắc trong phân khúc.

Cuộc đua xe điện: Thách thức và cơ hội

Sự xuất hiện của các mẫu xe điện như VinFast VF e34 đang thay đổi cuộc chơi bằng cách mang lại các giá trị vượt trội như khả năng vận hành mạnh mẽ với công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 320Nm, và tầm hoạt động 285km mỗi lần sạc.

Không chỉ vậy, xe điện còn giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và loại bỏ phát thải, góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng sạc và cải thiện thời gian sạc là những yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phổ biến của xe điện.

Với công suất tốt và tầm hoạt động 285km, xe điện mang lại lợi thế về công nghệ và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hạn chế về thời gian sạc, trung bình mất từ 30 phút đến vài giờ tùy vào loại trạm sạc, và cơ sở hạ tầng sạc còn hạn chế, với số lượng trạm sạc công cộng hiện tại chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, vẫn là những trở ngại lớn.

Ý kiến chuyên gia: Xe điện sẽ thống trị tương lai, nhưng sự phát triển hạ tầng và chính sách hỗ trợ là yếu tố quyết định.

Bảng so sánh chi tiết

Thông Số Kỹ Thuật Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Honda HR-V VinFast VF e34 Kích thước D x R x C (mm) 4.595 x 1.750 x 1.750 4.475 x 1.750 x 1.700 4.385 x 1.790 x 1.590 4.300 x 1.793 x 1.630 Động cơ 1.5L MIVEC 1.5L Dual VVT-i 1.5L VTEC Turbo Điện 85kWh Công suất (hp) 104 105 174 201 Mô-men xoắn (Nm) 141 138 240 320 Khoảng sáng gầm (mm) 225 205 181 180 Tiêu hao nhiên liệu 7.1/8.6/6.2 6.9/7.1/5.7 6.7 17.2 (kWh/100km) Số chỗ ngồi 7 7 5 5 Túi khí 2 6 6 6

Kết luận:

Trong bối cảnh ngành ô tô đang chuyển mình mạnh, Xpander, HR-V, và Veloz Cross là những đại diện xuất sắc của phân khúc SUV-B truyền thống. Tuy nhiên, trước làn sóng xe điện ngày càng lớn mạnh, mỗi mẫu xe cần thích nghi với xu thế đổi mới.

Xe xăng phải có chiến lược thích nghi để bổ sung thêm giá trị hoặc đối mới về hiệu quả năng lượng. Trong khi đó, xe điện tiếp tục thể hiện ép buộc phân khúc truyền thống phải chuyển mình để tồn tại.