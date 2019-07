Túi khí và dây an toàn, hai thứ không được chủ quan bỏ qua khi lái xe

Thứ Tư, ngày 31/07/2019 12:00 PM (GMT+7)

Túi khí và dây an toàn có liên quan với nhau về cơ chế hoạt động, khi cảm biến điện tử trên xe phát hiện ra giảm tốc đột ngột (như khi bị tai nạn) sẽ tạo ra một dòng điện nhỏ làm phồng túi khí. Lúc này, túi khí sẽ bung ra với tốc độ lên tới 322km/h.

Vì sao lại có tốc độ bung ra nhanh tương đương với tốc độ của xe đua F1 như vậy? Hãy đặt giả thiết khi xe chạy với tốc độ là 100km/h và đâm trực diện

Nếu KHÔNG THẮT DÂY AN TOÀN thì tài xế sẽ chịu lực va chạm với túi khí là 322 + 100 = 422km/h, lực va chạm này sẽ khiến tài xế gãy cổ, rạn xương ức, gãy mũi và vỡ xương mặt, xương quai hàm thậm chí là tử vong.

Nếu CÓ THẮT DÂY AN TOÀN thì cơ thể của tài xế sẽ được giữ lại giảm thiểu tối đa tác động lao về phía trước, đồng thời túi khí bung ra làm giảm lực va đập đáng kể sẽ giữ được tính mạng cho tài xế.

Nhiều trường hợp xe chạy với tốc độ cao và đâm trực diện túi khí bung ra nhưng tài xế bị bay ra khỏi xe hoặc máu me bê bết,tử vong... đó đều là do chủ quan không thắt dây an toàn.

Riêng đối với khách ngồi sau đặt biệt là trẻ em, nếu không thắt dây an toàn mà xe lại không có túi khí sau thì tỉ lệ tử vong cao gấp nhiều lần tài xế.

Những điều bí mật về túi khí trên ô tô

- Kể từ năm 1995, túi khí trên ôtô ghi nhận đã nổ khoảng 800.000 lần, cứu sống 1.700 người.

- Túi khí nổ với tốc độ lên đến khoảng 320 km/h, nhanh hơn một cái chớp mắt.

- Thời gian nhận thông tin đến khi túi khí nổ chỉ khoảng 0,05 giây.

- Túi khí tài xế có thể tích khoảng 55 lít, túi khí hành khách là 120 lít.

- Từ năm 1998, ôtô bán tại Mỹ phải trang bị 2 túi khí phía trước. Xe bán tải áp dụng luật này từ năm 1999.

Tuy nhiên, túi khí không được thiết kế để thay thế dây an toàn, mà có tác dụng hỗ trợ dây an toàn, giảm chấn thương vùng đầu và ngực.

Do đó, hãy bảo vệ tính mạng của mình và người thân, hoặc hành khách trên xe bằng việc cài dây an toàn bất cứ khi nào ngồi trên xe nhé!