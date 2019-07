Những điều luật cấm xe hơi kỳ quặc trên thế giới mà bạn khó có thể hiểu nổi

Thứ Năm, ngày 18/07/2019 06:00 AM (GMT+7)

Thị hiếu người dùng luôn đa dạng và đôi khi “khó chiều”, do đó không phải mẫu xe nào khi ra đời cũng được chào đón. Có khi là vì dùng tên phạm húy, hay đơn giản dùng màu sơn không vừa mắt tổng thống cũng sẽ bị cấm.

Ở Úc, cấm Ford Mustang "đốt lốp"

Mặc dù có văn hóa JDM và lịch sử xe cơ bắp lâu đời, chính phủ Australia rõ ràng không thích người dùng đùa giỡn với chiếc xe của mình. Luật pháp nước này nghiêm cấm hành vi khóa bánh trước (line lock) tạo ra đám khói khét mù sau xe, hay còn gọi với cái tên bình dân hơn là "đốt lốp".

Đây là “nghi lễ” thường thấy trong cuộc đua xe, hoặc có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu khi người cầm lái là tay đua trẻ tuổi. Đó cũng lý do Ford Mustang bán ra tại Australia không có tính năng line lock nhằm tránh đối đầu với luật pháp bản địa.

Ở Châu Âu, cấm gắn bộ kit khí động học vào Chevrolet Camaro ZL1 1LE

Là xe Mỹ nhưng Camaro lại rất được lòng người dùng châu Âu. Tuy nhiên, gói hiệu suất cao 1LE gắn thêm cánh khí động học cỡ lớn vào phần mũi xe lại bị cấm ở châu Âu. Lý do là kiểu thiết kế này có thể vô tình cắt đứt chân ai đó khi di chuyển trên đường, dù cho nhờ có bộ kit khí động học đó Chevrolet Camaro ZL1 được gia tăng sức mạnh và lực ép xuống mặt đường khi vào cua hoặc di chuyển tốc độ cao.

Ở Ấn Độ, cấm xe tự lái

Dù xe tự lái vẫn chưa chính thức lưu hành nhưng chính phủ Ấn Độ vẫn quyết định cấm phương tiện giao thông này. “Tôi đã nói rất rõ về việc xe tự lái không được phép tồn tại ở Ấn Độ” - khẳng định của Bộ trưởng giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari.

Ông Nitin Gadkari lo ngại nếu xe tự lái tràn vào nước này, người dân sẽ thất nghiệp nhiều hơn. Nói một cách dễ hiểu, ông Nitin Gadkari cho rằng công nghệ xe tự lái sẽ cướp đi công ăn việc làm của người dân.

Ở Mỹ, cấm xe thể thao TVR

Những chiếc xe thể thao danh tiếng như TVR Tuscan, T350, Cerbera và Sagaris của hãng xe Anh quốc chưa bao giờ xuất hiện trên đường công cộng ở Mỹ.

Lệnh cấm được chính phủ Mỹ đưa ra do xe TVR thiếu nhiều tính năng an toàn như chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo và không có túi khí. TVR một mực nói rằng xe của họ vẫn an toàn (sau khi đã thử nghiệm) dù không có các tính năng này.

Ở Turkmenistan, cấm xe màu đen

Năm 2015, chính phủ Turkmenistan ra lệnh cấm tất cả xe màu đen không được xuất hiện tại thủ đô nước này. Tiếp sau đó là lệnh cấm nhập khẩu xe màu đen. Những chiếc xe màu đen đã có từ trước được lệnh sơn màu khác, nếu không sẽ bị tịch thu.

Tổng thống Gurbanguly Berdymukhammedov của Turkmenistan cho rằng chỉ có màu trắng mới mang lại may mắn. Ông chỉ sử dụng xe sang màu trắng, thậm chí thủ đô Ashgabat của Turkmenistan còn được gọi với tên “Thành phố Cẩm thạch”.

Ở Israel, cấm Chevrolet SS

Tên đầy đủ của Chevrolet SS là Chevrolet Super Sport nhưng hãng xe Mỹ muốn tên rút gọn nên chỉ chọn “SS”. Vô tình SS lại trùng với tên tổ chức bán vũ trang thuộc Đức Quốc xã từng giết hại 6 triệu người Do thái.

Đó là lý do Chevrolet SS không được nhập khẩu vào Israel chỉ vì cái tên nằm trong danh sách đen.

Vẫn là ở Mỹ, cấm Pagani Zonda R

Danh sách xe bị cấm lưu hành tại Mỹ khá dài, trong đó có Pagani Zonda R, chỉ vì không đáp ứng yêu cầu an toàn. Bạn chỉ có thể lái một chiếc Pagani Zonda R trên đường phố Mỹ nếu gắn biểu hiệu "Show and Display” (phục vụ mục đích trình diễn).

Khi đó, xe chỉ có thể lưu hành tối đa 4.000 km mỗi năm. Lý do Pagani Zonda R không đáp ứng yêu cầu an toàn là do túi khí trên xe không được thiết kế cho bảo vệ trẻ nhỏ.

Ở Hàn Quốc, cấm Volkswagen

Phần mềm gian lận khí thải của Volkswagen chính là nguyên nhân xe bị cấm tại Hàn Quốc. Năm 2016, chính phủ Hàn Quốc cấm bán 32 mẫu xe Volkswagen tại thị trường nước này sau khi hãng xe Đức thừa nhận đã gian lận chỉ số khí thải.

Chính quyền Hàn Quốc đã bố ráp văn phòng Volkswagen tại nước này, đồng thời thẩm vấn nhiều quan chức hãng xe. Scandal mang tên Dieselgate đã khiến ba quan chức Volkswagen bị khởi tố tại Hàn Quốc.

Volkswagen đã nhiều lần muốn dàn xếp với chính phủ Hàn Quốc nhưng không thành, chủ yếu do hãng xe Đức chưa chính thức đưa ra lời xin lỗi và bồi thường hợp lý cho hành vi gian lận khí thải.

Ở Ai Cập, cấm xe Chevrolet

Đây là chiếc Chevrolet thứ ba lọt vào danh sách đen. Chính phủ Ai Cập cấm triệt để sau năm 2012. Logo Chevrolet được cho giống với biểu tượng cây Thánh Giá, và đó là lý do nó bị cấm tại đây.