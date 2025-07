Top 5 sedan đáng mua nhất hiện nay, giá từ hơn 370 triệu đồng

Honda City

Honda City 2025 được phân phối với 3 phiên bản và giá niêm yết dao động từ 499-569 triệu đồng. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều cải tiến tinh tế về thiết kế và trang bị. Ngoại hình xe thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt tổ ong và cản trước mới, riêng bản RS có thêm đèn LED cùng đèn sương mù hiện đại. La-zăng hợp kim thiết kế mới, kích thước 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản, kết hợp cùng đuôi xe được tinh chỉnh tạo điểm nhấn khỏe khoắn.

Nội thất hoàn thiện hơn với chất liệu cao cấp và các chi tiết tỉ mỉ, mang lại cảm giác sang trọng bền bỉ theo thời gian. Khoang lái tiện nghi với ghế da, điều hòa tự động, dàn âm thanh 8 loa và cửa gió hàng ghế sau trên bản cao. Xe vẫn giữ thế mạnh về không gian rộng rãi nhất phân khúc, phù hợp cho cả những chuyến đi dài. Động cơ 1.5L i-VTEC kết hợp hộp số CVT mang đến trải nghiệm lái mượt mà, ổn định.

Gói an toàn Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản, thể hiện bước tiến rõ rệt trong công nghệ an toàn. Dù thiếu cảm biến lùi, City 2025 vẫn nổi bật với nhiều tính năng vượt trội trong phân khúc.

Với thiết kế tinh tế, vận hành êm ái và trang bị hiện đại, Honda City 2025 xứng đáng là lựa chọn đồng hành đáng tin cậy.

Toyota Vios

Toyota Vios 2025 cũng có 3 phiên bản (E MT; E CVT; G CVT) có giá niêm yết 458-545 triệu đồng. Vios mới hiện nay mang diện mạo mới trẻ trung, thể thao và tinh tế hơn nhờ thiết kế đầu xe táo bạo, lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn LED sắc sảo. Mặc dù giữ nguyên khung gầm DNGA, xe vẫn tạo ấn tượng mạnh nhờ nhiều chi tiết được làm mới như mâm 6 chấu kép, cản sau sơn đen bóng đầy cứng cáp. Khoang nội thất được chăm chút với chất liệu PU hoàn thiện cao, màn hình trung tâm nâng lên 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, mang đến trải nghiệm tiện nghi hiện đại.

Dù không có cửa gió hàng ghế sau, không gian ngồi vẫn rộng rãi, thoải mái với ghế ôm người và khoang hành lý hơn 500 lít. Động cơ 1.5L cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm – phù hợp cả đi phố lẫn dịch vụ. Trang bị an toàn được nâng cấp vượt bậc với gói Toyota Safety Sense (TSS) trên bản cao, lần đầu có cảnh báo va chạm và lệch làn. Vô lăng thể thao 3 chấu, radar ẩn sau logo và camera kính lái là điểm nhấn đắt giá cho cảm giác lái hiện đại.

Vios 2025 vẫn cho phép tùy chọn phiên bản 3 túi khí giúp tiết kiệm chi phí mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm. So với các đối thủ như Honda City hay Hyundai Accent, Toyota Vios vẫn nổi bật ở độ bền và sự tin cậy. Với nhiều nâng cấp tinh tế, Toyota Vios 2025 là lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng thực dụng nhưng vẫn đề cao sự chỉn chu, hiện đại.

Hyundai Accent

Hyundai Accent hoàn toàn mới ghi dấu ấn với thiết kế "Sensuous Sportiness" thể thao, trẻ trung và đậm chất hiện đại. Bộ mâm 16 inch khỏe khoắn kết hợp đường nét ngoại thất táo bạo mang đến diện mạo cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hiện dòng xe sedan này được phân phối 4 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng.

Nội thất được hoàn thiện tinh tế với phối màu hài hòa, tạo cảm giác tiện nghi và hứng khởi khi bước vào. Accent mới sử dụng động cơ Smartstream 1.5L mạnh mẽ, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu di chuyển. Xe hỗ trợ 3 chế độ lái: Eco tiết kiệm, Normal cân bằng và Sport đầy hứng khởi cho người thích trải nghiệm.

Hệ thống an toàn Hyundai SmartSense được trang bị đầy đủ, nổi bật với cảnh báo va chạm, giữ làn, điểm mù và hỗ trợ lùi, giúp hành trình luôn an tâm. Đèn pha thích ứng, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí và camera hỗ trợ đỗ xe mang lại sự bảo vệ toàn diện. Accent còn gây ấn tượng với loạt tiện nghi cao cấp như màn hình 8 inch không dây, Apple CarPlay/Android Auto và tựa tay tích hợp khay để cốc. Ghế sau gập 6:4 linh hoạt cùng không gian rộng rãi giúp tăng khả năng chứa đồ khi cần. Với thiết kế đột phá, vận hành ổn định và tiện nghi dẫn đầu phân khúc, Hyundai Accent 2025 xứng đáng là lựa chọn tinh tế cho người trẻ hiện đại.

Mazda 2

Mazda 2 Sedan 2025 có giá niêm yết từ 418-508 triệu đồng, tùy theo phiên bản. Dòng xe sedan này ghi điểm với thiết kế Kodo trứ danh, trau chuốt và tinh tế qua từng đường nét mềm mại thay vì góc cạnh hầm hố. Các bề mặt được đánh lõm nhẹ nhàng, kết hợp lưới tản nhiệt viền crom và cụm đèn LED thích ứng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch mà hiện đại. Xe có kích thước gọn gàng, mâm 16 inch 8 chấu kép mới cùng cụm đèn hậu LED sắc sảo mang đến tổng thể hài hòa, sang trọng. Khoang cabin được thiết kế đối xứng, hướng trục với ba tùy chọn màu nội thất cao cấp: nâu, xám xanh và đen.

Trang bị tiện nghi nổi bật như ghế da, màn hình cảm ứng 7 inch, Mazda Connect, HUD, hệ thống 6 loa và nút khởi động thông minh. Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense hỗ trợ người lái toàn diện với cảnh báo và can thiệp kịp thời. Các công nghệ an toàn khác như ABS, EBD, BA, DSC, TCS, cảm biến và camera lùi đều hiện diện đầy đủ.

Xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L kết hợp G-Vectoring Control Plus cho khả năng vận hành mượt mà và ổn định. Với mức tiêu hao chỉ 4,18L/100km đường trường, Mazda 2 dẫn đầu về hiệu suất trong phân khúc sedan hạng B. Thiết kế tinh tế, vận hành hiệu quả và trang bị toàn diện khiến Mazda 2 Sedan 2025 trở thành lựa chọn lý tưởng cho người yêu sự chỉn chu và thanh lịch.

KIA Soluto

KIA Soluto 2025 ghi điểm với thiết kế trẻ trung, năng động nhờ lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng cùng cụm đèn pha bo tròn hài hòa. Hốc hút gió kéo dài và đèn sương mù cân đối giúp phần đầu xe thêm rộng và cứng cáp. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và bộ mâm 14 inch gọn gàng, phù hợp tổng thể. Tay nắm cửa mạ crom, gương chỉnh điện tích hợp xi-nhan LED và dáng xe xuôi về sau tạo cảm giác thanh thoát, hiện đại. Đuôi xe bo tròn mềm mại, cụm đèn hậu đa giác chia tầng tinh tế, kết hợp ống xả giấu kín tăng tính thẩm mỹ.

Nội thất phối màu đỏ-xám sang trọng, bổ sung smartkey, nút khởi động và ghế lái chỉnh độ cao tiện lợi. Màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto cùng nhiều tiện ích nhỏ được bố trí hợp lý. Động cơ Kappa 1.4L vận hành ổn định, đi kèm hộp số sàn 5 cấp tiết kiệm hoặc tự động 4 cấp mượt mà, dễ điều khiển.

Trang bị an toàn nâng cấp với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera và cảm biến lùi. KIA Soluto có 4 phiên bản khác nhau, giá niêm yết từ 376-427 triệu đồng. Với thiết kế hài hòa, trang bị hợp lý và vận hành thân thiện, KIA Soluto 2025 là lựa chọn tinh tế cho khách hàng đô thị.