Triệu hồi 40 xe tải Hino Motor tại Việt Nam vì lỗi cụm cầu sau

Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, trên trang thông tin của Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã phát ra thông báo về thông tin triệu hồi 40 chiếc xe tải Hino (model Hino 300 Series) có thời gian năm sản xuất từ 5/2018 đến 7/2018.

Theo thông báo triệu hồi sản phẩm THSP/2019/29 do Cục đăng kiểm Việt Nam công bố, chương trình triệu hồi đối với dòng xe tải Hino 300 để kiểm tra và thay thế cụm cầu sau trên xe. Lần triệu hồi có tất cả 40 chiếc thuộc dòng Hino 300 (Mã hiệu: XZU650L-HBMMN3 và XZU720L-HKFRP3) có thời gian sản xuất từ 05/2018 đến 07/2018.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trên các xe bị ảnh hưởng, bề mặt vỏ cầu sau (phần moay-ơ) có thể bị nghiêng so với mặt bích bán trục, khi xe vận hành có thể làm hỏng bán trục hoặc bi moay-ơ, gây mất an toàn. Nguyên nhân được xác định là do lỗi kỹ thuật trong quá trình gia công hàn vỏ cầu sau khiến cho bề mặt vỏ cầu sau (phần moay-ơ) bị nghiêng so với mặt bích bán trục. Vì vậy khi xe vận hành, ứng suất uốn tại vị trí này có thể vượt quá mức cho phép làm hỏng bán trục và bi moay-ơ, từ đó gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Hiện tại Hino Motors Việt Nam khuyến cáo khách hàng có số VIN thuộc chương trình cần nhanh chóng đưa xe đến Đại lý ủy quyền gần nhất của Hino để được kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí.Đến này Hino Motor vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi từ phía khách hàng do bị ảnh hưởng bởi lỗi ở cầu sau.

Dự kiến, thời gian bắt đầu tiến hành triệu hồi từ ngày 5/8/2019 và dự kiến kết thúc vào ngày 5/8/2020. Mỗi xe mất khoảng gần gần 6 tiếng để kiểm tra và thay thế các chi tiết bị hỏng.Từ đầu năm đến nay, đây là lần triệu hồi đầu tiên của hãng xe Hino Motors tại thị trường Việt Nam.