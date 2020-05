Toyota đạt mốc 15 triệu xe động cơ lai hybrid trên toàn cầu

Thứ Năm, ngày 07/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Hãng xe Nhật Toyota vừa đạt được một cột mốc quan trọng khi bán được tổng cộng 15 triệu xe hybrid trên toàn thế giới.

Hãng xe Nhật đã thật sự mở ra một cuộc cách mạng về ô tô khi cho ra đời chiếc Toyota Prius vào năm 1997. Kể từ đó, Toyota trở thành thủ lĩnh của mảng xe hybrid về mặt doanh số lẫn độ hài lòng của khách hàng. Với việc đạt được con số 15 triệu xe này không chỉ có ý nghĩa với hãng xe Nhật mà còn với công cuộc "xanh hóa" ô tô trên toàn cầu.

Từ năm 1997 đến năm 2013, Toyota bán được 5 triệu xe hybrid đầu tiên. Đến năm 2017 thì họ đã vượt mốc 10 triệu xe. Ấn tượng hơn nữa khi chỉ 3 năm sau đó - 2020, Toyota đã bán được 15 triệu chiếc hybrid tổng cộng.

Tính tổng tất cả các thị trường trên toàn cầu, Toyota và Lexus cung cấp không dưới 44 mẫu xe hybrid. Tại Mỹ, ngoài Prius thế hệ thứ 6, Toyota cung cấp biến thể hybrid cho rất nhiều dòng xe như Corolla, Camry, Avalon, RAV4 và Highlander. Lexus cũng không thua kém khi cũng cung cấp các cấu hình hybrid của các dòng như ES, LS, UX, NX, RX và LC.

Nhờ sự phát triển rộng rãi như vậy, hãng xe Nhật ước tính các xe hybrid của họ đã giúp giảm đi hơn 120 triệu tấn CO 2 so với các loại xe chạy xăng/ dầu tương đương. Toyota ước tính các xe hybrid của họ đã giúp giảm đi hơn 120 triệu tấn CO 2 so với các loại xe chạy xăng/ dầu tương đương.

Sự thành công của Toyota thúc đẩy các hãng xe khác trên thế giới phát triển các dòng xe hybrid tốt hơn, hiệu quả hơn và rẻ hơn. Khái niệm hybrid vốn xa lạ nay lại được áp dụng ở nhiều dòng xe và nhiều phân khúc.

Các xe hybrid và plug-in hybrid đa dạng cũng góp phần khiến cho chính quyền mạnh tay áp các quy định khí thải mới tại châu Âu và các khu vực khác. Toyota cũng cho biết họ sẽ đạt được mức khí thải 95g/km mà EU đặt ra cho năm 2020 và 2021 tại châu Âu. Đây cũng là mức giới hạn khí thải khó khăn nhất hiện nay trên thế giới.

Tại Việt Nam, dù người dân rất ưa chuộng xe Toyota nhưng Prius vẫn là mẫu xe ít được quan tâm. Nguyên nhân có thể vì giá nhập về Việt Nam quá chát, lên đến hàng tỷ đồng, trong khi giá gốc bên Mỹ chỉ từ 20.000 USD tương đương 470 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/toyota-dat-moc-15-trieu-xe-dong-co-lai-hybrid-tren-toan-cau-108549...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/toyota-dat-moc-15-trieu-xe-dong-co-lai-hybrid-tren-toan-cau-1085494.html