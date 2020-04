Top 10 mẫu ô tô bán nhiều nhất thế giới Quý I/2020, Toyota Corolla dẫn đầu

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất Thế giới ba tháng đầu năm 2020 có đến 4 cái tên đến từ thương hiệu Toyota. Ngôi vương thuộc về Toyota Corolla với 184.000 xe bán ra.

Quý I/2020, thị trường ô tô thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Thậm chí, nhiều nhà máy sản xuất của các hãng xe phải tạm dừng hoạt động để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Theo đó, doanh số bán của hàng loạt mẫu mã ô tô cũng sụt giảm.

Toyota Corolla là mẫu xe bán nhiều nhất quý I/2020

Trang Focus2move đã tổng hợp số liệu bán hàng từ Trung tâm dữ liệu ô tô toàn cầu (GAD) cho thấy, doanh số Quý I/2020 của nhiều hãng ô tô đều có xu hướng sụt giảm. Có 8/10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất thế giới sụt giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái, khiến thứ hạng theo đó cũng có nhiều thay đổi xáo trộn.

Top 10 xe bán chạy nhất quý I/2020 theo số liệu từ Trung tâm dữ liệu ô tô toàn cầu (GAD) tổng hợp từ hơn 300 nguồn khác nhau, Toyota có 4 mẫu xe góp mặt, Honda có 2 mẫu xe, các vị trí còn lại lần lượt thuộc về các dòng xe Mỹ. Cụ thể: (đơn vị: xe)

Thứ hạng Mẫu xe Doanh số Quý I/2020 1 Toyota Corolla 183.629 2 Ford F-Series 149.200 3 Toyota RAV4 134.869 4 Honda CR-V 105.446 5 Honda Civic 94.544 6 Toyota Camry 89.978 7 Ram Pick-up 86.946 8 Toyota Hilux 85.232 9 Chevrolet Silverado 84.497 10 Volkswagen Tiguan 81.486

Danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới quý I/2020 ghi nhận sự thống trị của các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda. Yếu tố làm nên sự thành công trên có thể xét đến thế mạnh về giá trị thương hiệu, mức độ phủ sóng của hệ thống bán hàng cùng sự đa dạng về danh mục sản phẩm,...

Toyota Corolla với 183.629 xe bán ra trên toàn cầu Toyota Corolla giữ vững ngôi vương. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán mẫu sedan hạng C của Toyota tăng 2,2%.

Ford F-Series vẫn trụ vững ở vị trí thứ 2 với doanh số đạt 149.200 xe, giảm 0,7%.

Toyota RAV4 vươn lên vị trí thứ 3 nhờ sự xuất hiện của thế hệ mới vào năm ngoái tiếp tục giúp mẫu xe thăng hoa về doanh số. Trong 3 tháng đầu năm 2020, Toyota đã bán tổng cộng 134.869 xe RAV4 trên toàn cầu, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2020.

Honda CR-V cũng tăng 1 bậc so với cùng kỳ năm ngoái, từ vị trí thứ 5 lên thứ 4. Honda Civic đạt 94.544 xe bán ra trong quý I/2020 xếp vị trí thứ 5, giảm tới 21,3% so với quý I/2019. Toyota Camry vươn lên vị trí thứ 6 với doanh số đạt gần 90.000 xe, giảm 9.3% so với năm ngoái.

Có thể thấy, mặc dù xu hướng nở rộ của dòng xe Crossover, SUV đang lấn át thị trường nhưng những mẫu sedan truyền thống như Toyota Corolla, Honda Civic, Toyota Camry vẫn được người tiêu dùng ô tô trên thế giới ưa chuộng.

Trong khi đó, với doanh số bán đạt trên 84.000 xe và chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái giúp 3 mẫu bán tải Ram Pickup, Toyota Hilux, Chevrolet Silverado chen chân vào top 10 ô tô bán chạy nhất thế giới quý I/2020. Vị trí còn lại thuộc về Volkswagen Tiguan với 81.486 xe bán ra.

