Top 5 xe "cũ" 7 chỗ trong tầm giá 500 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Dưới đây là 5 mẫu xe gia đình 7 chỗ được khách hàng tin dùng nhất trong tầm giá 500 triệu đồng.

1. Nissan Grand Livina 2012/2013

Nissan Grand Livina đời 2012/2013 hiện đang được rao bán trên các website chuyên về xe cũ với mức giá trong khoảng 380-400 triệu đồng tuỳ theo tình trạng của xe. Ngoại hình của chiếc MPV 7 chỗ này tương đối nhỏ hơn so với các đối thủ khác, thiết kế thực dụng, gọn gàng và không nhiều chi tiết rườm rà. So với mẫu MPV khác thì phần nội thất của Grand Livina được đánh giá khá gọn gàng và chỉnh chu. Vô lăng xe khá to cho cảm giác cứng cáp và chắc chắn, ngoài ra thì trang bị ghế ngồi bọc da sẽ có trên phiên bản Livina số tự động AT. Nhược điểm chính của chiếc xe chính là Grand Livina khoang lái khá nhỏ so với các đối thủ nên sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng là nữ giới, trẻ em hoặc người già.

Nội thất của Nissan Grand Livina 2012.

2. Kia Carens 2012

Kia Carens 2012 là mẫu xe 7 chỗ có khoang nội thất rộng rãi, giá mua hợp lý trong khoảng 400-450 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 2.0L DOHC kết hợp với hộp số tự động; ngoài ra xe còn được trang bị cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện, gương gập điện, camera lùi, phím điều khiển tích hợp trên vô lăng. Xe được trang bị phanh ABS, túi khí đôi cho hành khách phía trước và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 – 10L/100km. Nhược điểm của mẫu xe này là hàng ghế sau cùng khá chật chội và dàn lạnh hoạt động không ổn định.

Nội thất Kia Carens 2012.

3. Chevrolet Captiva 2011

Với tầm tiền dưới 500 triệu, người tiêu dùng có thể chọn cho mình mẫu SUV Chevrolet Captiva đời 2011 với những ưu điểm như: thiết kế đẹp, kiểu dáng mạnh mẽ và thể thao, máy khoẻ,….Chevrolet Captiva 2011 được trang bị động cơ 2.4L DOHC số tự động, ghế lái chỉnh điện, gương chỉnh điện, nội thất bọc da cùng với các trang bị như đầu CD và phanh ABS. Mức giá tầm 450-490 triệu được xem là hợp lý cho các khách hàng muốn tìm cho mình một chiếc xe gia đình với độ tin cậy cao; nhược điểm của chiếc xe này là mức tiêu thụ nhiên liệu khá cao với 10-14L/100km.

Nội thất Chevrolet Captiva 2011.

4. Ford Everest 2008

Một đại diện nữa đến từ Mỹ góp mặt trong danh sách là mẫu Ford Everest; chiếc xe này sở hữu kiểu dáng hài hoà, khoẻ khoắn và đặc biệt là không lỗi thời. Ford Everest đươc lòng hầu hết những người tận dụng xe gia đình cho các công việc ngoại giao hoặc đi công trình, đi địa hình xấu do ưu điểm của xe Mỹ là khung gầm rất chắc chắn, máy khoẻ và tính thực dụng cao. Chiếc xe được trang bị động cơ 2.5L TDCi với hộp số tự động 5 cấp, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8L/100km đường trường và đường nội đô khoảng 13L/100km, tuy nhiên phụ tùng thay thế đắt và hiếm là nhược điểm chung của các dòng xe Ford. Everest đời 2008 đang được các showroom xe cũ rao bán với giá khoảng 460-480 triệu đồng.

Nội thất Ford Everest 2008.

5. Toyota Innova 2010

Nếu nhắc đến xe đa dụng 7 chỗ mà không nhắc đến Innova “thần thánh” thì thật là thiếu sót; luôn bị đánh giá kém hơn các đối thủ về cả ngoại thất và khả năng vận hành như đây là chiếc xe 7 chỗ được nhiều khách hàng tìm mua nhất để phục vụ gia đình hoặc chỉ để chạy dịch vụ do kiểu dáng ít lỗi thời và đặc biệt là khả năng giữ giá “khủng khiếp”. Innova đời 2010 sử dụng khung gầm rời (body on frame), động cơ 2.0L dẫn động cầu sau; ngoài ra nội thất đơn giản, rộng rãi nhưng cực kỳ bền bỉ là ưu điểm khiến nhiều khách hàng chọn lựa. Với tầm giá 500 triệu đồng khách hàng có thể chọn mua chiếc xe đời 2010 số sàn với các trang bị như gương điện, túi khí an toàn, điều hoà 3 hàng gió, màn hình DVD, AUX,MP3…

Nội thất Toyota Innova 2010.

Có rất nhiều chiếc Innova cũ được bày bán trên thị trường nhưng để tìm được một chiếc xe tốt thì khách hàng nên tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng trước khi quyết định.