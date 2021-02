Top 4 SUV/crossover cỡ nhỏ hot nhất thị trường Việt Nam

Thứ Hai, ngày 15/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những mẫu xe gầm cao đa dụng sở hữu thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi hiện đại, kiểu dáng nhỏ gọn rất thuận tiện để di chuyển trong nội phố và cả những hành trình xa ngắn ngày.

1. KIA Seltos (599 - 719 triệu đồng)

KIA Seltos sở hữu thiết kế đẹp mắt đầy hiện đại, được lấy ý tưởng thiết kế từ mẫu concept KIA SP2i và là dòng xe crossover 5 chỗ cỡ nhỏ hạng B. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.315 x 1.800 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.610mm, khoảng sáng gầm 190mm, kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Kona, Honda HR-V,...

Nội thất KIA Seltos hiện đại với nhiều trang bị tiện nghi bao gồm: cụm đồng hồ hỗ trợ lái dạng analog kết hợp với màn hình 7 inch, thiết kế nối liền với màn hình giải trí trung tâm kích thước lên đến 10,25 inch có hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Carplay/Android Auto (bản thấp hơn dùng màn hình 8 inch). Bệ tỳ tay trung tâm có thể trượt, trang bị cửa gió điều hoà và cổng sạc USB cho hàng ghế phía sau.​

Bên dưới nắp capo Kia Seltos là khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.4L tăng áp, cho công suất tối đa 138 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 242 Nm đạt được trong dải vòng tua từ 1.500 – 3.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (tiêu chuẩn). Xe có 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo (SNOW, MUD, SAND).

KIA Seltos được trang bị nhiều công nghệ an toàn chủ động và bị động như: 6 túi khí, ổn định thân xe xe, kiểm soát lực kéo và kiểm soát ổn định điện tử, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi.​

Giá bán của KIA Seltos dao động từ 599 - 719 triệu đồng, xe được phân phối với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium.

2. Hyundai Kona (636 - 750 triệu đồng)

Mẫu SUV đô thị của thương hiệu Hàn Quốc - Hyundai Kona sở hữu thiết kế đẹp, tổng thể hài hòa, nhiều màu sơn lựa chọn tùy thích. Nội thất rộng rãi nhiều tính năng kết nối đa phương tiện, hệ thống âm thanh giải trí cao cấp Arkamys Premium Sound với DAC giải mã Hi-Res Audio. Khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.

Khoang nội thất của Hyundai Kona đầy ắp trang bị option như: chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, hệ thống thông tin giải trí kết nối Bluetooth/AUX/Radio/MP4/Apple Carplay, dàn âm thanh 6 loa, hệ thống định vị AVN dẫn đường, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, camera lùi... Cửa sổ trời, sạc không dây là loạt trang bị dành riêng cho bản cao cấp. Bên cạnh đó là vô-lăng và cần số bọc da, ghế ngồi bọc nỉ trên bản tiêu chuẩn và da trên bản cao cấp…

Hyundai Kona được cung cấp cả hai loại máy xăng và máy dầu. Bản máy xăng Nu 2.0 MPI cho công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm đi cùng hộp số tự động. Bản động cơ dầu tăng áp Gama 1.6 T-GDI sản sinh sức mạnh 177 mã lực/ 265 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT.

Trang bị an toàn hiện đại với: phanh ABS/BA/EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và xuống dốc DBC. Đáng chú ý nhất chính là hệ thống cảm biến áp suất lốp tiêu chuẩn đầu tiên trong phân khúc. Riêng 2 bản cao cấp sẽ có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù BSD. Chìa khóa mã hóa, hệ thống chống trộm và 06 túi khí.

TC Motor đang phân phối Hyundai Kona tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá từ 636 - 750 triệu đồng.

3. Toyota Corolla Cross (728 - 910 triệu đồng)

Toyota Corolla Cross sở hữu thiết kế mang nhiều đường nét tương đồng với người anh em RAV4 thế hệ mới nhất, tổng thể xe trông rất khỏe khoắn, đậm chất SUV. Xe sử dụng cấu trúc nền tảng TNGA toàn cầu của hãng xe Nhật Bản.

Không gian bên trong Toyota Corolla Cross sử dụng tông màu đỏ Terra Rossa làm chủ đạo. Trang bị tiện nghi trên xe bao gồm cụm đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch, màn hình giải trí 9 inch tích hợp Apple CarPlay, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, ổ cắm USB,...

Động cơ trang bị trên Toyota Corolla Cross là máy xăng 1.8L kết hợp hộp số vô cấp CVT, sinh công suất 140 mã lực và đạt 175 Nm mô men xoắn. Phiên bản hybrid 1.8L kết nối với mô-tơ điện 600V, giúp xe sinh công suất tổng lên đến 170 mã lực và đạt 305 Nm mô men xoắn.

Các trang bị an toàn trên Toyota Corolla Cross rất đầy đủ như: 7 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau,...

Đặc biệt, Corolla Cross tại Việt Nam sẽ trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ 2 mới nhất trên bản 1.8 V và 1.8 HV với các tính năng: cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cruise control chủ động, đèn pha tự động thích ứng,...

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross được phân phối với 3 phiên bản đi kèm mức giá niêm yết dao động từ 728 - 910 triệu đồng.

4. Ford EcoSport (603 - 686 triệu đồng)

Mẫu crossover/SUV 5 chỗ cỡ nhỏ của hãng xe Mỹ - Ford EcoSport phiên bản facelift mới sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý. Tổng thể thiết kế trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Khung xe bằng thép cải tiến giúp chống chịu lực cao.

Nội thất Ford EcoSport thoải mái và tiện nghi hơn, vị trí người lái được chú trọng với thiết kế đệm nghỉ tay có khả năng trượt. Các trang bị tiện nghi khác có thể kể đến: khóa cửa điều khiển điện từ xa, khóa cửa trung tâm, cửa kính điều khiển bằng điện. Điều hòa nhiệt độ với khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Hệ thống giải trí AM/FM kết nối Bluetooth, USB và dàn âm thanh 4 loa. Phiên bản Titanium còn có thêm màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống SYNC 3 điều khiển bằng giọng nói.

Phiên bản EcoSport Titanium được trang bị động cơ EcoBoost 1.0L đi kèm hộp số 6 cấp SelectShift mới. Các phiên bản còn lại dùng chung động cơ 1,5L hút khí tự nhiên. Đây là loại mới, được Ford nâng cấp với công suất 120 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 151 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Các tính năng an toàn có trên Ford EcoSport gồm: công nghệ MyKey với một số tính năng như cảnh báo đeo dây an toàn, thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa, âm thanh chất lượng hơn, các trang bị an toàn như 6 túi khí hay Auto Start Stop, hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi.

Ford EcoSport đang bán tại Việt Nam với 3 phiên bản 1.5 AT Trend (603 triệu đồng), Titanium (646 triệu đồng) và 1.0 AT Titanium (686 triệu đồng).

Nguồn: http://danviet.vn/top-4-suv-crossover-co-nho-hot-nhat-thi-truong-viet-nam-5020211521859322.htmNguồn: http://danviet.vn/top-4-suv-crossover-co-nho-hot-nhat-thi-truong-viet-nam-5020211521859322.htm