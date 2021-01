Đâu là vị trí ngồi an toàn nhất trên xe ô tô?

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 10:00 AM (GMT+7)

Tuỳ vào thiết kế, vị trí ngồi của mỗi dòng xe mà khi xảy ra tai nạn sẽ quyết định đến mức độ tổn thương của người ngồi bên trong.

Theo các chuyên gia, mức độ tổn hại khi xảy ra tai nạn phụ thuộc vào một yếu tố rất quan trọng mà ít ai để ý, đó là vị trí ngồi trên xe ô tô.

Hãy cùng điểm qua những vị trí ngồi an toàn nhất và nguy hiểm nhất trên các loại xe ô tô dưới đây:

Dòng xe sedan

Sedan là dòng xe có từ 4 đến 5 chỗ ngồi, gầm thấp khoảng trên dưới 200mm, thiết kế mui kín liền với thân xe. Mỗi chiếc sedan thường được chia ra 3 khoang độc lập riêng biệt gồm khoang động cơ ở phía trước, khoang hành khách ở giữa và khoang hành lý (cốp xe) ở phía cuối. Trong đó, khoang hành khách nằm cao hơn so với khoang động cơ và khoang hành lý.

Với thiết kế đặc trưng của dòng xe sedan thì vị trí nguy hiểm nhất là vị trí cạnh người lái, ở hàng ghế phía trước. Bởi vì khi xảy ra sự cố ở phía trực diện, người lái thường theo phản xạ tự nhiên mà đánh tay lái theo hướng né tránh cho bản thân. Do đó, ghế bên cạnh sẽ vị trí chịu tác động nặng nề hơn. Mặt khác, khi xe xảy ra va chạm trực diện, người ngồi ở hàng ghế trước sẽ dễ đập đầu và ngực vào bảng taplo hoặc kính lái, nếu dây an toàn và túi khí hoạt động không hiệu quả. Còn hàng ghế phía sau xa hơn nên lực quán tính sẽ thấp hơn.

Vị trí an toàn nhất trên xe sedan thường là hàng ghế sau. Với dòng sedan 4 chỗ, vị trí ghế ngồi sau lưng ghế lái là an toàn nhất. Còn với dòng sedan 5 chỗ, vị trí ghế ngồi sau lưng ghế lái và vị trí kế bên ở giữa là hai chỗ ngồi là an toàn nhất.

Dòng xe CUV, SUV, MPV

Các dòng xe SUV, MPV có cấu tạo khung và cabin riêng biệt. Theo đó, cabin được gắn kết với khung xe bằng nhiều bu lông và đai ốc nên có khả năng chống chịu va đập tốt hơn sedan. Tuy nhiên, nếu bị tông từ phía sau, thì phần đuôi của SUV, MPV rất dễ bị biến dạng và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người ngồi sau.

Theo các chuyên gia, vị trí ngồi giữa ở hàng ghế thứ hai được xem là an toàn nhất trên dòng xe CUV, SUV, MPV. Nguy cơ chấn thương nặng do tai nạn giao thông là thấp nhất, đồng thời có khả năng giảm nhẹ hơn 70% tổn thương so với các vị trí ngồi còn lại nếu xe xảy ra va chạm.

Dòng xe hatchback

Hatchback là dòng xe này có số ghế ngồi giống sedan (từ 4 đến 5 chỗ) nhưng thiết kế khoang cabin lại tương tự các dòng CUV, SUV, MPV. Gồm khoang động cơ ở phía trước và khoang hành khách cùng hành lý chung với nhau.

Vị trí ngồi cạnh ghế lái trên xe hatchback luôn là vị trí nguy hiểm nhất kể cả va chạm từ trước hay phía sau. Khi va chạm xảy ra, người ngồi vị trí này có thể bị đập đầu vào kính chắn gió nếu không thắt dây an toàn. Các vị trí ngồi ở hàng ghế sau được đánh giá là an toàn hơn. Đặc biệt, vị trí ngồi giữa vẫn được cho là an toàn nhất.

Dòng xe mini bus (16-29 chỗ)

Hai ghế trước cạnh ghế lái tài xế trên các dòng xe mini bus được xem là nguy hiểm nhất. Bởi trong trường hợp xảy ra va chạm, lực quán tính sẽ khiến người ngồi ở hai vị trí này dễ đập đầu vào taplo hoặc văng lên kính chắn gió. Trong khi đó, những hàng ghế phía sau sẽ ít chịu tác động hơn.

Trong trường hợp xe bị đâm từ hai bên, vị trí ngồi ở cạnh hai bên cửa sổ là nguy hiểm nhất. Nếu xe bị đâm từ dưới, vị trí hàng ghế cuối cùng là nguy hiểm nhất. Do đó, vị trí ngồi giữa sẽ là an toàn nhất.

Dòng xe bus lớn (trên 30 chỗ)

Vị trí nguy hiểm nhất trên dòng xe trên 30 chỗ ngồi là ở hàng ghế dọc cửa sổ theo chiều phía bên ghế lái. Do khả năng xe chạy ngược chiều gây ra va chạm cao hơn so với xe cùng chiều, nên vị trí ngồi bên phía ghế lái sẽ nguy hiểm hơn.

Không chỉ vậy, những mảnh kính vỡ khi xảy ra tai nạn sẽ gây thêm thương tích cho người ngồi tại vị trí này. Vì vậy, chỗ ngồi an toàn nhất là các ghế ở khu vực giữa.

Nguồn: http://danviet.vn/dau-la-vi-tri-ngoi-an-toan-nhat-tren-xe-o-to-50202131195996.htmNguồn: http://danviet.vn/dau-la-vi-tri-ngoi-an-toan-nhat-tren-xe-o-to-50202131195996.htm