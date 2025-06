Bất ngờ giá bán của Kia Seltos Deluxe 1.4 AT đời 2020 so với 2021

Kia Seltos hiện đang là một trong những mẫu xe đô thị gầm cao được ưa chuộng trên thị trường xe cũ nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị ổn và mức giá hợp lý trong phân khúc. Tại thời điểm giữa năm 2025, nhiều chiếc Seltos đời 2020 - 2021 được rao bán lại với mức giá dao động trong khoảng từ 470 đến hơn 550 triệu đồng, tùy theo phiên bản, tình trạng xe và lịch sử sử dụng. Chẳng hạn, có hai tin rao gần đây cho thấy xu hướng giá đang đi theo hướng mềm hơn, đặc biệt với những bản Deluxe dùng động cơ 1.4L tăng áp.

Tin rao bán Kia Seltos Deluxe 1.4 AT đời 2020. (Ảnh chụp màn hình)

Tin rao bán Kia Seltos Deluxe 1.4 AT sản xuất năm 2021. (Ảnh chụp màn hình)

Chiếc Kia Seltos Deluxe 1.4 AT sản xuất năm 2021 được rao bán với giá 479 triệu đồng. Đây là mức giá khá cạnh tranh nếu so với mặt bằng chung của xe đời 2021 - thường dao động quanh mốc 500 - 530 triệu tùy số Odo và ngoại thất. Xe đã đi được 45.000Km, được chủ xe mô tả là “một chủ từ đầu, không tai nạn, không ngập nước”, và màu cam nổi bật đi kèm nội thất đen. Về cơ bản, đây là chiếc xe hướng đến nhóm người mua tìm một phương tiện đã qua sử dụng với ngân sách dưới 500 triệu đồng nhưng vẫn mong muốn ngoại hình hiện đại, gầm cao và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khi đó, một chiếc khác là Kia Seltos Deluxe 1.4 AT đời 2020 được chào bán với mức giá 500 triệu đồng - cao hơn 21 triệu đồng so với chiếc đời 2021 nêu trên, dù Odo chỉ thấp hơn khoảng 4.000Km. Xe được mô tả là “xe đẹp xuất sắc, zin 100%, tư nhân một chủ ở Hải Phòng”. Dù đời cũ hơn một năm, nhưng việc ngoại hình giữ gìn kỹ, màu sơn cam phù hợp với khách hàng nữ và tình trạng xe không lỗi có thể là lý do khiến giá nhỉnh hơn. Ngoài ra, lời rao còn ghi chú rằng hồ sơ đang thu hồi, tức xe đã rút gốc sẵn để sang tên, tạo sự thuận tiện cho người mua.

Ảnh thực tế một chiếc Kia Seltos Deluxe 1.4 AT được rao bán.

So sánh hai chiếc xe, có thể thấy giá xe Seltos cũ chưa phản ánh tuyệt đối theo năm sản xuất. Dù chiếc đời 2021 có lợi thế về năm, nhưng lại được định giá thấp hơn chiếc 2020, phần nào do khác biệt về cảm quan ngoại thất, hồ sơ pháp lý và mức độ giữ gìn của chủ xe. Tuy nhiên, mức chênh lệch 21 triệu đồng vẫn đủ để người mua cân nhắc kỹ nếu không quá đặt nặng yếu tố màu sắc hoặc xuất xứ vùng miền.

Qua những tin rao như trên, có thể thấy thị trường Kia Seltos cũ đang bước vào giai đoạn giá hợp lý hơn sau một thời gian dài neo cao. Các bản Deluxe 1.4 AT hiện nay phổ biến trong tầm 470 – 510 triệu, tạo ra lựa chọn khá hấp dẫn so với việc mua xe mới vốn đã vượt mốc 700 triệu đồng sau lăn bánh. Tuy vậy, người mua cần quan tâm đến lịch sử sử dụng, hồ sơ pháp lý rõ ràng, và chất lượng xe thực tế thay vì chỉ nhìn vào đời xe hay odo.

Với lượng lớn xe Seltos được bán ra trong giai đoạn 2020 – 2022, nguồn cung trên thị trường xe cũ trong năm 2025 vẫn khá dồi dào. Điều này giúp người mua có nhiều cơ hội lựa chọn và dễ dàng mặc cả hơn. Dự báo, nếu không có biến động lớn về giá xe mới hay lãi suất vay ngân hàng, giá Seltos cũ sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định và dễ tiếp cận với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc chuyển từ sedan sang SUV đô thị.