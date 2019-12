Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2019: Kia Soluto lần đầu tiên xuất hiện

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Thị trường xe hơi Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của mẫu xe tân binh KIA Soluto tại thị trường Việt Nam. Thứ tự trong tháng 11/2019 không có quá nhiều sự thay đổi so với tháng 10/2019.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, tính riêng trong tháng 11/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.846 xe bao gồm 22.312 xe du lịch, 7.203 xe thương mại và 331 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng đáng kể ở mức 4%, xe thương mại giảm 0.3% và xe chuyên dụng giảm 9% so với cùng kỳ tháng trước.

Ngoài ra, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.595 xe trong tháng 11/2019 và tăng 1% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.251 xe, tăng 5% so với tháng trước. Thị trường tháng 11 đánh dấu sự xuất hiện của tân binh Kia Soluto lần đầu có mạng trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất trong tháng. Trong tháng 11/2019, không có quá nhiều sự thay đổi trong thứ tự xếp hạng.

1/ Mitsubishi Xpander: 2.692 chiếc

Lần thứ hai liên tiếp, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander nằm ở vị trí đầu bảng những xe bán chạy nhất trong tháng 11/2019 với 2.692 chiếc được bán ra trên toàn quốc. Cụ thể, Xpander giữ vững vị trí thứ 2 trong tháng liên tiếp 8 - 9/2019, sau cú lội ngược dòng từ vị trí thứ 7 lên ở tháng 7/2019 và chính thức vươn lên vị trí số một vào tháng 10/2019 với 2.629 xe được bán ra. Trên thực tế, Mẫu xe Xpander vẫn chưa tính hiệu hạ nhiệt khi các đối thủ như Nissan Livina đã bắt đầu nhận cọc và Suzuki Ertiga đã bắt đầu dần xuất hiện nhiều hơn.

Xe được bán đến tay khách hàng trong nước thông với hai phiên bản khác nhau, gồm bản số sàn 5 cấp (MT) có giá 550 triệu đồng và bản số tự động 4 cấp (AT) có giá 620 triệu đồng. Mặc dù là mẫu MPV gia đình nhưng Mitsubishi Xpander lại sở hữu hình hài của một chiếc SUV đa dụng nhờ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield” thế hệ thứ hai. Và sắp tới sẽ có thêm phiên bản đặc biệt được trang bị gói nâng cấp về các chi tiết nội ngoại thất.

2/ Toyota Vios: chiếc 2.561 chiếc

Là mẫu xe gần như bán chạy nhất Việt Nam trong 3 tháng liên tục và luôn xuất hiện trong bảng top 10 những mẫu xe bán chạy trên thị trường trong tháng. Mẫu xe này luôn có hình ảnh áp đảo ngoài đường phố, kể cả xe chạy dịch vụ và xe gia đình.

Trong tháng 9/2019, mẫu xe Vios vẫn giữ vững danh hiệu dẫn đầu danh sách những chiếc xe bán chạy nhất. Và đến tháng 10/2019, mẫu sedan của Toyota chỉ bán được 2.317 chiếc đành đã phải nhường lại vị trí đầu bảng cho Mitsubishi Xpander.

Trước đó, trong tháng 8/2019, mẫu xe Vios này đã bán được 1.934 chiếc đứng vị trí thứ 1 trong danh sách các xe Toyota bán tại thị trường Việt và giành luôn vị đầu bảng về số lượng xe bán ra trên toàn quốc. Vios hiện sử dụng động cơ 1.5L với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Xe có giá bán từ 531 – 606 triệu đồng/chiếc. Tại Việt Nam, đối thủ mạnh nhất trong phân khúc của Vios là dòng xe Accent được lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình của Hyundai Thành Công nay là TC Motor.

3/ Hyundai Accent: 1.987 chiếc

Hyundai Accent đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường từ vị trí thứ 4 trong tháng 8/2019 mẫu xe này đã vươn lên vị trí thứ 3 với 1.927 xe bán ra trong tháng 9/2019, doanh số cộng dồn của Accent sau 9 tháng đầu năm đã lên tới 13.587 xe.

Và đến tháng 10/2019, mẫu xe Accent vẫn là chiếc xe bán chạy nhất của Hyundai và giữ nguyên vị trí thứ 3 với 1.977 chiếc bán ra trên toàn quốc. Chênh lệch 59 chiếc xe với tháng 9 và tổng cộng đã có 15.564 xe đến tay người tiêu dùng trong 10 tháng vừa qua.

Đến tháng 11/2019, Hyundai Accent vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trong top 10 xe bán chạy và đứng đầu lần thứ 5 trong danh sách những xe Hyundai Việt Nam đang phân phối với 1.987 chiếc. Tổng số cộng dồn từ trong 11 tháng của năm 2019 là 17.551 chiếc được bán ra trên toàn quốc.

Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công tại Việt Nam trong 3 tháng liên tục. Hiện giá bán của dòng xe này từ 425-540 triệu đồng/chiếc, tùy phiên bản. Hyundai Accent sử dụng động cơ 1.6L I4 GDI, cho công suất 132 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt hơn 161 Nm kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc lựa chọn hộp số tự động 6 cấp.

4/ Hyundai Grand i10: 1.739 chiếc

Tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam nhưng vị trí của Hyundai Grand i10 vẫn giữ vị trí thứ 4 trong tháng 10/2019 với 1.705 chiếc được bán ra trên toàn quốc và tổng cộng TC Motor đã giao đến tay khách hàng 14.387 xe từ đầu năm đến hết tháng 10/2019.

Dòng xe Grand i10, mẫu xe cỡ nhỏ này đã tăng trưởng mạnh hơn 34 chiếc so với tháng trước, với 1.739 xe bán ra và đạt 16.126 xe cộng dồn trong 11 tháng của năm. Mẫu xe cỡ nhỏ này sở hữu động cơ Kappa 1.2L, cho công suất 81 mã lực. Xe có hai tùy chọn về hộp số sàn 5 cấp (MT) và tự động 4 cấp (AT).

Mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 đạt doanh số bán 1.231 xe trong tháng 8/2019. Tính đến hết tháng 9/2019, doanh số cộng dồn của mẫu xe này đạt 12.682 xe. Grand i10 đang có giá niêm yết từ 315 - 415 triệu đồng tùy phiên bản.

5/ Ford Ranger: 1.291 chiếc

Mẫu xe bán tải Ranger vẫn giữ nguyên hạng 5, khi từ vị trí thứ 3 trong tháng 8/2019 và đứng vị trí thứ 8 trong tháng 9/2019 với 975 xe bán ra trên cả nước. Chiếc bán tải của thương hiệu Ford đã có doanh số giảm hơn 300 chiếc so với tháng trước. Trong tháng 10/2019, với tổng cộng 1.456 xe được bán ra đã giúp mẫu bán tải ăn khách của Ford vươn lên vị trí thứ 5 và vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn khác.

Trong tháng 11/2019, lượng xe bán tải Ford Ranger bán ra có phần giảm 165 xe so với tháng 10/2019 chỉ có 1.291 chiếc được bán ra trên cả nước.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger được mệnh danh là “ông vua bán tải” với doanh số bán ra cao nhất trong phân khúc. Trong khí các đối thủ còn lại khá khó khăn trong việc cạnh tranh về doanh số bán ra. Dù gặp phải khó khăn về việc điều chỉnh giá cách tính lệ phí trước bạ mới được áp dụng cho các dòng xe bán tải tại Việt Nam.

6/ Mazda 3: 1.128 chiếc

Trong tháng 9/2019, mẫu xe Mazda3 đã giữ nguyên vị trí thứ 6 với 1.013 chiếc được bán ra trên toàn quốc. Ở tháng 10/2019 mẫu xe sedan Mazda 3 chỉ bán được 1.001 chiếc và lui đến hơn 3 bậc nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng danh sách những mẫu xe bán chạy trong tháng.

Tháng 11/2019, doanh số của Mazda3 sẽ bao gồm cả doanh số của Mazda3 cũ lẫn Mazda3 thế hệ mới. Nguyên nhân là vì Mazda3 thế hệ mới đã chính thức bán ra tại Việt Nam từ tháng đầu tháng 11/2019. Có thể thấy doanh số của Mazda3 mới không quá chênh lệch so với doanh số các tháng trước (tháng 10 / 1.001 chiếc - tháng 9 / 1.013 chiếc).

Hiện Mazda 3 thế hệ mới đã có tại Việt Nam đang được Trường Hải (THACO) phân phối với hai biến thể sedan, hatchback với tên gọi Sport giá bán từ 759 đến 939 triệu đồng cho tùy mỗi phiên bản. Giá bán mới khiến Mazda3 thế hệ thứ 7 thuộc top những xe có giá bán cao trong phân khúc C (gồm Civic, Altis, Elantra, Cerato). Tuy nhiên, những thay đổi về chất lượng và công nghệ cũng hứa hẹn sẽ đem đến cho Mazda3 những nhóm khách hàng mới và đam mê.

7. Kia Soluto: 1.016 chiếc

Kia Soluto vừa ra mắt hồi 14/9/2019. Tuy nhiên, mẫu xe sedan hạng B này đã đạt được những thành công nhất định. Tháng 10/ 2019, Soluto bán được 619 chiếc. Đến tháng 11/2019 này thì xe đã bán được 1.016 chiếc. Kia Soluto chính thức tung ra thị trường Việt Nam vào ngày 14/09, Kia Soluto cạnh tranh với các đối thủ ở cùng phân khúc xe hạng B như: Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City, do đó kết quả mà mẫu xe này đạt được trong nửa tháng là khá khả quan.

Nằm trong phân khúc hạng B với nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng Kia Soluto không hề bị lép vế. Có thể nói, mẫu sedan của Kia không chỉ đứng đầu phân khúc bởi mức giá hợp lý mà còn bởi trang bị tính năng công nghệ thông minh Kia Link đi kèm.

Kia Soluto trang bị động cơ Kappa 1.4L cho công suất tối đa đạt 94 mã lực và mô men xoắn cực đại 132Nm kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Lượng tiêu hao nhiên liệu 6,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 7 lít/100 km trên đường phố, 4,5-5,3 lít/100km trên đường trường (tùy từng phiên bản).

Hiện tại, Kia Soluto đang phân phối trên thị trường với 3 phiên bản MT, MT Deluxe và AT Deluxe có giá bán lần lượt 399 triệu đồng, 425 triệu đồng và 455 triệu đồng. Trong đó, phiên bản AT Deluxe, MT Deluxe có 6 màu tùy chọn và phiên bản MT có 2 màu tùy chọn.

8/ Toyota Fortuner: 1.013 chiếc

Trong tháng 10/2019, Toyota Fortuner với 1.392 chiếc bán ra giúp cho mẫu xe đạt vị trí thứ 6 trong danh sách này. Toyota Fortuner chắc hẳn là cái tên rất quen thuộc trên thị trường xe ô tô Việt Nam. Fortuner là phiên bản xe SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam trong những năm gần đây.

Mẫu xe Toyota Fortuner bán được 1.013 chiếc trong tháng 11/2019. Doanh số này tuy không thấp, nhưng lại giảm nhiều so với các tháng trước. Hồi tháng 9/2019 Fortuner bán được 1.436 chiếc và tháng 10/2019 thì 1.392 chiếc.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm. Và được trang bị động cơ hai loại động cơ Diesel 1GD-FTV, 2.8L, cho công suất tối đa 174 mã lực tại vòng tua 3.400 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 450 Nm tại vòng tua 2.400 vòng/ phút. Hiện giá bán cho Fortuner dao động từ 1,033 – 1,354 tỷ đồng tùy phiên bản.

9/ Kia Cerato: 1.012 chiếc

Kia Cerato tạo được ấn tượng mạnh mẽ đến khách hàng nhờ ngôn ngữ thiết kế trẻ trung và hiện đại với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.560 x 1.780 x 1.445 mm. Kia Cerato đang có lợi thế hơn các đối thủ khi có giá bán chỉ ngang ngửa với các mẫu xe sedan hạng B, mặc dù xe lại nằm trong phân khúc sedan hạng C.

Về động cơ, chiếc Kia Cerato được trang bị loại động cơ xăng Gamma 1.6L, 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ vận hành là: Eco, Normal, Sport. Khả năng vận hành của Cerato 1.6 AT còn được hỗ trợ khi được bổ sung treo trước/sau dạng Mc Pherson/thanh xoắn, hệ thống phanh trước/sau dạng đĩa.

10/ Honda City: 833 chiếc

Đánh dấu sự quay lại top 10 mẫu xe bán chạy nhất trong tháng, mẫu xe Honda City đã xuất sắc vượt mặt nhiều đối thủ khác. Mẫu xe hạng B của Honda luôn là mẫu xe có tình hình kinh doanh ổn định nhất của hãng xe Nhật Bản và bán được 833 chiếc trên toàn quốc trong tháng 11/2019.

Honda City sở hữu nhiều điểm có thể nói là vượt trội so với đối thủ trong phân khúc, từ trang bị công nghệ, an toàn cho tới khả năng vận hành. Đó là lý do mẫu xe này đang có doanh số bán tương đối khả quan, đứng thứ hai trong phân khúc sedan hạng B, chỉ chịu thua Toyota Vios và bỏ xa các đối thủ còn lại.

Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/top-10-mau-xe-ban-chay-nhat-thang-11/2019-kia-soluto-lan-dau-tien-xuat-hien-c31a748165.html