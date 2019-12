Genesis G70 thay thế động cơ 2.0L cũ bằng động cơ mới

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 08:00 AM (GMT+7)

Theo Car and Driver, hãng sản xuất xe cao cấp Hàn Quốc Genesis đã cho biết rằng họ sẽ cung cấp động cơ 2.5L tăng áp mới cho mẫu G70, giúp nâng công suất lên đến 290 mã lực, động cơ này sẽ đóng vai làm thay thế cho động cơ 2.0L tăng áp cũ đang là tiêu chuẩn trên G70. ​ \

Ra đời từ năm 2017 cho đến nay, dòng xe Genesis G70 vẫn còn khá non trẻ nếu so với các đối thủ đến từ châu Âu mà nó đang cạnh tranh như Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series, Audi A4 hay đối thủ châu Á – Lexus IS. Là “kẻ đến sau” đầy tham vọng, Genesis G70 quyết tâm cạnh tranh bằng mức giá dễ tiếp cận đi cùng với thiết kế đẹp mắt và trang bị tốt nhất trong tầm giá nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.​

Genesis đã cung cấp mẫu G90 (còn gọi là EQ900L) tại Mỹ và Hàn Quốc, cạnh tranh cùng với Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series và Lexus LS hay Audi A8. Ở phân khúc nhỏ hơn, Genesis có G80 cạnh tranh cùng E-Class, 5-Series, A6, GS. Trong khi đó Genesis G70 xuất hiện sẽ cạnh tranh với Mercedes Benz C-Class, BMW 3-series, Audi A4, Lexus ES…

Genesis G70 chia sẻ nền tảng hệ khung gầm với chiếc Kia Stinger. Qua đó các số đo cụ thể của xe lần lượt dài x rộng x cao là: 4.685 x 1.850 x 1.400 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.835 mm. Genesis G70 sở hữu 10 lựa chọn màu sắc ngoại thất.

Genesis G70 hướng tới hình ảnh một mẫu xe thể thao giàu sức mạnh. Phần đầu xe tạo điểm nhấn với hệ thống lưới tản nhiệt dạng tổ ong với 6 cạnh crom, đèn pha góc cạnh, cản trước viền chrome. Trong khi đó thiết kế đuôi xe lại khá cơ bắp. Đèn hậu dạng LED cỡ lớn, cản sau thể thao và hai ống xả hình bầu dục khá nổi bật.

Ở bên trong, Genesis G70 nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ MirrorLink và có khả năng kết nối Android Auto - Apple CarPlay. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh giải trí Lexicon 15 loa. Để làm nổi bật sự sang trọng cũng như thể thao cho Genesis G70, không gian nội thất xe được bọc da và tạo điểm nhấn bởi các chi tiết kim loại sáng.

Thương hiệu xe sang của Hyundai đang có kế hoạch trang bị động cơ 2.5L tăng áp lên mẫu G70, đây chính là động cơ 2.5L sẽ được dùng trên mẫu sedan hạng D phổ thông Sonata phiên bản hiệu năng cao “N-Line” – mẫu xe làm đối trọng với Toyota Camry TRD. Động cơ 2.5L tăng áp sẽ mang lại sức mạnh đáng kể cho G70, cụ thể công suất đạt 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 420Nm.​

Động cơ 2.0L tăng áp (Theta GDI) trên Genesis G70.

Làm so sánh, động cơ 2.5L tăng áp mới mạnh hơn 38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 67Nm so với động cơ 2.0L tăng áp hiện tại của Genesis G70. Car và Driver cho biết, động cơ 2.5L lớn hơn này sẽ sử dụng kết hợp duy nhất với hộp số tự động ly hợp kép tám cấp (8 DCT). Điều này có nghĩa rằng G70 mới sẽ chia tay hộp số tay 6 cấp (6 AT), đây có lẽ là một thông tin không vui với những fan hâm mộ Genesis yêu thích lái xe kiểu truyền thống.​

Hiện tại, Genesis G70 đang được cung cấp 03 loại động cơ bao gồm: Xăng 2.0L tăng áp (Theta GDI) & V6 3.3L Twin-turbo trên phiên bản mạnh nhất, hơn nữa G70 còn được cung cấp động cơ dầu 2.2L (inline). Theo dự kiến, Genesis G70 lắp động cơ mới sẽ được ra mắt sau khi Hyundai giới thiệu và tung Sonata N-Line ra thị trường, có thể vào mùa thu năm sau – 2020.​

Tại thị trường Việt Nam, Genesis G70 xuất hiện với phiên bản duy nhất được trang bị hệ thống động cơ tăng áp 2.0L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 254 mã lực, mô-men xoắn cực đại 353 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Hiện tại giá bán của phiên bản này vẫn chưa chính thức được công bố.

