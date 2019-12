Lộ tên những ứng cử viên cho danh sách xe tốt nhất châu Âu năm nay

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Giải thưởng thường niên dành cho các dòng xe xe của năm tại Châu Âu (European Car of the Year) lại công bố những gương mặt sáng giá nhất của làng xe. Năm nay, những cái tên được đề cử và vượt qua vòng loại vô cùng đa dạng từ xe sang đến xe bình dân hay cả xe điện.

Cuộc chiến giữa những mẫu xe đời 2020 đã lộ diện danh sách cuối cùng. Sau nhiều vòng bình chọn và cân nhắc của các nhà báo và chuyên gia từ châu Âu, danh sách 35 mẫu xe model 2020 đã lộ diện những ứng cử viên sáng giá nhất như: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Toyota Corolla và mẫu xe sedan sử dụng động cơ điện hoàn toàn Tesla Model 3

Theo chủ tịch của giải Car of the Year - Frank Janssen: "Chúng tôi nhận ra thế giới xe đang bắt đầu điện khí hóa, những tiêu chuẩn về khí thải cao nhất cũng xuất hiện trên các mẫu xe chạy nhiên liệu hóa thạch".

"Những mẫu xe điện như Porsche Taycan, Tesla Model 3 đang dần làm chủ thị trường. Trong khi đó, mẫu Peugeot 208 cũng sắp có thêm phiên bản chạy điện. Và mặc dù mẫu BMW 1-Series vẫn còn đang sử dụng động cơ đốt trong nhưng tương lai của nó vẫn đầy tiềm năng".

Hội đồng thẩm định gồm một tay đua chuyên nghiệp, một chuyên gia thiết kế công nghiệp cũng như các nhà báo trong lĩnh vực ô tô đã đánh giá tất cả các khía cạnh vận hành của mỗi xe, và họ đã yêu thích khả năng vận hành năng động, đi được quãng đường dài khi sạc pin đầy và tiện nghi cao cấp của từng dòng xe. Và sau cùng, tám chuyên gia sẽ đưa ra bình chọn cuối cùng để chiếc xe nào trở thành mẫu xe thắng cuộc.

Với 7 ứng viên vào vòng chung kết này, ban tổ chức European Car of the Year sẽ nghiên cứu và bình chọn ra mẫu xe tốt nhất. Dự kiến, buổi trao giải European Car of the Year 2020 sẽ diễn ra vào tháng 3, ở triển lãm ô tô Geneva Motor Show, 2020.

Năm vừa rồi, mẫu xe chiến thắng European Car of the Year là chiếc Jaguar I-Pace. Mẫu xe này cũng thắng luôn giải World Car of the Year.

Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/lo-ten-nhung-ung-cu-vien-cho-danh-sach-xe-tot-nhat-chau-au-nam-nay-c31a746448.html