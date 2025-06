Tầm giá 600 triệu đồng, chọn Honda BR-V hay Mitsubishi Xpander?

Ngoại thất điềm đạm và táo bạo

Nếu Honda BR-V 2025 là một chiếc SUV điềm đạm, thân thiện và bền dáng như một người bạn đáng tin cậy, thì Mitsubishi Xpander 2025 lại mang đến cảm giác táo bạo, sắc sảo như một chiến binh đường phố sẵn sàng bứt phá.

BR-V 2025 giữ lại DNA đặc trưng của Honda với thiết kế quen thuộc, dễ tiếp cận. Phần đầu xe bệ vệ, lưới tản nhiệt Solid Wing được mài sắc góc cạnh hơn, kết hợp cùng cụm đèn LED hình chữ "L" thanh mảnh tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiện đại. Tổng thể ngoại hình thiên về sự hài hòa, với các đường dập nổi chạy dọc từ đầu đến đuôi, mang lại cảm giác chắc chắn và bền vững theo thời gian. Bộ mâm chữ “V” hai tông màu từ 16–17 inch góp phần hoàn thiện vẻ ngoài tuy không quá phá cách nhưng đầy thực dụng.

Ngược lại, Xpander 2025 bước vào cuộc chơi với vẻ ngoài đậm chất tương lai và thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới như một cú hích vào thị giác. Lưới tản nhiệt ba thanh bản lớn, đèn pha LED hình chữ T độc đáo cùng dải đèn ban ngày tách biệt tạo nên gương mặt không thể nhầm lẫn trong dòng xe MPV lai SUV. Xpander không chỉ phô diễn sự mạnh mẽ, mà còn thể hiện rõ ý đồ thiết kế – từ kính chắn gió cách âm cho đến gương chiếu hậu đặt tách khỏi cột A nhằm tối ưu tầm nhìn và khí động học.

Trong khi thân xe của BR-V duy trì một đường gân nổi duy nhất – mạch lạc và an toàn về mặt thị giác, thì Xpander lại chọn những đường gân sắc nét, đầy tính hình khối, khiến chiếc xe trông cơ bắp và hiện đại hơn hẳn. Bộ mâm hợp kim đa chấu 17 inch cùng lớp nhựa chống trầy tinh tế cho thấy sự đầu tư vào cả thẩm mỹ lẫn độ bền.

Ở phía sau, BR-V trung thành với cụm đèn hậu LED độc lập, dải đèn gấp khúc thay vì kéo dài, đơn giản nhưng hiệu quả. Cản sau ốp nhựa đen liền mạch với vòm bánh xe tăng thêm vẻ vững chãi. Trong khi đó, Xpander tiếp tục tạo khác biệt với đèn hậu LED hình chữ T đầy nhận diện và cản sau gọn gàng, tinh chỉnh kỹ lưỡng từng đường nét để đảm bảo cả tính khí động học lẫn độ bền sử dụng.

Nội thất chỉnh chu và hiện đại

Bước vào khoang lái, Honda BR-V 2025 mang đến cảm giác gọn gàng và thân thiện, nhưng rõ ràng là có phần thận trọng hơn đối thủ. Màn hình tốc độ 4,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto tuy đáp ứng nhu cầu cơ bản, nhưng viền dày và thiết kế hơi lỗi thời khiến táp-lô trông thiếu sức sống trong một thị trường ngày càng trẻ hóa.

Ngược lại, Mitsubishi Xpander 2025 mở ra một không gian nội thất rộng rãi, thực dụng và hiện đại hơn hẳn. Với chiều dài nội thất 2.840 mm, ba hàng ghế của Xpander không chỉ rộng rãi mà còn dễ dàng linh hoạt biến hóa. Hàng ghế thứ ba đủ thoải mái cho người cao tới 1m70, trong khi BR-V chỉ thực sự phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc người có chiều cao khiêm tốn dưới 1m6.

Ở khu vực điều khiển, Xpander tỏ ra vượt trội với màn hình cảm ứng lớn, bảng điều khiển hướng về phía người lái và hệ thống giải trí 6 loa hỗ trợ kết nối đa thiết bị, cho phép đàm thoại rảnh tay với 2 thiết bị cùng lúc. Trong khi đó, BR-V dù có vô lăng 3 chấu bọc da và các tiện nghi cơ bản như khởi động từ xa hay điều hòa tự động, nhưng vẫn bị giới hạn bởi thiết kế giao diện và cách bố trí trung tính, thiếu điểm nhấn hiện đại.

Về chất liệu, BR-V nhỉnh hơn ở việc toàn bộ ghế đều được bọc da cao cấp ở các phiên bản cao, mang lại sự êm ái. Trong khi đó, Xpander chia rõ ràng theo từng phiên bản: MT dùng ghế nỉ, AT và AT Premium mới có da tối màu sang trọng. Tuy vậy, với không gian rộng hơn và ghế được thiết kế hỗ trợ tốt cho lưng, Xpander lại chiếm ưu thế ở sự thoải mái trong những hành trình dài.

Hệ thống điều hòa của cả hai đều được đầu tư: BR-V có điều hòa tự động kèm cửa gió sau, trong khi Xpander trang bị hệ thống điều hòa kỹ thuật số hiện đại với nút Max Cool – một chi tiết nhỏ nhưng tạo ra khác biệt lớn khi bạn vừa bước vào xe giữa ngày hè oi ả.

Động cơ và trang bị an toàn

Honda BR-V 2025 bước vào cuộc chơi với động cơ 1.5L DOHC i-VTEC – vốn quen thuộc từ dòng Honda City – nhưng mang tinh thần mạnh mẽ hơn với công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Dù là một chiếc SUV 7 chỗ, BR-V tỏ ra lanh lẹ đáng kể khi người lái giữ đều chân ga: vòng tua đẩy lên nhanh chóng, giúp tăng lực kéo rõ rệt khi chở nặng.

Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Xpander 2025 không chạy theo con đường tăng lực đột phá. Với động cơ MIVEC 1.5L công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm và hộp số tự động 4 cấp, Xpander thiên về sự mượt mà và ổn định. Hệ thống treo tối ưu, khoảng sáng gầm cao giúp mẫu MPV này không hề e ngại đường xấu – một lợi thế đáng kể tại thị trường Việt Nam. Nếu BR-V bứt phá bằng nước ga lớn, thì Xpander chinh phục bằng sự đều đặn và tiết kiệm, với mức tiêu hao chỉ khoảng 6,2–8 lít/100 km – đáng gờm cho một mẫu xe 7 chỗ.

Về an toàn, BR-V thực sự "chơi lớn" khi trang bị tiêu chuẩn gói Honda SENSING – thứ mà nhiều đối thủ chỉ dám mơ. Các tính năng cao cấp như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động và cảnh báo xe phía trước khởi hành đều có mặt. Phiên bản L thậm chí còn có thêm Honda LaneWatch, hỗ trợ quan sát điểm mù bên phải – cực kỳ hữu ích cho người mới lái trong đô thị.

Trong khi đó, Xpander 2025 giữ vững tinh thần thực dụng với bộ an toàn đầy đủ: ABS, EBD, BA, ESC, HSA, cảm biến và camera lùi. Dù không có các công nghệ hỗ trợ lái chủ động như BR-V, Xpander vẫn đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ cơ bản cho gia đình.

Có thể nói, Honda BR-V 2025 là một mẫu xe đầu tư vào các tính năng an toàn, nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và cảm giác thể thao hơn trong phân khúc. Ngược lại, nếu ưu tiên sự êm ái, tiết kiệm, linh hoạt trong vận hành và chi phí hợp lý cho gia đình, Mitsubishi Xpander 2025 là một lựa chọn không thể xem thường. Đây là cuộc đua giữa công nghệ và thực dụng, giữa SUV cao cấp và MPV toàn năng – và người chiến thắng phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của bạn.

Giá bán

So sánh về giá bán, Honda BR-V 2025 có mức giá khởi điểm cao hơn so với Mitsubishi Xpander. Cụ thể, BR-V bản G được công bố giá 661 triệu đồng (thực tế bán 629 triệu đồng sau khuyến mãi 33 triệu), với chi phí lăn bánh khoảng 662 triệu đồng, còn bản L giá niêm yết 705 triệu đồng, khuyến mãi 25 triệu, lăn bánh khoảng 754 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander 2025 có giá niêm yết thấp hơn, bắt đầu từ 560 triệu đồng cho bản MT số sàn và 598 triệu đồng cho bản AT Eco, đều lắp ráp trong nước. Các phiên bản nhập khẩu gồm AT Premium giá 658 triệu và Cross giá 698 triệu đồng, đều rẻ hơn hoặc tương đương so với BR-V bản L nhưng dưới BR-V bản L về giá lăn bánh.

Như vậy, Xpander mang lại lựa chọn đa dạng và giá mềm hơn, trong khi BR-V tập trung vào phân khúc cao cấp hơn với trang bị và công nghệ đi kèm.

Đánh giá chung

Tóm lại, nếu bạn tìm kiếm một mẫu xe an toàn tối đa, nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và cảm giác thể thao, Honda BR-V 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu ưu tiên sự êm ái, tiết kiệm, vận hành linh hoạt và chi phí hợp lý cho gia đình, Mitsubishi Xpander 2025 là đối thủ không thể xem thường. Đây là cuộc đua giữa công nghệ và thực dụng, giữa SUV cao cấp và MPV toàn năng — và người chiến thắng tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Xpander nổi bật với sự cân bằng giữa hiệu năng, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn, phù hợp các gia đình trẻ cần không gian rộng, tiện nghi hiện đại và khả năng kết nối vượt trội. Trong khi đó, BR-V hướng đến thiết kế truyền thống, sự chỉn chu trong tiện nghi cơ bản và chất liệu ghế đồng nhất.