Những yếu tố khiến Honda BR-V phù hợp với các gia đình

Với hai phiên bản 1.5G và 1.5L, giá niêm yết của Honda BR-V dao động từ 629 đến 705 triệu đồng, vượt xa các mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7/Ertiga và Hyundai Stargazer. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy, giá trị mà Honda BR-V mang lại có thể biện minh cho mức giá này, đặc biệt là các hộ gia đình.

Thiết kế sang trọng và tinh tế

Khác với xu hướng thiết kế trẻ trung của nhiều đối thủ, Honda BR-V mang đến một diện mạo sang trọng và tinh tế. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn LED sắc nét, trong khi đuôi xe được thiết kế đơn giản nhưng vẫn thu hút. Mặc dù không phải là lựa chọn hàng đầu cho giới trẻ nhưng Honda BR-V lại sở hữu kích thước rộng rãi (1.780 mm) và khoảng sáng gầm 207 mm, điều này giúp xe dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Nội thất thoải mái và tiện nghi

Honda BR-V không chỉ chú trọng đến thiết kế bên ngoài mà còn mang đến không gian nội thất rộng rãi và tạo cảm giác thoải mái cho người lái. Phần cabin của xe được bố trí hợp lý với các chi tiết hướng về người lái mang lại cảm giác thân thiện và dễ sử dụng. Hàng ghế trước được thiết kế ôm lưng và bọc da cao cấp, trong khi hàng ghế sau có thể gập linh hoạt giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ.

Tiện nghi đầy đủ và thực dụng

Với mức giá chỉ 705 triệu đồng cho phiên bản L cao cấp nhất, Honda BR-V được trang bị các tiện nghi cần thiết cho một mẫu xe gia đình. Phiên bản L cao cấp có vô lăng bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống âm thanh 6 loa chất lượng. Hệ thống ghế ngồi cũng được thiết kế để tạo sự thoải mái tối đa cho hành khách, với bệ tì tay êm ái và nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng.

Vận hành ổn định và mạnh mẽ

Cả hai phiên bản của Honda BR-V đều được trang bị động cơ 1.5 lít DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực. Sau khi trải nghiệm thực tế, Honda BR-V cho thấy khả năng vận hành êm ái và ổn định, đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc. Hệ thống khung gầm chắc chắn và cảm giác lái chân thật là những điểm cộng lớn cho mẫu xe này.

Công nghệ an toàn tiên tiến hàng đầu

Honda BR-V không chỉ chú trọng đến khả năng vận hành mà còn được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại. Các tính năng như hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, camera lùi và 6 túi khí (bản L) giúp tăng cường sự an toàn cho hành khách. Đặc biệt, cả hai phiên bản đều được trang bị gói an toàn cao cấp Honda Sensing với nhiều tính năng tiên tiến, điều này mang lại sự an toàn tối đa cho người sử dụng.