Sedan hạng D, mẫu xe nào có nhiều trang bị an toàn nhất?

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 16:44 PM (GMT+7)

Lựa chọn một mẫu sedan hạng D tầm tiền trên 1 tỷ đồng, các trang bị an toàn chắc chắn là một trong những tiêu chí xem xét hàng đầu.

Phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh của VinFast Lux A2.0, Toyota Camry, Mazda 6 và Honda Accord

Phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam dường như đang nóng trở lại khi có sự xuất hiện của tân binh VinFast Lux A2.0. Tại thị trường Việt Nam, VinFast Lux A2.0 cạnh tranh với hàng loạt các tên tuổi đình đám như Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda 6.

Trong tháng 5/2020 vừa qua, VinFast Lux A2.0 gây bất ngờ khi bán ra tới 682 xe, đứng đầu phân khúc sedan hạng D. Xếp sau là Toyota Camry với 407 xe bán ra. Tiếp đến là Mazda 6 với 105 xe và cuối cùng là Honda Accord có giá bán cao nhất, chỉ bán được 10 xe.

Tại Việt Nam, khi bỏ ra số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng để mua một mẫu sedan cỡ D, bên cạnh kiểu dáng, cảm giác lái, chắc chắn chủ xe cũng sẽ quan tâm tới các trang bị an toàn, giúp chủ xe yên tâm trên mọi hành trình. Bởi lẽ theo thông thường, những người lựa chọn sedan hạng D thường là những doanh nhân tương đối thành đạt, đĩnh đạc và cần một chiếc xe di chuyển an toàn, tin cậy.

Có thể thấy, tuy là mẫu xe phiên bản thế hệ cũ, có giá bán tốt nhất phân khúc hiện nay song Mazda 6 có trang bị an toàn không hề thua kém so với các mẫu xe đời mới có mặt tại Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin, trên Mazda 6 phiên bản mới 2020 sắp ra mắt tới đây, các công nghệ, trang bị an toàn sẽ còn tiếp tục được bổ sung thêm.

Còn về phần các mẫu xe còn lại, mỗi mẫu xe lại có một thế mạnh về trang bị an toàn riêng. Ví dụ Toyota Camry 2020 có cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù song Honda Accord lại có hỗ trợ quan sát làn đường, cảnh báo buồn ngủ. Hay như VinFast Lux A2.0 còn được trang bị cả công nghệ camera 360 hiện đại.

