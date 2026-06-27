Quy định tài xế lái xe liên tục 4 giờ phải nghỉ: Những đối tượng nào buộc phải áp

Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định: Tài xế lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, quy định bắt buộc dừng nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục không áp dụng đối với người điều khiển ô tô cá nhân hoặc các phương tiện không thuộc diện kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ.

Đối với việc lái xe buýt nội tỉnh và taxi thì sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục, tài xế phải dừng nghỉ tối thiểu 5 phút. (Ảnh minh họa)

Lái xe ô tô kinh doanh vận tải liên tục 4 tiếng phải nghỉ bao lâu?

Theo Điều 56 Luật Đường bộ 2024, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là hoạt động tổ chức, cá nhân thực hiện ít nhất một trong các công đoạn như điều hành phương tiện, điều hành lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải nhằm mục đích sinh lợi. Quy định này không bao gồm hoạt động vận tải nội bộ theo phạm vi được pháp luật quy định.

Theo Phụ lục IX ban hành kèm Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định về phương pháp tính thời gian lái xe, thời gian nghỉ của tài xế được chia theo từng loại hình dịch vụ vận tải. Cụ thể:

Đối với việc lái xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe tải và xe buýt liên tỉnh, cứ sau 4 giờ lái xe liên tục, tài xế phải dừng, đỗ nghỉ ít nhất 15 phút. Ngoài ra, tổng thời gian lái xe của mỗi tài xế trong một ngày không được vượt quá 10 giờ, tính từ 0h đến 24h.

Đối với việc lái xe buýt nội tỉnh và taxi thì sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục, tài xế phải dừng nghỉ tối thiểu 5 phút. Tổng thời gian lái xe của một người trong ngày là không quá 10 giờ, tính từ 0h đến 24h.

Từ năm 2025, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô gồm các loại hình sau:

Vận tải hành khách theo tuyến cố định: Sử dụng xe từ 8 chỗ ngồi trở lên (không kể chỗ lái xe), hoạt động theo tuyến, bến xe, lịch trình và hành trình đã được xác định.

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: Sử dụng xe từ 8 chỗ ngồi trở lên, hoạt động theo tuyến cố định với điểm đầu, điểm cuối và các điểm dừng đón, trả khách. Loại hình này bao gồm xe buýt nội tỉnh và xe buýt liên tỉnh.

Vận tải hành khách bằng taxi: Sử dụng xe dưới 8 chỗ ngồi (không kể chỗ lái xe) để phục vụ theo yêu cầu của hành khách. Giá cước có thể được tính bằng đồng hồ, thông qua phần mềm kết nối điện tử hoặc theo thỏa thuận giữa hành khách và đơn vị vận tải.

Vận tải hành khách theo hợp đồng: Sử dụng xe ô tô để vận chuyển hành khách theo hợp đồng bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh vận tải và bên thuê. Đối với xe từ 8 chỗ ngồi trở lên (không kể chỗ lái xe), hợp đồng phải được ký bằng văn bản cho cả chuyến xe, bao gồm cả người lái.

Ngoài các loại hình nêu trên, Chính phủ có thể quy định thêm các loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới để phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành giao thông vận tải qua các thời kì.

Quy định giới hạn thời gian lái xe liên tục đối với tài xế lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ được xây dựng nhằm giảm tình trạng tài xế làm việc quá sức, hạn chế nguy cơ mất tập trung hoặc ngủ gật khi điều khiển phương tiện đường dài. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao an toàn giao thông, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.