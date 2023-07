Porsche tiếp tục tung phiên bản giới hạn cho dòng xe 911

Bản đặc biệt này có 25 chi tiết độc đáo lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua 356 SL và 911 GT1 Le Mans của Porsche, đồng thời có giá cao hơn đáng kể so với 911 Carrera GTS nguyên gốc. Porsche mới đây đã cho ra mắt một phiên bản đặc biệt của dòng xe 911 để kỷ niệm 100 năm Giải đua Le Mans 24h tại Pháp.

Dựa trên thiết kế ban đầu của phiên bản 911 Carrera GTS, Porsche thay đổi lại chi tiết xe với phong cách lấy cảm hứng từ những sự kiện lớn gắn với giải đua Le Mans và sẽ chỉ tạo ra đúng 72 chiếc dành riêng cho thị trường Pháp.

Với tên gọi Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition, phiên bản này có các điểm nhấn gợi lại ký ức về 2 lần những chiếc xe Porsche giành chiến thắng giải Le Mans. Đầu tiên là chiếc 356 SL cổ điển từng đoạt giải thưởng riêng trong phân hạng đua của nó vào năm 1951, thứ hai là chiếc 911 GT1 giành chức vô địch chung cuộc năm 1998 với 2 tay đua người Pháp ngồi sau tay lái.

Phiên bản đặc biệt này được sáng tạo nên bởi Grant Larsson, Giám đốc Dự án Đặc biệt (Special Projects) của bộ phận Porsche Style và là người từng thiết kế nên chiếc Boxster thế hệ thứ nhất. Dự án 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition thực chất được bắt đầu từ năm 2020, vì thời gian cần để tạo ra 25 thành phần đặc biệt cho xe là khá lâu.

Màu ngoại thất bạc Le Mans Silver được phát triển với sự đóng góp ý kiến của Rod Emory, chủ sở hữu chiếc 356 SL. Con số 46 trên cửa và nội thất bọc da màu xanh Graphite Blue kết hợp trang nhã với các miếng vải nhung Corduroy trên ghế cũng được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua năm 1951. Mâm xe màu đồng Aurum và dây an toàn màu đỏ gợi liên tưởng đến chiếc 911 GT1 1998. Cửa sổ phụ được trang trí mô phỏng theo khe thông gió tại vị trí tương tự của 2 chiếc xe thắng giải.

Huy hiệu được làm thủ công trên nắp động cơ với dòng chữ “Born in Le Mans. Made in Zuffenhausen” và huy hiệu in 3D bên cạnh cột B có bố cục của đường đua La Sarthe - nơi tổ chức các chặng đua Le Mans trong suốt 100 năm qua - sẽ đảm bảo rằng đây không phải là một chiếc 911 bình thường.

Bản đồ đường đua cũng được dập nổi trên tựa tay trung tâm, kết hợp với dòng chữ 24h Le Mans dập nổi trên tựa đầu. Dòng chữ “911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition” trên các tấm ốp bậc cửa và trên bảng điều khiển. Cuối cùng, chủ sở hữu sẽ nhận được một chìa khóa độc đáo, tấm che khoang nội thất và một cuốn sách ảnh được cá nhân hóa, với nội dung cho thấy quy trình sản xuất tại nhà máy Zuffenhausen và tại các xưởng Porsche Exclusive Manufaktur.

Hệ truyền động của xe được giữ nguyên như 911 Carrera GTS tiêu chuẩn. Xe vận hành bằng động cơ boxer 6 xy lanh dung tích 3.0L, cho công suất 480 mã lực và mô men xoắn 570 Nm. Sức mạnh được truyền tới trục sau thông qua hộp số sàn 7 cấp hoặc hộp số PDK 8 cấp. Mẫu xe này cũng thừa hưởng thiết lập khung gầm thể thao hơn của Carrera GTS.

Porsche sẽ chỉ sản xuất đúng 72 chiếc 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition, với ý nghĩa tôn vinh 72 năm liên tục hiện diện của Porsche trong cuộc đua huyền thoại, trong đó hãng đã giành được 19 chiến thắng chung cuộc và 110 chiến thắng ở các phân hạng. Phiên bản đặc biệt này đã có sẵn để đặt hàng tại Pháp với giá 237.819 euro (6 tỷ đồng), cao hơn đáng kể mức 158.715 euro (4 tỷ đồng) của 911 Carrera GTS ở cùng thị trường.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/porsche-tiep-tuc-tung-phien-ban-gioi-han-cho-dong-xe-911-a615645.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/porsche-tiep-tuc-tung-phien-ban-gioi-han-cho-dong-xe-911-a615645.html