Những trang bị trên Hyundai Accent 2024 bị cắt khi về Việt Nam

Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu thế hệ thế của Hyundai Accent tới khách hàng vào ngày 50/4 vừa qua. Theo đó, xe sẽ có 4 phiên bản 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp, giá bán dao động từ 439 - 569 triệu đồng.

Bên cạnh những nâng cấp toàn diện từ thiết kế, trang bị, khung gầm cho đến khả năng vận hành, người tiêu dùng cũng khá quan tâm về những tính năng, trang bị trên Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam bị cắt so với phiên bản quốc tế.

Ở bên ngoài, xe có gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và sấy kính nhưng không có tính năng tự động gập. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 8 inch trong khi xe đang bán tại Ấn Độ có kích thước lên tới 10,25 inch trên các phiên bản cao cấp.

Bên trong nội thất, xe bị cắt bỏ ghế lái chỉnh điện (bản cao nhất chỉ chỉnh cơ), rèm che nắng phía sau (xe tại Ấn Độ) và cửa sổ trời - trang bị vốn xuất hiện trên đời cũ. Bù lại, Hyundai Accent mới có tính năng làm mát hàng ghế trước, đây là trang bị độc quyền trong phân khúc, khá thiết thực với người dùng tại Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống âm thanh của xe chỉ có 6 loa thường, không phải 8 loa Bose như thị trường quốc tế.

Về trang bị an toàn, bản cao cấp nhất của Hyundai Accent 2024 sở hữu gói công nghệ Hyundai SmartSense nhưng so với xe tại thị trường quốc tế thì bị thiếu tính năng điều khiển hành trình thích ứng có Stop & Go. So với đối thủ Honda City, các trang bị thông minh này cũng ít tính năng hơn.

Mặc dù khuyết thiếu một số tính năng nhưng nhìn chung, hàm lượng trang bị của Hyundai Accent 2024 vẫn khá hấp dẫn khi đặt lên bàn cân cùng 2 đối thủ Toyota Vios và Honda City.

Theo nhận định của một số chuyên gia, việc điều chỉnh cắt bớt một số trang bị như vậy là chiến lược hợp lý nhằm giữ giá bán của Accent mới ở mức cạnh tranh (439-569 triệu đồng). Toyota Vios đang có giá bán lẻ đề xuất dao động 458-545 triệu đồng còn Honda City khởi điểm từ 559 triệu và cao nhất tới 609 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]