Những mẫu xe bị “bật bãi” khỏi thị trường Việt Nam, vì kém được ưa chuộng

Thứ Năm, ngày 04/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Hãy cùng nhìn lại những mẫu xe thuộc nhiều phân khúc khác nhau đã ngừng bán tại thị trường Việt Nam từ những năm về trước như: dòng xe thể thao Toyota 86 và các dòng xe nhập khẩu đến từ thương hiệu Mỹ.

Đa phần các mẫu xe bị bật bãi đều là xe nhập khẩu, đã từng để lại dấu ấn khó quên với người dùng. Vì những lý do khác nhau mà các mẫu xe này đã “bật bãi” ra khỏi thị trường Việt.​ Sau đây là những mẫu xe đã bị quên lãng vì doanh số kém và từng có mặt tại thị trườn trong nước.

Ford Fiesta (sedan/hatchback)

Ford Fiesta từng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios trong phân khúc B, đồng thời cũng từng là mẫu xe bán chạy của Ford Việt Nam. Tuy nhiên, “thời thế thay đổi” khi Fiesta lộ ra nhiều điểm yếu và có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Vào cuối tháng 12/2018 – Ford Việt Nam đã chính thức thông báo dừng sản xuất Fiesta bao gồm cả hai biến thể (sedan và hatchback) sau 7 năm phân phối tại Việt Nam, kể từ năm 2011.

Nhiều đối thủ cạnh tranh, không gian nội thất chật hơn các mẫu xe cùng phân khúc đặc biệt là hàng ghế sau, cộng thêm những lùm xùm về lỗi hộp số (Powershift) đã khiến doanh số bán Fiesta ngày càng sụt giảm. Hiện tại sau vài năm khai tử Fiesta, Ford Việt Nam vẫn chưa có kế hoạch thay thế mẫu xe này tại thị trường Việt.

Chevrolet Cruze ​

Chevrolet Cruze đã từng là mẫu sedan hạng C rất hút khách hàng Việt, tuy nhiên Cruze đã âm thầm biến mất khỏi các đại lý của Chevrolet tại Việt Nam từ đầu tháng 8 năm 2018 khiến nhiều người yêu Cruze cảm thấy tiếc nuối.​

Tại thời điểm còn được phân phối, dòng Cruze luôn có một mức giá hấp dẫn hơn so với các lựa chọn xe Hàn và Nhật như :Kia Cerato, Mazda3 hay Toyota Corolla Altis. Làm so sánh, bản full options của Cruze từng được bán với giá bán 629 triệu đồng, rẻ hơn 300 triệu so với xe Nhật như Toyota Altis V-Sport vốn có giá lên đến 932 triệu đồng tại thời điểm đó.

Chevy Cruze được đánh giá cao ở khả năng vận hành đầm chắc, vững chãi. Dẫu vậy, điều khiển số đông quay lưng với Cruze chính là mức tiêu hao nhiên liệu của xe cao hơn so với các đối thủ trong phân khúc C. Khi động cơ 1.8L đi cùng với trọng lượng không tải khoảng 1,2 - 1,3 tấn khiến Cruze “ăn uống” khoảng 8 lít/100km đường hỗn hợp, khoảng 6,5 lít/100km đường cao tốc và hơn 11 lít/100km đường trong thành phố.​

Chevrolet Captiva​

Cùng với Cruze và Orlando – dòng Captiva đã bị dừng bán tại Việt Nam tại thời điểm tháng 9/2018, khi GM Việt Nam chuyển quyền tiếp quản thương hiệu Chevrolet tại Việt Nam cho VinFast. Chevrolet Captiva đã từng là một hiện tượng khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2007.​

Tại thời “hoàng kim” đó, khó có đối thủ nào trên thị trường có thể vượt mặt Captiva về doanh số trong phân khúc 7 chỗ. Dẫu vậy, thời “hoàng kim” đó sớm đi qua nhanh, khi Captiva đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ Hàn như Kia Sorento hay Hyundai SantaFe có thiết kế, giá bán và trang bị ngày càng hấp dẫn.​

Nhược điểm chính của Captiva so với các mẫu xe Nhật và Hàn, là dòng xe này dính nhiều lỗi về hệ thống điện, bị người dùng phàn nàn ở các hư hỏng vặt, trong khi động cơ hao tốn nhiên liệu,... đây là những lý do chính khiến nhiều người quay lưng với Captiva. Mặc dù được trang bị “option tới nóc” đi cùng giá bán hấp dẫn, nhưng doanh số 7 tháng đầu năm 2018 của Captiva chỉ đạt 258 xe, thấp hơn cả Cruze và dòng MPV kén khách Orlando.​

Ford Focus (sedan/hatchback)​

Ford Focus từng là một trong những lựa chọn hấp dẫn dành cho khách Việt khi quan tâm phân khúc sedan hạng C. Sau “đàn em” Fiesta, Ford Việt Nam cũng dừng sản xuất dòng Focus ở nhà máy Ford ở Hải Dương tại thời điểm tháng 6/2019.

Lý chính khiến Ford Focus khai tử tại thị trường Việt là do doanh số quá thấp, khi người tiêu dùng trong nước ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn ở các mẫu xe Nhật và Hàn như: Hyundai Elantra, Kia Cerato, Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay Mazda3, các mẫu xe này hấp dẫn hơn Focus về giá bán, vận hành và cả thiết kế.​

Có nhiều lý do khiến khách hàng Việt quay lưng với Focus như những lùm xùm về lỗi hộp số (Powershift) của đời xe 2013 – 2015, thiết kế không nổi bật, ngoài ra không gian nội thất không thực sự rộng rãi như các đối thủ cũng là lý do khiến không ít khách hàng e dè trước Focus.​ Thay vì mang Ford Focus thế hệ hoàn toàn mới về phân phối, Ford Việt Nam lại quyết định khai tử dòng xe này tại Việt Nam để tập trung vào các mẫu xe SUV và bán tải.​

Chevrolet Orlando ​

Tương tự như Chevrolet Cruze và Captiva, dòng MPV Orlando cũng đã “âm thầm” bị khai tử tại Việt Nam vào năm 2018. Chevrolet Orlando là mẫu MPV hướng đến người dùng sử dụng cho gia đình, hơn là sử dụng chạy dịch vụ vận tải. Mặc dù mang mạo khỏe khoắn, đi cùng nội thất được trang bị nhiều tiện nghi, hiện đại và giá bán vô cùng hấp dẫn. Nhưng nhược điểm của Orlando chính là động cơ 1.8L tiêu hao nhiên liệu và không gian hàng ghế thứ 3 khá chật hẹp, đây là những lý do khiến Orlando kén khách. Doanh số 7 tháng đầu năm 2018 dòng Orlando chỉ đạt doanh số 443 xe.​

Hyundai Creta​

Hyundai Creta ra mắt tại Việt Nam vào 10/2015, mẫu xe này được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh với Ford EcoSport. Hyundai Creta được Hyundai Thành Công phân phối 2 phiên bản động cơ xăng và dầu 1.6L nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ. Giá bán khá cao khoảng 806 triệu đồng cho phiên bản máy xăng và 846 triệu đồng cho phiên bản máy dầu là nguyên nhân chính khiến Crete kén khách.​

Hyundai Creta được biết đến là một trong những dòng xe thất bại và đáng quên nhất của Hyundai Thành Công. Hiện tại ở Việt Nam, vị trí của Creta trước đó đã được thay thế bằng mẫu Hyundai KONA vốn đang rất thành công trong phân khúc hạng B.​

Mitsubishi Outlander Sport

Ra mắt vào tháng 10/2014, Mitsubishi Outlander Sport nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, được phân phối với hai phiên bản có giá bán từ 870 – 968 triệu đồng. Outlander Sport từng là mẫu xe được Mitsubishi Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh với Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Honda CR-V.​

Mức giá “trên trời” so với các đối thủ của Outlander Sport khiến doanh số của dòng xe này tụt dốc không phanh dẫn đến Mitsubishi Việt Nam sớm khai tử Outlander Sport vào đầu năm 2018. Mitsubishi Outlander Sport được đánh giá cao về trang bị “đồ chơi” vượt trội và cao cấp so với các đối thủ với những món như: cửa sổ trời toàn cảnh panorama, ghế chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số sau vô-lăng,…​

Mitsubishi Outlander Sport sử dụng động cơ xăng 4 xy lanh thẳng hàng dung tích 2.0L cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 197 Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.​

Toyota 86​

Ra mắt thị trường Việt vào giữa năm 2012 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc, Toyota FT86 đánh dấu là mẫu xe thể thao đầu tiên được Toyota Việt Nam (TMV) phân phối đến khách hàng trong nước.​ Là mẫu xe thể thao vốn chỉ phù hợp với nhóm khách hàng nhỏ, đi kèm với giá bán cao lên đến 1,65 tỷ đồng, ngang tầm giá của một chiếc xe sang BMW 3 Series thời bấy giờ. Điều đó khiến Toyota FT86 trở nên kén khách.

Trong suốt thời gian có mặt trên thị trường, doanh số của FT 86 chưa bao giờ vượt quá 5 xe/ năm, qua nhiều năm được phân phối, chỉ có khoảng 30 chiếc Toyota FT86 được bán ra thị trường Việt. Đến khoảng giữa tháng 2/2017, Toyota Việt Nam đã quyết khai tử dòng xe thể thao này.​

Là mẫu xe anh em với Subaru BRZ, Toyota FT86 sử dụng động cơ boxer 4 xy-lanh đối đỉnh (H4), dung tích 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 197 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 205 Nm trong dải vòng tua từ 6.400 – 6.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp.​

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-mau-xe-bi-bat-bai-khoi-thi-truong-viet-nam-vi-kem-duoc-ua-chuong-5020204...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-mau-xe-bi-bat-bai-khoi-thi-truong-viet-nam-vi-kem-duoc-ua-chuong-502020468582455.htm