Triệu hồi gần 12.500 xe Chevrolet tại Việt Nam vì lỗi túi khí Takata

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 13:30 PM (GMT+7)

Cục đăng kiểm Việt Nam vừa phát động chiến dịch triệu hồi 12.456 xe Chevrolet vì liên quan đến lỗi túi khí Takata. Các xe này thuộc các dòng Cruze, Orlando và Trax, sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018.

Theo thông tin từ hãng, trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng, cụm bơm khí (được cung cấp bởi công ty Takata) có thể được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xe gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Trong trường cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí được bơm phồng dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho khách hàng. Các xe nằm trong diện triệu hồi bao gồm: Chevrolet Cruze, Chevrolet Orlando và Chevrolet Trax sản xuất từ tháng 01/2014 đến 2018. Được biết, thời gian kiểm tra và thay thế sửa chữa vào khoảng gần 1h. Chương trình triệu hồi sẽ kéo dài từ ngày 20/05/2020 đến 20/05/2022.

Dòng xe Chevrolet Cruze.

Dòng xe Chevrolet Orlando

Dòng xe Chevrolet Trax.

Cho tới thời điểm hiện tại , mặc dù chưa nhận được bất kỳ một báo cáo nào liên quan tới việc khách hàng bị thương do các mảnh vỡ của bơm khí văng vào người trên các dòng xe do hãng GM sản xuất. Tuy nhiên, hãng xe khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng , khách hàng là chủ sở hữu của những xe nằm trong diện ảnh hưởng cần nhanh chóng mang xe tới các Đại lý ủy quyền của VinFast để được kiểm tra, thay thế túi khí mới.

Đối với những xe lắp ráp, nhập khẩu không chính hãng, khi có yêu cầu từ chủ xe, hãng sẽ hỗ trợ liên hệ với GM để lấy thông tin. Sau khi nhận được xác nhận và đồng ý từ phía GM, đại lý ủy quyền của VinFast sẽ tiến hành kiểm tra, thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước miễn phí cho khách hàng.

