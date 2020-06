Nhìn lại thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2020

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Tháng 5/2020 là thời điểm lệnh giãn cách xã hội được nới ra. Việc sản xuất và kinh doanh ô tô dần được phục hồi, những thông tin về giảm phí trước bạ 50% xuất hiện, các hãng vẫn cố duy trì khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Khuyến mãi mới liên tục được tung ra từ các hãng xe

Dù tháng 5 đã hết lệnh cách ly toàn xã hội, nhưng do tâm lý chung của khách hàng mà thị trường xe vẫn còn khá ảm đạm. Chính sách đơn giản nhất để các hãng kích cầu chính là duy trì khuyến mãi, khuyến mãi và khuyến mãi.

Nhiều chương trình khuyến mãi từ cuối tháng 4 và trong tháng 5 đem đến nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua xe đợt này như: Nếu như Mazda khuyến mãi mạnh hồi tháng 4, thì đến tháng 5, đến lượt các mẫu xe Kia hưởng lợi. Sorento phiên bản máy dầu giảm 120 triệu đồng, Sedona được giảm từ 20 - 40 triệu đồng còn như Soluto, Cerato và Optima được giảm từ 10 - 25 triệu đồng kèm nhiều phụ kiện khác nhau.

Ford Ecosport lắp ráp trong nước được giảm tới 80 triệu đồng. Everest dù là xe nhập cũng giảm từ 50-70 triệu đồng. Ford Ranger giảm từ 20 - 75 triệu đồng tuỳ phiên bản. Trong khi đó, hãng xe Nhật Bản Toyota nhẹ nhàng hơn khi chỉ ưu đãi một phần phí trước bạ cho Fortuner máy dầu (2.4 4x2 MT và AT)

Hãng xe Việt Nam Vinfast giảm giá 230-260 triệu đồng cho Lux A và Lux SA nếu khách hàng thanh toán hoàn toàn. Còn đối với hãng xe châu Âu Peugeot giảm 100 triệu đồng cho dòng 3008 và 50 triệu đồng cho dòng 5008. Hãng Isuzu tung ra chương trình ưu đãi dành cho dòng xe D-Max lên tới 130 triệu đồng. Trong khi đó Mu-X cũng có mức giảm 60-90 triệu đồng tùy phiên bản.

Quốc hội duyệt phương án giảm phí trước bạ 50%

Quyết định giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước đến hết 2020 được đưa ra ngày 14/5 tại Cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong Covid-19. Thông tin giảm phí trước bạ cho xe lắp ráp bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, đã khiến cho thị trường được một phen ồn ào.

Nắm bắt thông tin đó, các đại lý xe đã nhanh chóng chèn thêm khuyến mãi 50% phí trước bạ này vào thông tin bán hàng của mình. Dù thời điểm áp dụng và chi tiết việc áp dụng giảm phí trước bạ vẫn chưa rõ ràng. Điều này gây nhiều phản cảm vì nếu không giải thích rõ, khách hàng sẽ có cảm giác bị lừa. Nhất là khi tiền xe đã xuống nhưng khách vẫn phải chờ để hưởng 50% phí trước bạ.

Đối với những khách hàng nhận định chính sách này thật ra là một biện pháp giúp người bán hơn là người mua. Bởi ngay khi thông tin được công bố, nhiều sale và đại lý rút các chính sách khuyến mãi và quà tặng khi mua xe.

Một số mẫu xe mới được ra mắt tháng 5

Bất chấp việc thị trường còn nhiều yên ắng, một số hãng xe đã thực hiện ra mắt ra mới vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Có thể kể đến những mẫu xe như Suzuki XL7, Audi A4, Q3 và Q7, BMW X1, X6, X5 3-Series và 7-Series mới.

Trong đó, nổi bật nhất chính là Suzuki XL7 – mẫu MPV lai crossover đối trọng của Mitsubishi Xpander Cross. Vì Mitsubishi Xpander đang xả hàng tồn trước thềm đón bản Xpander facelift vào tháng 6. Do đó, tháng 5 này, rất nhiều người kỳ vọng Suzuki XL7 sẽ làm tạo được đột phá vào tháng đầu báo cáo doanh số.

Khách hàng vẫn chờ thông tin mới chờ giá giảm

Nhiều biến động từ thị trường khiến cho các khách hàng nảy sinh tâm lý chờ đợi. Bởi tình hình dịch bệnh và kinh tế được phục hồi dần khiến khách hàng cân nhắc hơn khi xuống tiền mua xa xỉ phẩm trong đó có xe ô tô. Khách hàng còn băn khoăn không biết có nên mua xe ngay, hay đợi phí trước bạ giảm rồi mua xe. Ngoài ra, tâm lý khách hàng chưa biết thời điểm này có phải là đáy giảm giá hay không để mua xe cho lợi.

Do đó, kể cả khi mẫu xe yêu thích đã có mức giá tốt cùng nhiều ưu đãi, các khách hàng vẫn trong tâm thế chờ đợi và dò xét thị trường, chứ không xuống tiền mua xe ngay như trước đây. Tuy nhiên, không giống như các mặt hàng đầu tư khác, việc sở hữu một chiếc xe sẽ đem đến nhiều lợi ích vô hình khác. Đó là sự an toàn khi tham gia giao thông và sự thoải mái, tiện nghi trên các chuyến đi. Do đó, nếu thật sự mua xe để sử dụng cho gia đình thì em nghĩ các bác cứ chốt deal tốt càng sớm càng tốt.

Với những diễn biến của thị trường tháng 5, rất có thể tâm lý chờ đợi thuế trước bạ áp dụng chính thức sẽ khiến doanh số các hãng xe khó có sự đột biến so với tháng 4, nếu không nói là có thể chạm đáy mới.

