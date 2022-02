Những mẫu ô tô đột phá doanh số, lọt Top xe “ăn khách”

Năm 2021 bất chấp những khó khăn từ đại dịch Covid-19, những mẫu ô tô này vẫn có mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ, cao nhất đến 211%.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross là mẫu xe có doanh số bán hàng năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ nhất so với năm 2020. Cụ thể, năm 2021 có 18.414 xe Toyota Corolla Cross bán ra, tăng 211,3% so với doanh số 5.916 xe năm 2020.

Toyota Corolla Cross là mẫu xe có doanh số tăng trưởng mạnh mẽ nhất năm 2021 với 211,3%

Kết quả này cũng giúp mẫu crossover lọt TOP 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2021 và trở thành mẫu B-CUV "ăn khách" nhất.

Dù thực tế, doanh số năm 2020 của Corolla Cross chỉ được tính từ tháng 8 - thời điểm ra mắt tại Việt Nam. Nhưng không thể phủ nhận sức hút của mẫu tân binh trong phân khúc crossover hạng B tại thị trường Việt.

Cùng phân khúc B-CUV, Kia Seltos là mẫu xe có mức tăng trưởng doanh số đứng thứ hai phân khúc B-CUV

Kia Seltos

Đứng ngay sau Corolla Cross cũng là một tân binh của phân khúc B-CUV - Kia Seltos khi có doanh số bán hàng năm 2021 đạt 16.122 xe, tăng 165,8% so với 6.605 xe bán ra trong năm trước.

Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại Việt Nam trong năm 2021, đồng thời lọt TOP 10 xe bán chạy nhất năm 2021 tại thị trường Việt, đứng ở vị trí thứ 5.

Kia Seltos thu hút khách hàng nhờ kiểu dáng trẻ trung, thể thao hợp thị hiếu khách Việt, cùng đa dạng các phiên bản với giá bán hợp lý và động cơ mạnh mẽ cùng trang bị hiện đại, hấp dẫn.

Kia Sorento tăng trưởng 84,7% doanh số so với năm 2020

Kia Sorento

Dù không đạt doanh số ấn tượng như "người em cùng nhà" - Kia Seltos nhưng Kia Sorento cũng có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số trong năm 2021.

Cụ thể, doanh số cộng dồn 12 tháng của Sorento đạt 4.753 xe, tăng 2.180 xe, tương đương 84,7% so với năm 2020. So với thế hệ cũ, Kia Sorento mới có thiết kế trẻ trung, sang trọng đi kèm những tiện nghi, an toàn hiện đại.

Ra mắt thế hệ mới với tên gọi Kia Carnival, Kia Sedona/Carnival tăng trưởng 82,86% doanh số so với năm 2020

Kia Sedona/Carnival

Thêm một mẫu xe khác từ thương hiệu Hàn Quốc - Kia là Kia Carnival (tên gọi cũ là Kia Sedona) có mức tăng trưởng doanh số cao trong năm 2020 với hơn 80%.

Cụ thể, Kia bán được 3.586 chiếc Sedona và Carnival trong năm 2021, tăng 82,86%. Đây là dòng MPV hiếm hoi bán tốt hơn năm trước trong năm 2021 chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, bên cạnh mẫu xe MPV khác là Suzuki XL7.

Với tên gọi mới Kia Carnival đi cùng thiết kế mới trẻ trung, hiện đại và nâng cấp nhiều tính năng trang bị, tiện nghi đã tạo ấn tượng mạnh đối với sự quan tâm của khách hàng Việt.

Chỉ tính riêng quý IV/2021, Kia bán được 2.551 chiếc Sedona/Carnival, chiếm 71% doanh số cả năm.

Honda City là mẫu sedan hạng B có sự tăng trưởng doanh số tốt nhất trong phân khúc năm 2021

Honda City

Năm 2021, trong khi những mẫu sedan hạng B ăn khách như Toyota Vios và Hyundai Accent đều giảm mạnh doanh số trong năm 2021, Honda City lại có sự tăng trưởng mạnh.

Với 9.745 xe bán ra trong 12 tháng năm 2021, Honda City tăng 74,3% so với doanh số năm 2020 (doanh số City năm 2020 đạt 5.589 xe). Đây cũng là mẫu xe có doanh số tăng trưởng tốt nhất trong phân khúc sedan hạng B năm 2021.

