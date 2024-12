Những điểm nổi bật hút khách của 2025 Mitsubishi Xforce

Dòng thể thao đa dụng (SUV) 2025 Mitsubishi Xforce được nhà sản xuất nghiên cứu và phát triển nhắm tới các khách hàng ở thị trường Đông Nam Á. Hiện tại, Xforce mới được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản khác nhau, có giá đề xuất rất hấp dẫn, dao động từ 599-705 triệu đồng. Mức giá này cạnh tranh rất mạnh với các dòng SUV cùng phân khúc.

Không những giá bán hấp dẫn, Xforce lại sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, đặc trưng thể thao. Xe gây ấn tượng mạnh với phần đầu xe nổi bật, đặc biệt là cặp đèn pha có thiết kế hình “T” đặc trưng, trang bị công nghệ chiếu sáng LED, kết hợp dải đèn LED ban ngày hình chữ L. Một điểm nhấn khác là cặp đèn xương mù LED nhỏ gọn, nằm dưới cản.

Các trang bị của Xforce cũng tùy thuộc vào từng phiên bản. Đối với phiên bản khác thì không có đèn pha tự động và gạt mưa tự động như phiên bản cao cấp Ultimate. Về căn bản, diện mạo xe Xforce tuân theo triết lý thiết kế “Mượt Mà và Rắn Rỏi”. Cho nên, khi quan sát Xforce, người hâm mộ sẽ thấy ngay vẻ ngoài khỏe khoắn, thanh lịch, cùng sự năng động từ các chi tiết ốp màu bạc, xám của dòng SUV này.

Kích thước tổng thể của Xforce nổi bật, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4390 x 1810 x 1660 mm. Trong khi, chiều dài cơ sở của Xforce là 2650 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 222 mm, giúp Xforce dễ dàng chinh phục nhiều mặt đường đi khác nhau. Xe sử dụng lốp 225/50R18, gương chiếu hậu nhỏ gọn, tích hợp các tính năng chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ và cảnh báo điểm mù. Đuôi xe được trang bị đèn hậu LED hình “T”, đồng điệu với phong cách đèn trước, rất hấp dẫn về mặt thẩm mỹ.

Về nội thất, “chiến binh” SUV Xforce mới mang đến cảm giác thoải mái, sang trọng với tông màu tối chủ đạo, và thư thái không khác gì phòng khách trong một ngôi nhà tiện nghi. Các chi tiết thiết kế vuông vức, nổi bật với mặt Taplo mở rộng về phía người ngồi.

Không gian nội thất xe rộng rãi, đủ chỗ cho 5 người, với các tiện nghi như khởi động bằng nút bấm, tay phanh điện tử, ghế bọc da, điều hòa tự động 2 vùng và sạc điện thoại không dây. Màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số 8 inch phía sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Khoang hành lý có khả năng điều chỉnh độ cao và ghế sau gập 40/20/40, dễ dàng chứa vật dụng lớn. Cốp xe điện có chức năng đóng mở tự động và điều chỉnh độ cao, chống kẹt.

Sức mạnh của Mitsubishi Xforce đến từ khối động cơ 1.5L MIVEC kết hợp hộp số vô cấp, công suất cực đại 105 mã lực và mô men xoắn 141Nm. Hệ thống treo trước MacPherson và sau thanh xoắn, cùng dẫn động cầu trước, đem lại hành trình êm ái và thoải mái.

Điểm nổi bật cuối cùng không thể bỏ qua chính là Xforce là dòng SUV có nhiều trang bị an toàn, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao theo khung đánh giá Asean NCAP dành cho các nước Đông Nam Á. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên xe gồm hệ thống kiểm soát vào cua, camera lùi, 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và cảm biến lùi. Các hệ thống an toàn chủ động bao gồm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

