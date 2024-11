Kia Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium: Chọn xe Hàn hay Nhật?

Cả hai mẫu xe này đều thuộc phân khúc SUV cỡ B và sở hữu những đặc điểm nổi bật riêng. Để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình, nội dung bài viết dưới đây sẽ so sánh một số điểm nhấn trên bộ đôi KIA Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium nhằm giúp độc giả có cái nhìn rõ ràng hơn trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp.

Giá bán và kích thước thiết kế

KIA Seltos đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi ra mắt phiên bản nâng cấp vào tháng 3/2024. Đây là mẫu SUV từng giữ vị trí “vua doanh số” trong phân khúc, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021 do tình trạng cung không đủ cầu. Giá niêm yếu cho phiên bản Seltos Luxury hiện là 699 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce là một tân binh chỉ mới ra mắt vào tháng 1/2024 nhưng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc SUV cỡ B. Phiên bản Xforce Premium hiện có giá 680 triệu đồng, điều này tạo ra sức ép cạnh tranh mạnh mẽ cho các đối thủ, trong đó có Kia Seltos.

Khi nhìn về kích thước, Xforce nổi bật với thiết kế cơ bắp. Cả hai mẫu xe có sự tương đồng, nhưng Mitsubishi Xforce lại có chiều dài lớn hơn 25mm, chiều rộng hơn 10mm và chiều cao hơn 15mm khi so sánh với KIA Seltos. Đặc biệt, với mâm xe 18 inch lớn hơn và khoảng sáng gầm cao hơn, Mitsubishi Xforce mang đến cảm giác mạnh mẽ và bệ vệ hơn so với KIA Seltos.

Ngoại - nội thất

Khi xét đến yếu tố ngoại thất, trong khi Mitsubishi Xforce có nhiều điểm nhấn thì KIA Seltos lại đậm chất SUV. Cụ thể, Mitsubishi Xforce có thiết kế ấn tượng, phong cách và nhiều điểm nhấn, phù hợp cho khách hàng nam và nữ. Trong khi đó, KIA Seltos thiết kế mang chuẩn phong cách SUV, thiên về sự cứng cáp, nam tính và chuộng thị hiếu khách hàng nam hơn.

Cả KIA Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium đều có nhiều trang bị hiện đại ở phần ngoại thất nhưng mẫu xe đến từ Hàn Quốc vẫn không có tính năng gạt mưa tự động, tạo cảm giác khó chịu khi đi trong thời tiết mưa.

Đối với nội thất, cả hai xe đều có thiết kế hiện đại nhưng lại có sự khác biệt phong cách. Trong khi KIA hướng đến sự sang trọng với tông màu đen chủ đạo và cụm màn hình đôi tạo điểm nhấn cho Seltos Luxury thì Mitsubishi lại thu hút người dùng đến với Xforce Premium nhờ tông màu sáng, màn hình trung tâm lớn lớn và bệ tỳ tay rộng.

Mitsubishi Xforce Premium nổi bật hơn với màn hình 12,3 inch, bảng đồng hồ 8 inch, sạc không dây, đèn nội thất và 8 loa Yamaha cao cấp. Ngược lại, KIA Seltos Luxury chỉ có màn hình 10,25 inch, bảng đồng hồ 4,2 inch và thiếu các tiện nghi trên nhưng lại sở hữu ghế lái chỉnh điện - một tính năng mà Xforce không có.

Không gian bên trong Mitsubishi Xforce được đánh giá cao về sự rộng rãi và thoáng đãng. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 trên Xforce có khả năng ngả nhiều mức, giúp lưng ghế nghiêng thoải mái hơn so với khi ngồi trong Seltos.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

KIA Seltos được trang bị động cơ xăng 1.5L mạnh mẽ cho công suất cao hơn 9 mã lực và mô-men xoắn lớn hơn 3Nm so với Mitsubishi Xforce. Điều này giúp Seltos thể hiện sức mạnh vượt trội trong các tình huống lái xe, đặc biệt trên các cung đường dài.

Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce lại mang đến trải nghiệm lái thú vị hơn nhờ hộp số CVT được tối ưu hóa giúp mô phỏng cảm giác lái của hộp số tự động. Đặc biệt, tính năng Active Yaw Control (AYC) trên Xforce giúp cải thiện độ ổn định và khả năng xử lý khi vào cua, đặc biệt trên những đoạn đường trơn trượt.

Về trang bị an toàn, cả hai mẫu xe đều không được trang bị tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, vốn chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất. Tuy nhiên, Xforce Premium lại nổi bật hơn Seltos Luxury với các tính năng an toàn bổ sung như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 6 chế độ lái địa hình, mang lại sự an tâm cho người lái trong nhiều tình huống khác nhau.

Với thiết kế sang trọng và mạnh mẽ, KIA Seltos xứng đáng khi là “vua doanh số” trong phân khúc một thời gian, mặc dù xe vẫn còn thiếu một số trang bị tiện nghi hiện đại. Ngược lại, Mitsubishi Xforce Premium thu hút sự chú ý nhờ thiết kế ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi và nhiều tính năng an toàn vượt trội. Nhìn chung, cả KIA Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium đều có những ưu điểm riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Sự lựa chọn giữa hai mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân và yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.

