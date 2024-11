Chênh 100 triệu đồng, mua Mitsubishi Xforce GLX hay Honda HR-V G

Mặc dù cùng thuộc phiên bản thấp cấp nhưng mức chênh lệch giá lên tới 100 triệu đồng giữa hai mẫu xe này có thể khiến nhiều khách hàng muốn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định xuống tiền. Để giúp người dùng có lựa chọn đúng đắn hơn, chúng ta hãy cùng đánh giá một số khía cạnh để biết ưu điểm của từng xe, từ đó đưa ra một quyết định tốt nhất có thể.

Giá thành

Điểm nổi bật nhất ở Mitsubishi Xforce GLX chính là mức giá chỉ ở 599 triệu đồng, rẻ hơn 100 triệu đồng so với đối thủ Honda HR-V G có giá niêm yết 699 triệu đồng. Sự chênh lệch này có thể tạo ra rào cản lớn cho người tiêu dùng, khi họ phải cân nhắc giữa giá cả và giá trị thực tế mà mỗi mẫu xe mang lại.

Vì cả hai mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài nên cả hai đều không nhận được ưu đãi giảm lệ phí trước bạ từ ngay đến cuối tháng 11/2024. Tuy nhiên, nguồn gốc của chúng khác nhau. Trong khi sản phẩm của Mitsubishi được nhập nguyên chiếc từ Indonesia thì Honda HR-V lại được nhập từ Thái Lan. Bên cạnh đó, Honda HR-V là dòng xe đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ tháng 9/2018 và tạo dựng được uy tín và sự tin cậy, còn mẫu Xforce lại là một tân binh mới vừa được giới thiệu Mitsubishi giới thiệu vào đầu năm 2024 nhằm mang đến những tính năng và công nghệ hiện đại hơn.

Thiết kế ngoại thất

Xforce nổi bật với kích thước lớn, gần tương đương với Mazda CX-30, và vượt trội hơn nhiều mẫu xe khác trong phân khúc, bao gồm cả HR-V. Với chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe nhỉnh hơn, Xforce mang lại cảm giác vững chãi và mạnh mẽ hơn.

Hệ thống đèn pha LED hiện đại đã trở thành tiêu chuẩn trên các mẫu xe mới. Đây là điều không bất ngờ bởi mẫu xe của Mitsubishi chỉ vừa trình làng nên thừa hưởng lợi thế trong thiết kế phong cách hiện đại.

Trong khi đó, mẫu xe của Honda lại có lợi thế với đèn pha tự động, điều mà Xforce vẫn chưa được trang bị dẫn đến một số hạn chế nhất định. Điểm chung của cả hai xe là chúng đều sử dụng lốp thể thao với thông số tương đương, cùng vành 17 inch tạo nên vẻ thể thao và năng động cho cả hai.

Không gian nội thất

Cả Honda HR-V và Mitsubishi Xforce GLX đều mang đậm ảnh hưởng thiết kế Nhật Bản, kết quả là chúng mang phong cách nội thất tối giản và tiện dụng, với các chi tiết bên trong được sắp xếp một cách hợp lý.

Tuy nhiên, do chúng đều thuộc phiên bản thấp cấp nên cả hai đều có những hạn chế trong việc cung cấp trang bị. Điều này bao gồm chất liệu ghế nỉ, hệ thống chỉnh cơ, đồng hồ analog, cùng việc thiếu nhiều tính năng hiện đại như sạc không dây và cửa sổ trời là những điểm trừ đáng lưu ý.

Mặc dù vậy, Honda HR-V G nổi bật hơn Mitsubishi Xforce GLX nhờ vào một số tính năng hấp dẫn như lẫy chuyển số trên vô lăng và hệ thống âm thanh với 6 loa giúp đáp ứng nhu cầu giải trí trên xe tốt hơn. Kết quả là, điều này có thể thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Khả năng vận hành

Khi nói đến khả năng vận hành, Honda HR-V và Mitsubishi Xforce GLX đều sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số vô cấp CVT tạo ra sự tương đồng trong hiệu suất. Tuy nhiên, Honda HR-V nổi bật hơn với công suất 119 mã lực, trong khi đối thủ chỉ đạt 104 mã lực cùng với mô-men xoắn cực đại 145 Nm.

Đặc biệt, HR-V còn được trang bị ba chế độ lái: Eco, Normal và Sport cho phép người lái tùy chỉnh trải nghiệm theo từng điều kiện đường xá và sở thích cá nhân. Điều này không chỉ mang lại sự linh hoạt mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành trong mọi tình huống.

Hệ thống an toàn

Khi xét đến hệ thống an toàn, Mitsubishi Xforce GLX thực sự “không có cửa” để sánh ngang với Honda HR-V, điều này lý giải cho sự chênh lệch giá lên tới 100 triệu đồng giữa hai mẫu xe này. Mẫu SUV của Honda nổi bật với việc trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn (ADAS) ngay từ phiên bản cơ bản, trong đó đặc biệt bao gồm cả tính năng ga tự động thích ứng. Hơn nữa, gói công nghệ ADAS Honda Sensing mang đến nhiều tính năng tiên tiến như phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường giúp nâng cao trải nghiệm lái xe an toàn.

Mặc dù Mitsubishi Xforce GLX có giá thành hấp dẫn nhưng sự hiện diện của hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến trên Honda HR-V G có thể khiến nhiều người tiêu dùng phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở giá thành mà còn ở giá trị mà mỗi mẫu xe mang lại cho người sử dụng.

Đánh giá chung Mặc dù không được trang bị nhiều tính năng như các phiên bản cao cấp nhưng Mitsubishi Xforce GLX vẫn nổi bật với những ưu điểm riêng, điều này bao gồm kích thước lớn và trục cơ sở dài mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng. Hơn nữa, khoảng sáng gầm cao giúp xe có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều loại địa hình khác nhau. Ngược lại, Honda HR-V G có giá cao hơn khoảng 100 triệu đồng nhưng lại sở hữu nhiều lợi thế đáng kể. Mẫu xe này cung cấp nhiều chế độ lái mang đến cho người dùng những trải nghiệm lái xe đa dạng. Đặc biệt, Honda HR-V G được trang bị công nghệ an toàn ADAS - một tính năng đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Xét cho cùng, nhằm đưa ra quyết định đúng đắn, người tiêu dùng nên trực tiếp đến các đại lý hoặc nhà phân phối để lái thử và cảm nhận thực tế từng mẫu xe. Việc trải nghiệm trực tiếp sẽ giúp tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với sở thích cá nhân và nhu cầu sử dụng của gia đình.

