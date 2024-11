700 triệu nên chọn Mitsubishi Xforce Ultimate hay Honda HRV G?

Về thiết kế

Kích thước tổng thể của Xforce Ultimate vượt trội hơn hẳn so với HR-V G về tất cả các chiều, cùng với việc sử dụng la-zăng 18 inch lớn nhất trong phân khúc, mẫu SUV nhà Mitsubishi đem tới sự linh hoạt hơn trên nhiều địa hình. Trong khi bán kính vòng quay lại nhỏ hơn so với HR-V đảm bảo cho xe có được việc di chuyển linh hoạt trong đường phố đông đúc.

Trong khi đó, HR-V G lại gây ấn tượng với một bề ngoài sang trọng, lịch lãm. Đặc biệt lưới tản nhiệt mạ crom trông khá giống phong cách của các mẫu xe sang Lexus.

Về nội thất

Mitsubishi Xforce Ultimate mang thiên hướng thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn Honda HR-V với việc sử dụng hệ thống ghế bọc da thay vì chất liệu nỉ của HR-V G. Ngoài ra, kích thước đồng hồ thông tin cũng như màn hình giải trí của Xforce Ultimate cũng vượt trội hơn với màn hình giải trí 12,3 inch còn của HR-V G chỉ là 8 inch.

Không chỉ thế, bản Xforce Ultimate còn được tích hợp cả sạc không dây và điều hòa tự động 2 vùng, trong khi HR-V G không được trang bị các tính năng này. Mẫu SUV của Mitsubishi còn tỏ ra thực dụng cao khi sở hữu hệ thống cổng sạc và các hốc chứa đồ phân bổ khá dày đặc trên xe giúp tạo sự thoải mái cho mọi người sử dụng.

Nhưng bù lại, Hona HR-V G lại được cải thiện về độ cứng mặt bên xe và hệ thống lái cũng như những cải tiến về hệ thống giảm ồn, rung và giật từ khoang động cơ, tiếng ồn từ mặt đường, mang lại cảm giác lái đầm chắc cùng sự yên tĩnh cho người bên trong xe vượt trội hơn hẳn so với Xforce Ultimate.

Về động cơ

Mặc dù cùng có động cơ xăng 1.5L nhưng sức mạnh của Honda HR-V G vượt trội hơn hẳn so với Xforce Ultimate. Cụ thể, mẫu SUV Honda đạt công suất tối đa 119 mã lực trong khi mẫu SUV của Mitsubishi chỉ là 105 mã lực; mômen xoắn cực đại của HR-V G cũng nhỉnh hơn 4Nm so với Xforce Ultimate.

Cả hai xe đều sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước với hộp số CVT, tuy nhiên Xforce Ultimate có tới 4 chế độ lái đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá, đường bùn lầy; còn HR-V G chỉ có 3 chế độ lái là tiêu chuẩn, tiết kiệm (Eco) và thể thao (Sport). Mức tiêu hao nhiên liệu của hai mẫu SUV này là tương đương nhau.

Về trang bị an toàn

Cả hai mẫu xe đều được đánh giá cao về trang bị an toàn trong phân khúc với đầy đủ các tính năng an toàn như: Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi... tuy nhiên Xforce Ultimate có nhiều hơn 2 túi khí so với HR-V G.

Trong khi Honda HR-V G sở hữu gói an toàn Honda Sensing với các tính năng: Phanh giảm thiểu va chạm, Đèn pha tự động thích ứng, Kiểm soát hành trình thích ứng, Cảnh báo lệch/hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo xe phía trước khởi hành... Thì Mitsubishi Xforce Ultimate được tích hợp công nghệ ADAS với các tính năng: ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh và thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

KẾT LUẬN

- Honda HR-V G có giá niêm yết 699 triệu đồng và hiện đang được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ nên đem tới sự lựa chọn giá rẻ hơn chút tuy nhiên lại có được khả năng vận hành vượt trội, cảm giác lái đầm chắc và yên tĩnh trong khoang lái, thiết kế sang trọng. Do đó phù hợp với những khách hàng di chuyển chủ yếu trên đường phố.

- Mitsubishi Xforce Ultimate có giá niêm yết 705 triệu đồng cao hơn chút so với HRV-G, nhưng đem tới mẫu SUV có khoang nội thất rộng rãi và hiện đại vượt trội với nhiều tính năng cao cấp, đồng thời đem tới một dòng xe có thiên hướng đa dụng hơn chút. Do đó nếu khách hàng có xu hướng đi ngoài đường phố nhiều hơn thì Xforce Ultimate sẽ là lựa chọn tối ưu hơn.

Thông số Mitsubishi XForce Ultimate Honda HR-V G Kích thước - Trọng lượng Kích thước D x R x C (mm) 4,390 x 1,810 x 1,660 4.330 x 1.790 x 1.590 Chiều dài cơ sở (mm) 2,650 2,610 Khoảng sáng gầm (mm) 222 196 Bán kính vòng quay (mm) 5,200 5,500 Lốp, la-zăng 225/50 R18 215/60R17 Số chỗ ngồi 5 5 Động cơ - Hộp số Kiểu động cơ 1.5 MIVEC 1.5 i-VTEC Công suất (hp/rpm) 105PS /6,000 119/6.600 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 141Nm /4,000 145/4.300 Hộp số CVT CVT Hệ dẫn động FWD FWD Loại nhiên liệu Xăng Xăng Hệ thống treo/phanh Treo trước Kiểu McPherson MacPherson Treo sau Thanh xoắn Giằng xoắn Phanh trước Đĩa tản nhiệt Đĩa Phanh sau Đĩa Đĩa Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Có Có Nhiều chế độ lái 4 chế độ Phanh tay điện tử Có Có Giữ phanh tự động Có Có Ngoại thất Đèn chiếu xa LED LED Đèn chiếu gần LED LED Đèn ban ngày LED LED Đèn sương mù LED LED Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Đèn hậu LED LED Đèn phanh trên cao Có Có Gạt mưa tự động Có Không Cốp đóng/mở điện Không Không Mở cốp rảnh tay Không Không Nội thất Chất liệu bọc ghế Da Nỉ Điều chỉnh ghế lái Chỉnh tay Chỉnh tay Bảng đồng hồ tài xế Digital 8 inch Digital 7 inch Chất liệu bọc vô-lăng Da Da Chìa khoá thông minh Có Có Khởi động nút bấm Có Có Điều hoà Tự động, 2 vùng độc lập Tự động 1 vùng Cửa gió hàng ghế sau Có Có Cửa sổ trời - - Màn hình giải trí Cảm ứng 12.3 inch Cảm ứng 8 inch Kết nối Apple CarPlay và Android Auto Có Có Hệ thống loa 8 loa - Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 6 loa Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Radio AM/FM Có Có Trang bị an toàn Số túi khí 6 4 Kiểm soát hành trình (Cruise Control) Có Có Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) Có Có Chống bó cứng phanh (ABS) Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Camera lùi Có Có Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) Có Có Móc gắn ghế an toàn trẻ em Có Có

