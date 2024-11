Doanh số mẫu SUV cỡ B của Nhật này khiến nhiều xe Hàn "im tiếng"

Trong tháng 10 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tăng đáng kể nhờ có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước theo nghị định 109/2024/NĐ-CP ngày 29/8/2024. Qua đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.761 xe, bao gồm 30.245 xe du lịch, 8.290 xe thương mại và 226 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 4%; xe thương mại tăng 13%, xe chuyên dụng giảm 8% so với tháng trước và doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe, tăng 8% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.648 xe, tăng 3% so với tháng trước

Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, hãng xe Nhật đã bán được 1.481 chiếc Mitsubishi Xforce, giảm gần 400 so với tháng trước. Mức giảm này một phần đến từ việc doanh số tháng trước của mẫu xe này tăng đột biến, vượt mốc 2.500 xe.

Dẫu vậy với hơn 1.400 xe bán ra trong tháng 10, Mitsubishi Xforce vẫn lọt top 7 mẫu xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2024, đã có 11.444 chiếc Xforce đến tay khách Việt. Đồng thời giúp Xforce dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B.

Dù mới gia nhập phân khúc xe gầm cao đa dụng tại thị trường Việt vào tháng 3/2024, nhưng Mitsubishi Xforce đã tạo bất ngờ khi đạt doanh số kỷ lục lên tới 2.504 chiếc vào tháng 8/2024, dẫn đầu thị trường. Con số này thậm chí còn gần bằng tổng doanh số của cả 4 mẫu xe còn lại trong top 5 là Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross và KIA Seltos cộng lại

Doanh số này giúp mẫu xe thương hiệu Nhật Bản tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 toàn thị trường ô tô Việt Nam, đồng thời bỏ xa các đối thủ khác. Sau 7 tháng có mặt trên thị trường, Mitsubishi Xforce cho thấy sự đón nhận tích cực của người dùng trong nước khi duy trì sức hút ổn định qua các tháng với doanh số liên tục dẫn đầu.

Sự xuất hiện của mẫu xe Nhật phá vỡ thế thống trị nhàm chán nhiều năm qua của những mẫu xe Hàn lắp ráp trong nước như Creta, Seltos. Tổng doanh số bán lẻ tích lũy của Mitsubishi tại Việt Nam tính đến tháng 10/2024 đã đạt 32.334 chiếc.

