Những điểm nhấn nổi bật của sedan Mazda2 giá từ 408 triệu đồng

Tuy là dòng xe sedan nhập khẩu, thế nhưng Mazda2 đang được đánh giá cao nhờ vào có nhiều điểm nhấn đáng chú ý, trước hết là về mặt giá bán. Dòng sedan hạng B này có 5 phiên bản khác nhau, gồm: New Mazda2 1.5AT, New Mazda2 1.5 Luxury, New Mazda2 1.5 Premium, New Mazda2 1.5 Sport Luxury, và New Mazda2 1.5 Sport Premium. Các phiên bản này có giá dao động chỉ từ 408-544 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Điểm nhấn trước hết của Mazda2 mới chính là phong cách thiết kế ấn tượng. Là dòng xe đô thị, Mazda2 có những điểm tinh giản nhưng không đơn điệu. Thân xe có những đường nét mang vẻ đẹp năng động, hòa quyện cùng điểm nhấn thể thao, cá tính nổi bật.

Đầu xe Mazda2 mới giống như một bản thu nhỏ của đàn anh Mazda 3 thế hệ mới. Lưới tản nhiệt xe đầy đặn hơn, kích thước lớn cách điệu họa tiết kim loại cá tính, cùng dãy crôm chạy xuyên suốt dưới cụm đèn pha. Hệ thống chiếu sáng xe gồm đèn chiếu xa dạng LED cho mọi phiên bản, và cụm đèn thiết kế chìm vào thân xe, vuốt ngược về phía sau. Với các bản cao cấp thì Mazda2 dù là hạng B nhưng được trang bị đèn thông minh như tự động cân bằng góc chiếu.

Thân xe thon và dài hơn, giống như mẫu sedan hạng sang, càng trở nên nổi bật hơn khi 2 bên hông có những đường gân nổi, vuốt kéo dài về bên sau. Mâm xe có kích thước lớn 16-inch, thiết kế 8 chấu kép thể thao, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với thế hệ Mazda2 trước, nhìn trẻ trung và ấn tượng khi di chuyển trên đường.

Trong khi đó, không gian nội thất xe nổi bật với thiết kế có sự kết hợp hài hòa của ánh sáng và bóng tối, cùng chất lượng vật liệu tạo ra màu sắc phong phú và vẻ đẹp cho không gian. Điểm nhấn đáng chú ý của Mazda2 thế hệ mới chính là khả năng cách âm được nâng cấp, giúp giảm tiếng ồn do gió và mặt đường cực tốt, ngăn chặn các yếu tố gây ra rung động và âm thanh. Cùng với đó là hệ thống ghế ngồi có cấu trúc mới, giữ cho người ngồi có tư thế tự nhiên, thoải mái. Do vậy mà người ngồi trong xe, kể cả là trong cabin và hàng ghế ngồi sau, sẽ thấy dễ chịu hơn.

Sức mạnh của Mazda2 đến từ động cơ Skyactiv-G 1.5L, phun xăng trực tiếp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Khối động cơ này không chỉ hoạt động linh hoạt mà còn đem lại khả năng tiết kiệm xăng cực tốt. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trong đô thị là 7,91 lít/100 km, ngoài đô thị là 5,07 lít/100 km và hỗn hợp chỉ ở ngưỡng 6,11 lít/100 km.

Chưa hết, điểm nhấn được nhiều người tiêu dùng tin cậy ở Mazda2 mới chính là các trang bị an toàn của xe, đặc biệt là những bản cao cấp. Điển hình là hệ thống 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngnag dốc HLA, khóa cửa tự động khi vận hành, cảnh báo chống trộm, mã hóa chống sao chép chìa khóa, và cảm biến lùi.

