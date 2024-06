Đánh giá Mazda2: Xe nhỏ mang phong cách lớn, giá từ 408 triệu đồng

Phân khúc sedan hạng B với sự xuất hiện của Mazda2 tạo ra những lựa chọn hấp dẫn và cạnh tranh nóng bỏng. Với triết lý thiết kế nghệ thuật, Mazda2 mới được phân phối ở Việt Nam hiện nay đem tới một diện mạo hấp dẫn, thuyết phục được cả những khách hàng có gu thẩm mỹ khó tính.

Các đường nét thiết kế trên Mazda2 mới hiện nay được nhấn mạnh tới sự đơn giản, nhẹ nhàng mà vẫn tinh tế và sống động. Nét đẹp, trẻ trung của xe cuốn hút các khách hàng. Điểm nổi bật dễ nhìn thấy ở ngoại thất xe là bộ lưới tản nhiệt dạng tổ ong được sơn màu đen. Cản trước xe cân đối, hấp dẫn và thể thao hơn.

Vỏ thân xe với những đường cắt gọt sắc nét, cùng đường gân dập nổi tăng thêm sức hấp dẫn cho Mazda2. Cản sau xe cũng được tái thiết kế lại, đuôi xe với hai bên hông mượt mà tạo nên dáng xe dài và thon, giống như các dòng sedan hạng sang. Vành bánh xe loại 15-16 inch, Mazda2 trở nên nổi bật khi di chuyển. Nhìn diện mạo bên ngoài, Mazda2 luôn đem tới cảm giác như một mẫu xe cỡ lớn.

Di chuyển vào bên trong nội thất, với New Mazda2 Sport đang có mặt ở Việt Nam thì vô lăng xe có thiết kế 3 chấu. Cách thiết kế mới trong khoang lái gúp người hâm mộ cảm thấy như một cabin của xe sedan cao cấp và tinh tế nổi bật, có những hơi hướng của dòng crossover New Mazda CX-5. Phía sau vô lăng có lẫy chuyển số mang lại cảm giác phân khích cho lái xe.

Cách phối màu trên khoang lái, cùng triết lý thiết kế lấy người lái làm trung tâm, giúp cho việc tối đa hóa khả năng vận hành xe của tài xế. Hai bên đồng hồ trung tâm là hai màn hình kỹ thuật số cỡ nhỏ. Với bản cao cấp, Mazda2 còn được thiết kế màn hình HUD, hiển thị các thông số trên kính lái.

Ghế ngồi trên xe có bọc bằng vải nỉ, thiết kế cấu trúc mới, đem lại sự thoải mái hơn cho người ngồi. Ghế lái có tính năng chỉnh điện. Trên xe còn có các trang bị giải trí tiêu chuẩn gồm kết nối AUX, USB, 6 loa âm thanh, hệ thống Mazda Connect và màn hình cảm ứng 7 inch bên cạnh vô-lăng. Gầm xe được tăng cường thiết kế giảm tiếng ồn, giúp người ngồi trên xe thấy thoải mái hơn.

Trên xe còn có nhiều trang bị an toàn, giúp lái xe và người ngồi trong xe yên tâm hơn. Điển hình như hệ thống 2 túi khí với bản tiêu chuẩn và 6 túi khí với các bản cao cấp hơn, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cảm biến lùi và nhiều trang bị khác.

Cung cấp sức mạnh cho Mazda2 mới hiện nay là loại động cơ Skyactiv-G 1.5L, phun xăng trực tiếp. Với khối động cơ này, xe có khả năng đạt công suất tối đa lên tới 110 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4000 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu của Mazda2 tùy vào từng phiên bản, nhưng nhìn chung tiết kiệm xăng khá tốt, với mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗ hợp chỉ nhỉnh 5 lít/100 km.

Hiện tại ở thị trường Việt Nam, Mazda2 được phân phối với 5 phiên bản: New Mazda2 1.5 AT, New Mazda2 1.5 Luxury, New Mazda2 1.5 Premium, New Mazda2 1.5 Sport Luxury, và New Mazda2 1.5 Sport Premium. Xe có giá niêm yết dao động từ 408-572 triệu đồng.

Nhìn chung, đây là một dòng sedan cỡ nhỏ, có khả năng cạnh tranh cao và cuốn hút lượng khách hàng đông đảo ở Việt Nam. Ưu điểm nổi bật của xe là ngoại thất đẹp, trang bị hàng đầu trong phân khúc, động cơ vận hành êm ái và là dòng xe nhập khẩu có giá bán hợp lý. Tuy nhiên, xe có phần cách âm vẫn chưa được tốt, ghế ngồi sau khá chật và không có bệ tì tay.

