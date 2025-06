Ngắm dòng sedan kiểu dáng đẹp New Mazda 2, giá từ 408 triệu đồng

Ra mắt lần đầu tại Thái Lan, mẫu sedan hạng B – New Mazda 2 – nhanh chóng xuất hiện tại thị trường Việt Nam, gây chú ý ngay từ những hình ảnh đầu tiên. Ở thế hệ mới, mẫu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế “New Wave Design” (Thiết kế làn sóng mới) hiện đại, năng động và đậm chất nghệ thuật. New Mazda 2 sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Kia Soluto.

Hiện tại, New Mazda 2 với 3 phiên bản khác nhau: New Mazda2 1.5 AT; New Mazda2 1.5L Luxury; và New Mazda2 Sport 1.5L Luxury. Các phiên bản này có giá niêm yết lần lượt là 408 triệu đồng, 494 triệu đồng, và 537 triệu đồng.

Lấy cảm hứng từ triết lý thiết kế “Car As Art – Xe là nghệ thuật”, New Mazda 2 Luxury không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một sản phẩm thẩm mỹ, gợi cảm xúc và thể hiện cá tính của chủ nhân. Thiết kế ngoại thất của xe gần như giống với phiên bản dành cho Thái Lan và Nhật Bản, với các điểm nhấn mới mẻ ở lưới tản nhiệt, cản trước và mâm xe.

Đặc biệt, một số phiên bản được thiết kế phần đầu xe mang hơi hướng xe điện với mặt ca-lăng sơn đồng màu thân xe, tạo hiệu ứng hiện đại và liền mạch. Trong khi đó, các bản khác sử dụng lưới tản nhiệt tổ ong truyền thống quen thuộc nhưng vẫn rất bắt mắt.

Kích thước tổng thể 4340 x 1695 x 1470 mm không thay đổi, nhưng phần đầu xe được tái thiết kế nổi bật hơn nhờ lưới tản nhiệt lớn, viền chrome “Signature Wing” chạy dọc dưới cụm đèn pha – một dấu ấn thiết kế mới đặc trưng của Mazda. Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LED cho cả đèn gần, đèn xa và đèn ban ngày, được làm mỏng hơn, kéo dài về sau, tăng thêm cảm giác bề thế và tinh tế.

Dù nằm trong phân khúc sedan hạng B, Mazda vẫn hào phóng trang bị cho phiên bản Luxury tính năng tự động cân bằng góc chiếu đèn – một trang bị thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp. Lưới tản nhiệt họa tiết kim loại bắt mắt kết hợp với cản trước mới giúp tổng thể xe trông thể thao và cân đối hơn.

Hai bên hông xe mang dáng vẻ mềm mại, liền mạch, tạo cảm giác như một mẫu sedan hạng sang thu nhỏ. Bộ mâm 15 inch 8 chấu kép thiết kế hoàn toàn mới, trẻ trung và giàu tính nhận diện. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tiếp tục là điểm cộng đáng giá trong tầm giá.

Cụm đèn hậu LED cũng được tinh chỉnh với đồ họa mới, tạo sự liền lạc với phần thân xe. Dung tích cốp 440L đủ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng đô thị.

Không gian nội thất mang chủ đề “nghệ thuật ánh sáng và bóng tối”, với sự phối hợp tinh tế giữa chất liệu và màu sắc. Một trong những cải tiến đáng ghi nhận trên New Mazda 2 Luxury là khả năng cách âm vượt trội so với thế hệ trước: giảm tiếng gió, mặt đường và động cơ, mang lại cảm giác thư thái hơn cho hành khách.

Ghế ngồi bọc nỉ được thiết kế lại để giảm áp lực lên khung xương chậu, tăng sự thoải mái trong những chuyến đi xa. Ghế lái còn có tính năng kính chỉnh điện một chạm, trong khi xe được trang bị nút bấm khởi động tiện lợi.

Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, Mazda Connect, 4 loa, hỗ trợ kết nối AUX, USB là trang bị tiêu chuẩn. Điểm sáng của bản nâng cấp 2025 chính là khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto, màn hình HUD và gương chống chói tự động, những tiện ích thường chỉ thấy ở các mẫu xe cao cấp hơn.

Dưới nắp ca-pô, xe sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao. Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus và tính năng dừng/khởi động thông minh i-Stop, góp phần nâng cao trải nghiệm lái và hiệu quả nhiên liệu.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm: 2 túi khí; Hệ thống ABS, EBD, BA; Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS; Cân bằng điện tử DSC; Kiểm soát lực kéo TCS; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA; Khóa cửa tự động khi vận hành; Cảnh báo chống trộm, mã hóa chìa khóa; Cảm biến lùi.

Tổng kết lại, New Mazda 2 là minh chứng cho việc một mẫu sedan hạng B vẫn có thể được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế, tiện nghi và công nghệ. Với diện mạo trẻ trung, nội thất tinh tế và loạt tính năng hiện đại, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng trẻ, yêu cầu cao về phong cách và trải nghiệm lái.