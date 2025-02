Người trẻ có nên chọn sedan Hyundai Accent thế hệ mới bản cao cấp nhất không?

Thiết kế tổng thể Hyundai Accent 2024 áp dụng triết lý Sensuous Sportiness – Thể thao gợi cảm tương tự đàn anh Hyundai Elantra thế hệ 7. Điều này tạo nên phong cách fastback với cột C vuốt dài và liền mạch với nắp cốp hành lý, mang lại hiệu quả khí động học cao.

Tổng quan thiết kế ngoại và nội thất

So với thế hệ tiền nhiệm được giới thiệu vào năm 2018, Hyundai Accent 2024 được phát triển trên nền tảng khung gầm mới. Chính điều này mà kích thước tổng thể đã được nới rộng, thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), dài hơn 95 mm, rộng hơn 36mm và cao hơn 15 mm. Các thông số khác cũng tăng đáng kể. Chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm và đạt mốc 2.670 mm. Khoảng sáng gầm cũng tăng thêm 15 mm và đạt mốc 165 mm.

Ở phía trước, Hyundai Accent 2024 thiết kế mặt ca-lăng mở rộng và hạ thấp bên dưới, liền khối với cụm đèn pha. Trong khi tiếp giáp với nắp capo là dải đèn LED định vị ban ngày tương tự Hyundai Stargazer, tạo cảm giác đầu xe thấp và bám sát xuống mặt đường.

Phiên bản Accent 1.5 AT Cao cấp trang bị đèn pha LED tích hợp công nghệ tự động bật/tắt và đèn pha tự động thích ứng HBA. Đi kèm với đèn sương mù và đèn báo rẽ sử dụng bóng Halogen. Hai bên thân xe, Hyundai Accent 2024 cũng sử dụng thiết kế nổi khối 3D tương tự Elantra mới, đi kèm với các đường gân đan xen từ trước ra sau. Tay nắm cửa mạ chrome tích hợp cảm biến mở cửa, trong khi viền cửa sổ cũng được mạ chrome tăng thêm sự lịch lãm.

Phiên bản Accent 1.5 AT Cao cấp trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch lớn hơn phần còn lại. Đi kèm cũng là bộ lốp to bản hơn với kích thước 205/55R16. Gương chiếu hậu Hyundai Accent 2024 cũng tạo hình góc cạnh với đầy đủ tiện ích chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ và có sấy gương.

Đuôi xe Hyundai Accent 2024 cũng ảnh hưởng từ Elantra gen 7 khá nhiều. Đặc biệt thiết kế nắp cốp vuốt cao và cụm đèn hậu LED kéo dài hết chiều rộng. Trong khi đó cụm đèn báo lùi và đèn báo rẽ được thiết kế tách rời khỏi cụm đèn hậu nhưng tiếp tục sử dụng công nghệ Halogen tương tự phía đầu xe.

Phong cách Elantra tiếp tục hiện diện bên trong khoang lái Hyundai Accent 2024 với bảng điều khiển kỹ thuật số đặt thẳng đứng phía sau vô lăng, tập trung tất cả về phía người lái. Vô lăng Hyundai Accent 2024 thiết kế 2 chấu và được bọc da cao cấp. Các chấu vô lăng được sơn 2 lớp màu tách biệt hiện đại, đi kèm là các nút bấm điều khiển đa năng và điều khiển hành trình với chức năng giới hạn tốc độ.

Đặc biệt sau vô lăng phiên bản Accent 1.5 AT Cao cấp trang bị lẫy chuyển số thể thao, mang lại sự chủ động tăng và giảm cấp số ảo khi đi đường đèo dốc. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ lái kỹ thuật số 10,25 inch với giao diện trực quan, có thể thay đổi màu sắc cùng với chế độ lái.

Trung tâm bảng táp lô Hyundai Accent 2024 là cụm màn hình giải trí cảm ứng 8.0” tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đi kèm là hệ thống âm thanh 6 loa cơ bản. Hyundai Accent 2024 tiếp tục trang bị hệ thống điều hòa tự động với cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau tương tự thế hệ trước.

Ghế ngồi Hyundai Accent 2024 có thiết kế ôm lưng vừa phải. Phiên bản 1.5 AT Cao cấp có ghế ngồi bọc da với hàng ghế trước chỉnh cơ và tích hợp làm mát, khá phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Chính giữa hàng ghế trước cũng không có nhiều thay đổi. Cần số được bọc da, phanh tay cơ, bệ tỳ tay, khay sạc không dây chuẩn Qi với hốc để đồ và các cổng sạc.

Hàng ghế thứ hai Hyundai Accent 2024 có không gian để chân thoải mái hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm. Riêng phiên bản Accent 1.5 AT Cao cấp có hàng ghế thứ hai thiết kế gập 60:40 và tựa tay trung tâm tích hợp giá để cốc. Hàng ghế thứ hai cũng được trang bị cửa gió điều hòa tích hợp một giá để đồ nhỏ và 2 cổng sạc USB-C.

Động cơ và trang bị an toàn

Hyundai Accent 2024 thay đổi đáng kể về vận hành khi trang bị động cơ SmartStream G1.5 mới, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và 3 chế độ lái ECO/ NORMAL/ SPORT. Cơ cấu truyền động mới cũng được tối ưu khả năng tiêu hao nhiên liệu. Theo công bố, Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 5,81 L/100km, thấp hơn trước 0,39 L/100km.

Hyundai Accent 2024 cũng được trang bị tiêu chuẩn các công nghệ an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM, cảm biến áp suất lốp TPMS cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.​

Riêng phiên bản 1.5 AT Cao cấp còn vượt trội với trang bị hệ thống an toàn thông minh SmartSense, bao gồm các tính năng: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA / Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù BCA / Hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA / Hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển LVDA / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA / Hệ thống đèn tự động thông minh AHB / Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn SEW / Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Đánh giá nhanh

Với sự lột xác ngoạn mục về thiết kế, bổ sung thêm tiện nghi đi cùng giá bán dễ tiếp cận, Hyundai Accent mới tự tin là mẫu B-sedan có thể đa dụng mục đích mua xe, sử dụng xe của người dùng. Ngoài ra, Hyundai Accent 2024 tiếp tục được lắp ráp trong nước với 7 lựa chọn màu sắc. Đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Giá bán niêm yết của dòng xe Hyundai Accent mới tại Việt Nam: