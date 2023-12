MG5 bị đánh không sao theo chuẩn an toàn ANCAP

Điểm an toàn của MG5 có thể nói là "bằng 0" khi không đạt bất cứ sao nào sau các bài thử nghiệm do ANCAP thực hiện. Trong bài kiểm tra do ANCAP thực hiện, điểm an toàn của MG5 bị đánh giá thấp ở mức thấp nhất. Có lẽ đây là mẫu xe hiếm hoi trên thế giới bị chê thậm tệ đến thế về mức độ bảo vệ người dùng.

Theo báo cáo từ ANCAP, MG5 thiếu tính năng giám sát điểm mù và hỗ trợ làn đường trong khi khả năng can thiệp của phanh khẩn cấp tự động còn hạn chế. Bên cạnh đó, MG5 còn thiếu trang bị bộ căng đai an toàn trên phiên bản rẻ nhất, ngay với phiên bản cao cấp nhất cũng chỉ có ở hàng ghế trước.

MG5 chỉ đạt 37% ở hạng mục Bảo vệ người lớn, 58% ở hạng mục Bảo vệ trẻ em, 42% cho Bảo vệ người dùng dễ bị tổn thương trên đường và chỉ 13% cho Hỗ trợ an toàn. Giám đốc điều hành ANCAP, Carla Hoornweg, cho biết MG5 đã “đánh giá sai những kỳ vọng về an toàn của người tiêu dùng ngày nay”.

ANCAP là tổ chức độc lập chuyên tiến hành các thử nghiệm an toàn với các mẫu xe bán ở thị trường Úc (Australia). MG5 là mẫu xe mới được bán tại Úc từ tháng 8 năm nay và là chiếc sedan rẻ nhất thị trường, thậm chí rẻ hơn cả Mazda 2 ở phân khúc nhỏ hơn. Xe chỉ có duy nhất tính năng an toàn chủ động là Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB), là yêu cầu bắt buộc phải có đối với các xe bán ra ở Úc.

MG5 đang có mặt tại Việt Nam, xe được trang bị khối động cơ 112 mã lực, đi cùng hai tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và tự động CVT. Xe cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn cao cấp như hệ thống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh ABD, hệ thống kiểm soát phanh khi cua CBC, camera 360 độ…

Tại Việt Nam, New MG5 phiên bản số sàn (MT) có giá 399 triệu đồng; New MG5 CVT STD có giá 459 triệu đồng và New MG5 bản cao cấp hơn có giá 499 triệu đồng. Cả 3 mẫu xe này đều đã có mặt tại Việt Nam với 5 màu sắc khác nhau, với chế độ hậu mãi 5 năm bảo hành không giới hạn km.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]