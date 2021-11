Lô xe sedan MG5 đầu tiên cập cảng Việt Nam

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 09:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe MG5 hoàn toàn mới đã được đưa về Việt Nam, sẵn sàng ra mắt trong thời gian tới.

Mới đây, lô xe MG5 đã được bắt gặp cập cảng Việt Nam, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Như vậy, trong thời gian ngắn sắp tới, MG Việt Nam sẽ chính thức ra mắt giới thiệu MG5 2022 hoàn toàn mới tại thị trường Việt.

Thậm chí MG5 có thể cạnh tranh với các mẫu sedan hạng B trong tầm giá 500 triệu đồng. Chưa hết, ở các phiên bản giá rẻ trong tầm giá trên dưới 400 triệu đồng, MG5 có thể cạnh tranh ở cả phân khúc xe hạng A giá rẻ.​

Với mức giá bán hấp dẫn, thiết kế ngoại thất đẹp mắt và nhiều trang bị, mẫu xe MG5 2022 hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại thị trường Việt. MG 5 có thể sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của MG Việt Nam, khi mà hai mẫu xe gầm cao MG ZS và HS vẫn chưa thể vượt nhiều đối thủ trong phân khúc tại thị trường Việt.​

MG5 phiên bản cao cấp sở hữu ngoại thất hấp dẫn, xe được trang bị bộ mâm 17 inch đi với cỡ lốp 215/50 R17. Đèn pha kiểu bi-LED kết hợp với đèn LED chạy ban ngày. Hệ thống bật/tắt đèn pha tự động. Đèn hậu LED và đèn phanh thứ 3 dùng bóng LED.

Nội thất MG5 hấp dẫn không kém ngoại thất. Cabin mẫu sedan hạng C mang thiết kế khá tốt, sang trọng và thể thao. MG5 được trang bị ghế bọc da hai tông màu, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, camera hỗ trợ đỗ xe hiển thị nhiều góc nhìn, 6 loa giải trí, điều hoà tự động có cửa gió cho hàng ghế sau, đi kèm với lọc khí PM 2.5. Trang bị phanh tay điện tử + giữ phanh tự động.

Tất cả phiên bản của MG5 tại Thái Lan đều sử dụng động cơ 4 xy lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm. Đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD).​

Tại Thái Lan, MG5 bản cao cấp đi kèm với nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái như: Kiểm soát hành trình (Cruise Control), cảnh báo chuyển làn đường (LCA), cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo va chạm phía sau (RCW), Camera quan sát xung quanh 360 độ và 6 túi khí.​

MG 5 có giá bán từ 392 – 483 triệu đồng tại thị trường Thái Lan và bán ra tổng cộng 3 phiên bản. Theo đó, giá bán của MG 5 tại Việt Nam có thể sẽ không tăng quá nhiều so với giá bán ở Thái Lan.Cụ thể, phiên bản cao cấp nhất hy vọng sẽ có mức giá không quá 550 triệu đồng. Nếu sở hữu mức giá đẹp, mẫu sedan hạng C – MG5 có thể tự tin cạnh tranh với bất kỳ đối thủ Nhật và Hàn nào trong phân khúc sedan hạng C.

