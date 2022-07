Mercedes-Benz C-Class lắp ráp trong nước có khác gì xe nhập

Sau khi phân phối hết lô C-Class 300 nhập khẩu thì mới đây các showroom đã đưa về những chiếc C-Class 2022 thế hệ mới nhưng được lắp ráp trong nước với nhiều trang bị mới. Cụ thể, trước đó Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã mang về lô xe hơn 130 chiếc C 300 First Edition mở bán tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên số lượng xe này đã nhanh chóng bán ra thị trường sau đó hãng đã tiếp tục lắp ráp những chiếc C-Class thế hệ mới với đầy đủ phiên bản hơn, mức giá dễ chịu hơn cũng như các trang bị cũng có đôi chút khác biệt.

Ở phiên bản C 300 AMG được lắp ráp trong nước sẽ có một vài chi tiết khác biệt so với bản First Edition như sử dụng mâm 5 chấu kép kích thước nhỏ hơn 18 inch, lốp thương chưa phải loại run-flat, không có cảnh báo điểm, mở/khóa cửa rảnh tay. Ngoài ra các tính năng như đèn pha Digital Light, đèn hậu LED, camera 360 độ... vẫn được trang bị trên phiên bản này.

Không gian nội thất giữa bản nhập khẩu và lắp ráp của Mercedes-Benz C 300 hầu như không có sự khác biệt. Tuy nhiên phiên bản lắp ráp sẽ có đến 15 loa Burmester 3D công suất 710W là điểm khác biệt lớn nhất. Những tính năng như Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình trung tâm 12.3 inch đặt dọc, đồng hồ lái 11.9 inch, đèn nội thất 64 màu, cửa sổ trời, rèm che nắng vẫn được hiện diện.

Mercedes-Benz C300 AMG vẫn sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 258 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm, dẫn động cầu sau kết hợp với hộp số 9 cấp. Theo nhà sản xuất thì xe chỉ mất 6 giây để tăng tốc từ 0-100km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h.

Ngoài ra giá bán cũng là khác biệt lớn khi phiên bản lắp ráp chỉ có 2.089 tỷ đồng còn bản nhập khẩu là 2.399 tỷ đồng. Ngoài phiên bản C 300 thì còn có sự xuất hiện của C200 Avantgarde và Avantgarde Plus với mức giá hợp lý hơn. Về thiết kế sẽ không có quá nhiều khác biệt đáng kể. Cả 2 phiên bản C200 đều sử dụng đèn pha và đèn hậu full Led.

Có mức giá thấp hơn so với xe nhập nên các chi tiết ngoại thất của 2 phiên bản C200 cũng có trang bị thấp hơn như mâm 17 inch, màu sơn, đèn welcome, gương gập điện. Phiên bản C200 Avantgarde sẽ không có mở cửa rảnh tay, cốp điện như bản Plus.

Bù lại nội thất của hai bản C200 có phần tương đương như C300 AMG nhưng sẽ có khác biệt về họa tiết. Riêng phiên bản C200 Avantgarde không có rèm che nắng cho hàng ghế sau, loa Burmester,… cùng một số tiện nghi khác.

Về vận hành, cả hai phiên bản C200 đều sử dụng chung 1 cấu hình động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp với hệ thống điện EQ Boost với mức công suất 201 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 300 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Giá bán của C200 Avantgarde và Avantgarde Plus lần lượt là 1,669 và 1,789 tỷ đồng.

Nguồn ảnh: FB Vĩnh Nam

Nguồn: http://danviet.vn/mercedes-benz-c-class-lap-rap-trong-nuoc-co-khac-gi-xe-nhap-502022257162929402...Nguồn: http://danviet.vn/mercedes-benz-c-class-lap-rap-trong-nuoc-co-khac-gi-xe-nhap-502022257162929402.htm