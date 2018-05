Lexus ES 2019 lộ diện tuyệt đẹp, thêm phiên bản F-Sport

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 06:00 AM (GMT+7)

Xe LEXUS

Lexus ES 2019 chính thức trình diện, thiết kế đẹp mắt hơn, tăng kích thước và trang bị thêm nhiều công nghệ hiện đại.

Hãng xe sang Nhật Bản đã giới thiệu mẫu sedan cỡ trung Lexus ES thế hệ thứ 7 hoàn toàn mới trước thềm triển lãm ô tô Bắc Kinh 2018, xe lấy cảm hứng thiết kế từ dòng sedan đầu bảng LS hay mẫu coupe thể thao LC. Và trên thế hệ thứ 7 này, Lexus ES sẽ có thêm phiên bản thể thao F-Sport được phát triển từ ES350.

Lexus ES 2019 sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu Toyota New Global Architecture K (TNGA-K platform) chia sẻ cùng với Toyota Avalon 2019, khung gầm ES 2019 sử dụng thép cường độ cao để giảm trọng lượng với độ cứng xoắn ngang với khung gầm trên Lexus LS. Về kích thước, ES 2019 tăng 65mm về chiều dài tổng thể (4.975mm) - Nó có chiều dài tổng thể hơn Lexus GS 4.914mm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ cở tăng 50 mm và chiều rộng tăng 45mm.

Về thiết kế Lexus đã lấy cảm hứng thiết kế từ dòng sedan đầu bảng LS 2018 và dòng coupe LC 2018 để thiết kế cho ES 2019 hoàn toàn mới. Mẫu sedan sở hữu thiết kế sắc sảo và sang trọng hơn rất nhiều so với mẫu xe tiền nhiệm, những thay đổi mạnh mẽ nhất là phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn, đèn pha LED với đèn LED chiếu sáng ban ngày đặt thấp, cụm đèn sương mù với thanh nẹp chrome tạo hình chữ L. Đèn hậu tạo hình chữ L. Với những hình ảnh mới nhất, có thể nói ES 2019 là một ''tiểu LS'' với thiết kế đẳng cấp hơn.

Về động cơ, Lexus ES 2019 sẽ có 2 phiên bản động cơ trên ES 350 và ES 300h hybrid. Động cơ V6 3.5L (D4-S): 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355Nm (tăng 28 mã lực và 18,9 Nm so với thế hệ trước). Động cơ I4 2.5L kết hợp với động cơ điện cho công suất 216 mã lực (tăng so với 200 mã lực ở thế hệ cũ). Tất cả đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp (8 AT) mới thay thế cho hộp số 6 cấp (6AT) cũ; xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Hy vọng hệ dẫn động bốn bánh AWD sẽ sớm có mặt trên ES thế hệ thứ 7.

Phiên bản thể thao F-Sport: Lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Lexus ES, nó được phát triển từ ES 350 lắp động cơ V6 3.5L nhưng hiệu suất động cơ vẫn được giữ nguyên, ES F-Sport chỉ thay đổi như: nội/ ngoại thất thể thao hơn, trang bị hệ thống treo thể thao, tăng cường âm thanh động cơ vào bên trong cabin...

Về nội thất, cabin ES 2019 trở nên cao cấp hơn khi Lexus sử dụng nhiều vật liệu như gỗ và nhôm, bảng điều khiển tập trung đến người lái hơn. Ngoài thiết kế nội thất mới, ES mới cũng được cải tiến về công nghệ. Trang bị màn hình kích thước 8,0 inch và 12,3 inch. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). ES mới cũng là chiếc Lexus đầu tiên trang bị Apple CarPlay (tin vui cho fan của iPhone và HDH iOS), ứng dụng Amazon Alexa và điểm truy cập Wi-Fi cũng được tích hợp sẵn...

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống an toàn Lexus Safety System + 2.0 với một loạt các hệ thống như phanh tự động và cả phát hiện xe đạp vào ban ngày. Lexus sẽ cho ra mắt ES 2019 tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2018 vào thứ Tư.

Với thế hệ thứ 7 này, hy vọng Lexus ES sẽ không còn ''núp bóng'' của Toyota Camry hay Toyota Avalon như nhiều người vẫn thường nhận định. Dự kiến, Lexus sẽ sớm công bố giá bán cho ES 2019 trước khi chiếc sedan chính thức được bán vào cuối tháng 9 năm nay.