Chevrolet Trailblazer và Fortuner bản ''sang chảnh'' nhất khác nhau như thế nào?

Thứ Hai, ngày 30/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Xe Toyota Sự kiện:

Chevrolet Trailblazer và Toyota Fortuner phiên bản cao cấp nhất hoàn toàn khác biệt nhau về giá bán lẫn trang bị tiện nghi và an toàn

SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer là mẫu xe nhập khẩu mới gia nhập phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, xe sẽ sớm được giới thiệu chính thức vào tháng 5 sắp tới. SUV Chevrolet Trailblazer có nhiều phiên bản, xe là đối thủ trực tiếp của ''ông trùm'' doanh số trong phân khúc - Toyota Fortuner. Hãy cùng so sánh thông số và trang bị trên phiên bản cao cấp: Chevrolet Trailblazer 2.8 AT 4x4 LTZ 2018 và Toyota Fortuner V 4x4 AT.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật

Bảng so sánh trang bị

Bảng so sánh trang bị an toàn chủ động và bị động

Toyota Fortuner và Chevrolet Trailblazer

Về trang bị an toàn chủ động, nhìn chung Chevrolet Trailblazer 2.8L LTZ 4x4 AT được trang bị tốt hơn Toyota Fortuner V 4x4 AT. Tuy nhiên, Toyota Fortuner lại mạnh về thương hiệu tại Việt Nam khi luôn đứng Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tại thời điểm Nghị định 116 chưa tác động đến.

Fortuner

Chevrolet Trailblazer

Mẫu SUV mới, Chevrolet Trailblazer có 2 mã LT và LTZ. Trong đó, trong đó bản LTZ được trang bị các công nghệ hiện đại nhất, đặc biệt là các tính năng an toàn chủ động và bị động bao gồm: cảnh báo điểm mù, phát hiện phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm sớm và lệch làn đường. Phiên bản cao cấp LTZ còn có khởi động xe từ xa, các hệ thống an toàn như: phanh (ABS, EBD), kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,đổ đèo, kiểm soát áp suất lốp, kiểm soát hành trình, 8 cảm biến quanh xe, camera lùi và 2 túi khí.

GM Việt Nam đã công bố giá bán cho SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer với nhiều phiên bản, xe có giá giao động từ 859 triệu đến 1,075 tỷ VNĐ. Hy vọng với lợi thế từ giá bán khi hưởng thuế nhập khẩu 0% và trong lúc ''ông vua'' Toyota Fortuner đang vướng phải Nghị định 116 - Chevrolet Trailblazer sẽ có một khởi đầu với sức bật tốt tại thị trường. Nhưng, hãy cùng chờ đợi mức giá mà Toyota Việt Nam sẽ áp dụng cho Fortuner khi ''vượt ải'' Nghị định 116 và hưởng thuế nhập khẩu 0%.