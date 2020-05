KIA Optima chính thức đổi tên thành K5, thêm hệ dẫn động AWD tại Bắc Mỹ

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 16:30 PM (GMT+7)

KIA có vẻ như đang lên kế hoạch đồng nhất tên gọi cho các mẫu xe của mình tại các thị trường. Hãng này khởi đầu bằng cách đổi tên Optima thành K5 cho thị trường Mỹ.

KIA K5 ra mắt lần đầu tại Hàn Quốc hồi cuối năm 2019. Ở thế hệ mới, chiếc xe được lột xác hoàn toàn về thiết kế, động cơ và trang bị hàng loạt công nghệ. Đặc biệt, KIA K5 hay KIA Optima là tên gọi của cùng một dòng xe. Tuy nhiên, nếu khách hàng tại Hàn Quốc quen thuộc với K5 hay K7 hơn thì khách hàng tại Mỹ và tại Việt Nam khách hàng lại quen thuộc với cái tên Optima hay Cadenza hơn.

Các khách hàng tại Mỹ đã phát hiện ra việc đổi tên K5/ Optima này khi search thông tin trên website EPA. Họ phát hiện ra dòng KIA Optima 2021 được liệt kê trên website với tên gọi "K5". Tuy nhiên, hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ KIA Mỹ. Ngoài ra, trên website này đó chỉ cung cấp thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu cho một phiên bản duy nhất là KIA K5 AWD.

Optima/ K5 thế hệ mới đã dài thêm 50mm, rộng thêm 25 mm và thấp uống 20 mm. Theo đó, xe có kích thước lần lượt dài x rộng x cao là 4.905 x 1.860 x 1.445 mm. Trục cơ sở dài hơn 45 mm so với đời trước, với kích thước 2850 mm. Như đã đề cập, KIA Optima 2020 thiết kế theo phong cách fastback sedan với phần đuôi tạo dáng coupe. Do đó, phong cách này không chỉ giúp chiếc xe sang trọng hơn mà còn mở rộng không gian hành lý cho xe.

Dáng sedan của xe vuốt mái nghiêng như coupe (phong cách fastback). Tạo điểm nhấn cho phần cột C và mái nghiêng này là đường chrome chạy dài từ viền cửa sổ đến đuôi xe, tạo một đường vòng cung mượt mà. Ngoài ra, phía sau xe sở hữu cụm đèn hậu LED trải dài, cản sau thể thao với cụm ống xả kép cân đối. Dàn chân trên Optima mới sẽ có nhiều tùy chọn từ 16-19 inch, cùng nhiều thiết kế và kiểu sơn bánh mâm.

Đầu xe được hãng xe Hàn nhấn mạnh vào thiết kế lưới tản nhiệt dạng "mũi hổ thế hệ mới" (Tiger Nose Evolution). Mẫu xe Hàn Quốc có cụm đèn pha kiểu dáng mới với mí đèn chữ V phá cách. Cụm đèn hậu LED kiểu dáng mới với dải đèn LED nối liền nhau. KIA miêu tả đèn pha và đèn hậu này là kiểu dáng như nhịp đập quả tim. Gương hậu hai bên hạ thấp hơn phong cách thể thao, hơi hướng kiểu dáng coupe.

Optima/ K5 2021 được sở hữu cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch đi cùng với màn hình giải trí cỡ lớn 10,3 inch. Vô lăng thiết kế mới dạng vạt đáy như xe thể thao. Núm điều khiển cần số dạng xoay thay cho kiểu gạt đặc trưng. Hệ thống AVN (Audio Video Navigation) cũng hứa hẹn sẽ hoạt động tốt hơn và có chất lượng đẹp hơn trên màn hình 3D trung tâm.

Phiên bản này sử dụng động cơ 1.6L 4 xy lanh. Nhờ đó, chiếc xe sản sinh công suất 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 259 Nm (tương tự như mẫu xe "anh em" Hyundai Sonata). Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động tất cả các bánh AWD.

Với động cơ trên, KIA K5 cho mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 29 mpg (8,11 L/100km) trên đường tổng hợp, 26 mpg (9,05 L/100km) ở đường nội thành và 34 mpg (6,92 L/100km) ở đường cao tốc. Dù không liệt kê tất cả phiên bản trên website EPA của Mỹ nhưng KIA K5 có rất nhiều tùy chọn động cơ khác như: Động cơ 2.0L cho công suất 150 mã lực và 192 Nm / Động cơ 2.0L cho công suất 158 mã lực và 196 Nm / Động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn 245Nm. Ngoài ra đối với bản K5 GT xe còn có động cơ 2.5L tăng áp, cho công suất 286 mã lực và 422 Nm.

KIA Optima thế hệ mới cũng có nhiều tùy chọn trang trí xe đẹp mắt và cao cấp hơn so với thế hệ trước đó. KIA Optima thế hệ mới chia sẻ rất nhiều công nghệ an toàn từ “người anh em” Hyundai Sonata. Xe sở hữu gói an toàn hỗ trợ người lái - Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) bao gồm: Cảnh báo/ hỗ trợ tránh va chạm trước / Điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control (SCC)

Tính năng Blind-spot View Monitor (BVM) - màn hình quan sát điểm mù, tính năng này sẽ hiển thị hình ảnh xe bên trong vùng điểm mù để giám sát các khu vực mà gương chiếu hậu vật lý không thể nhìn thấy thông qua camera, và hiển thị trên đồng hồ hỗ trợ lái tương tự Sonata mới. Hệ thống hỗ trợ theo làn đường (LFA), Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc Highway Driving Assist (HDA).

Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ chìa khóa – Remote Smart Parking Assist (RSPA), tính năng này giúp xe tự tìm vị trí, tự động lùi vào vị trí đỗ xe giúp người lái dễ dàng “xoay sở” tốt trong mọi tình huống đỗ xe phức tạp trong đô thị.

Sau khi được bán ra, cùng với Hyundai Sonata – KIA Optima/ KIA K5 sẽ củng cố vị trí và gia tăng sức cạnh tranh với các tên tuổi lâu đời của Nhật Bản như Toyota Camry hay Honda Accord, vốn đang chiếm thị phần rất lớn trong phân khúc sedan hạng D phổ thông tại thị trường Bắc Mỹ, và một số thị trường khác trên toàn cầu. Dù vậy, hiện chưa rõ tại thị trường Mỹ thì KIA K5 sẽ phân phối chính thức phiên bản động cơ nào.

Nguồn: http://danviet.vn/kia-optima-chinh-thuc-doi-ten-thanh-k5-them-he-dan-dong-awd-tai-bac-my-502020295162912933.htm