Giá lăn bánh xe minivan KIA Sedona 2020 cập nhật mới nhất

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh tại các tỉnh thành tất cả các phiên bản mẫu xe gia đình 7 chỗ thuộc phân khúc minivan KIA Sedona 2020.

Cuối năm 2018, KIA Việt Nam chính thức tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ facelift dành cho thị trường trong nước và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng. với những nâng cấp đáng kể ở ngoại hình mang lại sự sang trọng và tiện nghi hơn cho mẫu Minivan này. Xe được lắp ráp tại nhà máy của THACO Trường Hải và được phân phối với 3 phiên bản Sedona Deluxe 2.2, Sedona Luxury 2,2 và Sedona Premium 3.3.

Giá bán niêm yết và giá lăn bánh (tham khảo) của dòng xe minivan KIA Sedona 2020 cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại TP.HCM (tỷ đồng) Sedona Deluxe 2.2 1,099 1,254 1,232 Sedona Luxury 2,2 1,209 1,377 1,353 Sedona Premium 3.3 1,429 1,623 1,595

(*) Lưu ý: Giá lăn bánh xe KIA Sedona ở trên chưa bao gồm khuyến mại, nhưng đã bao gồm các chi phí sau:

- Thuế trước bạ: Hà Nội 12%, các tỉnh thành khác 10% giá kể trên

- Tiền biển: Hà nội là 20 triệu, Sài Gòn 20 triệu, các tỉnh 2 triệu

- Phí đăng kiểm: 340.000 VND

- Phí đường bộ: tùy đăng ký tên cá nhân (150.000/tháng) hay pháp nhân (180.000/tháng)

- Phí bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm thân vỏ....

Về thiết kế ngoại thất, Kia Sedona vẫn duy trì kích thước DxRxC: 5.115 x 1.985 x 1.755 mm và chiều dài cơ sở 3.060 mm. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt kẽ ô kết hợp phần viền mạ chrome mang lại cái nhìn hiện đại và có chiều sâu hơn. Cụm đèn pha LED cao cấp và hiện đại hơn đèn HID thế hệ trước mang lại hiệu quả chiếu ság vượt trội. Đèn sương mù dạng 4 bóng LED nhỏ thay thế hệ cũ là đèn tròn.

Phần đuôi của Kia Sedona cũng được nâng cấp nhẹ nhàng: cụm đèn hậu dạng LED với phần viền nổi bật và tinh tế hơn, cản sau và ốp phản quang được thiết kế lại, bộ mâm 5 chấu kép 18 inch trẻ trung và hiện đại đi kèm bộ lốp 235/60R18.

Bên trong nội thất, Kia Sedona sở hữu cửa hông trượt điện với 5 vị trí mở cửa, cốp sau đóng mở điện thông minh tích hợp tính năng chống kẹt, nhớ vị trí, tự động mở cửa khi đến gần. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng với 2 vị trí nhớ ghế, ghế phụ chỉnh 8 hướng. Hệ thống điều hoà 2 dàn lạnh với 3 vùng độc lập, cửa gió được thiết kế ở tất cả vị trí ghế ngồi giúp người lái và hành khách luôn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu trên mọi hành trình.

Vô lăng 3 chấu được bọc da và ốp gỗ sang trọng, các nút điều khiển được bố trí ngay trên vô lăng giúp người lái thao tác dễ dàng. Ngoài ra, Kia Sedona 2019 còn được trang bị vô số các tiện ích khác như: nút bấm khởi động, gương chống chói ECM, sạc điện thoại không dây, màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng kích thước 8 inch chạy hệ điều hành Android, hỗ trợ kết nối MP4, AUX, USB, Bluetooth, bản đồ định vị dẫn đường Navigation.

Kia Sedona 2019 mới có 2 phiên bản động cơ gồm: động cơ xăng V6 dung tích 3.3L, cho công suất 266 mã lực và momen xoắn 318Nm. Phiên bản còn lại là động cơ dầu dung tích 2.2L tăng áp, cho công suất 197 mã lực tại 3800 vòng/phút (mạnh hơn 7 mã lực so với Sedona cũ) và momen xoắn cực đại 440 Nm tại 1750 – 2750 vòng/phút. Cả hai tuỳ chọn động cơ đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước sau dạng McPherson/Đa liên kết và sử dụng hộp số tự động 6 đến 8 cấp mới.

Tại thị trường Việt Nam, Kia Sedona mới phiên bản máy dầu là dòng xe đầu tiên trang bị hộp số tự động 8 cấp, đem lại khả năng sang số nhanh và tăng tốc mượt hơn nhằm tối ưu hóa hiệu suất. Bên cạnh đó, tiếng ồn và độ rung của xe khi chuyển số cũng được giảm thiểu đáng kể. Nhưng hơn hết vẫn là chế độ tiết kiệm nhiên liệu Active Eco, giúp bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên.​

Bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn sẵn có ở Kia Sedona trước đây, bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, cân bằng điện tử, 6 túi khí, cảm biến lùi trước sau, Kia Sedona mới còn được trang bị thêm hệ thống phanh tay điện tử, nhằm nâng cao mức độ an toàn cho người sở hữu.

Kia Sedona mới sở hữu nhiều tính năng an toàn vượt trội như hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống túi khí và camera lùi. Thuộc danh sách những mẫu xe cỡ lớn đạt chuẩn 5 sao an toàn hàng đầu, Kia Sedona liên tiếp nhận các giải thưởng an toàn uy tín như JD Power APEAL Awards, 2017 Top Safety Pick, 5-Star Safety Ratings NHTSA.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/gia-lan-banh-xe-minivan-kia-sedona-2020-cap-nhat-moi-nhat-1084396....Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/gia-lan-banh-xe-minivan-kia-sedona-2020-cap-nhat-moi-nhat-1084396.html