KIA bổ sung thêm hai phiên thấp cho dòng xe Morning tại Việt Nam

KIA VIệt Nam vừa bổ sung thêm hai phiên bản thấp của dòng xe Morning X-Line và GT-Line.

Thực chất hai phiên bản này là biến thể thấp hơn của Morning X-Line và GT-Line đã ra mắt từ cuối năm 2020 với mức giá dễ tiếp cận hơn. Sau đợt giảm giá cho Kia Morning mẫu cũ ở phiên bản tiêu chuẩn thì theo thông tin từ phía đại lý thì Kia Morning sẽ có thêm hai phiên bản AT và AT Premium với mức giá lần lượt từ 389 đến 409 triệu đồng với kiểu dáng bên ngoài dựa trên hai biến thể cao cấp là Morning X-Line và GT-Line có giá bán 439 triệu đồng.

Phiên bản AT và AT Premium có kiểu dáng bên ngoài có phần hiền hơn so với bản cao cấp với những điểm khác biệt như cản trước, ốp hông, cản sau được tối giản thiết kế, đèn sương mù đặt cao, đèn pha halogen truyền thống, phiên bản AT không có giá nóc, cả 2 biến thể này đều không có Led ban ngày.

Tuy nhiên xe vẫn có một số tính năng nổi bật như đèn pha tự động, cảm biến lùi, camera lùi, mâm 15 inch, gương gập điện,…. Bên trong cả 2 phiên bản AT được trang bị ghế da, màn hình trung tâm 8 inch, đề nổ nút bấm, điều hòa tự động 1 vùng trên bản Premium và chỉnh tay trên bản tiêu chuẩn.

Kia Morning AT và AT Premium đều được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.25L, cho công suất 83 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 120 Nm. Đi kèm hệ dẫn động cầu trước, hộp số tự động 4 cấp và không có tùy chọn hộp số sàn như phiên bản trước. Như vậy trong phân khúc hạng A chỉ còn Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo là còn lựa chọn hộp số sàn.

Về an toàn thì phiên AT và AT Premium có hệ thống ABS, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí.

Với mức giá bán từ 389 đến 409 triệu đồng thì 2 phiên bản bổ sung của Kia Morning đã dễ tiếp cận người dùng hơn. Trong đó bản AT Premium chỉ ngang với Hyundai Grand i10 số sàn và thấp hơn 15 triệu đồng so với VinFast Fadil tiêu chuẩn sẽ giúp Kia Morning có thêm sức cạnh tranh trong phân khúc hạng A vốn im hơi lặng tiếng khá lâu trong phân khúc.

