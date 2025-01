Hyundai SantaFe “mông phẳng” và những ưu nhược điểm khác

Hyundai SantaFe 2024 đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ khách hàng Việt, với ý kiến về thiết kế, công nghệ và giá cả. Mẫu xe mới có thiết kế vuông vức, khác biệt so với kiểu dáng mềm mại trước đây, gây khó khăn cho một số người tiêu dùng trong việc làm quen.

Khách hàng Việt có vẻ vẫn chưa hoàn toàn quen với thiết kế mới của Hyundai SantaFe. Các ý kiến bàn tán có phần chưa thấy “ưng hẳn” mẫu SUV SantaFe nằm chủ yếu tập trung vào phần đuôi xe. Vì cho rằng, phần mông xe quá phẳng và thiếu sự cuốn hút tổng thể.

Nhược điểm nữa chính là động cơ thiếu mạnh mẽ và cảm giác hứng thú khi tăng tốc. Mặc dù động cơ của Santa Fe mang lại công suất và mô-men xoắn ấn tượng, nhưng nó lại thiếu đi sự mạnh mẽ và cảm giác phấn khích khi tăng tốc, đặc biệt ở phiên bản tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, nhược điểm này hoàn toàn được khắc phục ở phiên bản Cao Cấp, đặc biệt là bản Dầu Cao Cấp. Vì vậy, nếu tài chính cho phép, khách hàng nên cân nhắc lựa chọn phiên bản Cao Cấp để trải nghiệm tối ưu hơn.

Mặc dù còn có những điểm mà một số người chưa thực sự đánh giá cao nhưng đại đa số người hâm mộ đều có những phản hồi tích cực nhờ vào sự đổi mới trong phong cách thiết kế. Ngoại thất của Santa Fe mới gây ấn tượng mạnh mẽ với đèn LED chạy ban ngày hình chữ “T” độc đáo. Lưới tản nhiệt được mở rộng và thiết kế táo bạo, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng, vừa mạnh mẽ, nâng tầm sự uy quyền cho chiếc SUV này.

Trong khi đó, nội thất của Hyundai Santa Fe được đánh giá là vô cùng sang trọng, tiện nghi và hiện đại, với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Trang bị da cao cấp kết hợp cùng hệ thống âm thanh 10 loa Harman Kardon, mang đến không gian trải nghiệm và giải trí đỉnh cao, hoàn hảo cho những chuyến hành trình dài của khách hàng.

Bên cạnh đó, mẫu SUV này còn sở hữu các tính năng hiện đại như màn hình cảm ứng 12,3 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, và bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh tích hợp công nghệ W3W với độ chính xác tuyệt đối dành riêng cho thị trường Việt Nam. Hơn nữa nhờ việc bổ sung vật liệu hấp thụ âm thanh trong toàn bộ cabin, Santa Fe mới mang đến một không gian yên tĩnh và thư giãn suốt hành trình. Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được tinh chỉnh để đảm bảo thân xe luôn ổn định, ngay cả khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề.

Về động cơ, SantaFe có hai lựa chọn: động cơ 2.5L cho công suất tối đa 194 mã lực và động cơ 2.5L tăng áp đạt công suất tối đa 281 mã lực, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hơn nữa, rất ít đối thủ trong phân khúc SUV cỡ trung có thể so kè với Santa Fe về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Hyundai SantaFe tiêu thụ 11,31-14,16 lít/100km trong đường đô thị, 6,54-6,86 lít/100km ở đường ngoài đô thị và 8,31-9,57 lít/100km ở đường hỗn hợp, tùy vào từng phiên bản.

Chưa hết, Santa Fe mới được đánh giá cao về độ an toàn, vượt trội so với nhiều đối thủ trong phân khúc. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên mọi biến thể bao gồm camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, ABS, EBD, BA, ESC, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đỗ xe. Các tính năng cao cấp hơn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phanh tay điện tử được trang bị cho các phiên bản Special và Premium.

Hiện tại, Hyundai SantaFe có 5 phiên bản khác nhau, với giá niêm yết dao động từ 1,03-1,33 tỷ đồng. Về tổng thể, Hyundai Santa Fe là chiếc SUV hạng trung lý tưởng cho gia đình với tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái, chỗ ngồi thoải mái và cabin yên tĩnh. Nó còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích cho gia đình. Nhờ sự kết hợp giữa chất lượng tổng thể, độ tin cậy, an toàn, công nghệ tiên tiến và giá cả hợp lý, Santa Fe là lựa chọn tuyệt vời cho gia đình.