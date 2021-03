Honda City 2021 hạ giá sau mùa cao điểm mua xe đi Tết

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Tại các đại lý, Honda City đang được ưu đãi gói phụ kiện khi mua lên tới hơn 30 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản L và RS.

Honda City đang được ưu đãi cao nhất hơn 30 triệu đồng tại đại lý

Honda City là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam tháng đầu năm 2021. Tuy vậy, theo nhiều tư vấn bán hàng, phiên bản L và RS của mẫu xe này khi vừa chính thức bán ra luôn trong tình trạng cháy hàng.

Thậm chí nhiều khách hàng chấp nhận mua thêm phụ kiện để được nhận xe sớm. Nhưng ra Tết, tình trạng này đã không còn mà hiện, nhiều đại lý còn đưa ra chương trình ưu đãi cho City.

Theo khảo sát của PV tại một vài đại lý Honda, City 2021 đang được chào bán với mức ưu đãi từ hơn 10 triệu đồng. Tùy từng đại lý, mức ưu đãi và quà tặng phụ kiện sẽ khác nhau.

Có đại lý chỉ tặng phụ kiện hoặc quy đổi ra phụ kiện và 50% bảo hiểm thân vỏ. Nhưng cũng có đại lý tặng cả phụ kiện lẫn 1 năm bảo hiểm thân vỏ nên tổng ưu đãi lên tới cao nhất hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, những ưu đãi này đều không được quy đổi ra giá trị tiền mặt để giảm trực tiếp và giá xe.

Honda City RS cao cấp nhất có giá bán chỉ ngang ngửa bản 1.5TOP cũ

Ưu đãi như vậy nhưng theo các tư vấn bán hàng, thời gian giao xe phải tùy thuộc vào phiên bản và màu sơn do khách hàng lựa chọn.

Theo nhận định, động thái này sẽ giúp Honda City dễ dàng cạnh tranh hơn với các đối thủ nặng ký, cũng vừa ra phiên bản mới như Hyundai Accent hay Toyota Vios.

Ở thế hệ mới, thiết kế Honda City có nhiều thay đổi, mang hơi hướng vừa sang trọng, vừa thể thao hơn. Nổi bật có thể kể tới như cụm đèn trước với dải đèn chạy ban ngày gắn liền với hai thanh chrome hai bên tạo thành một khối vững chắc ở đầu xe, đường gân dập nổi chạy dọc thân xe và cụm đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED. Ăng –ten dạng vây cá mập cũng là trang bị tiêu chuẩn trên City mới.

Trên phiên bản L và RS, xe còn được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ.

Không gian nội thất Honda City 2021

Về nội thất, so với phiên bản hiện tại, City mới có kích thước dài, rộng hơn, tạo ra một không gian rộng rãi nhất phân khúc cùng khoang để chân ấn tượng.

Honda City thế hệ thứ 5 cũng sở hữu những nâng cấp về tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm hiện đại hơn với kích thước tăng từ 6,8 lên 8 inch và thêm tính năng kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto; đồng hồ tốc độ với đèn viền thể thao; điều hòa tự động 1 vùng độc lập (bản L và RS) có chế độ “Max Cool” làm lạnh nhanh…

Honda City mới sử dụng động cơ 1.5 lít mới, cho công suất tối đa 119 mã lực đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Đi kèm với đó là hệ thống vô-lăng trợ lực điện và chế độ tiết kiệm nhiên liệu trứ danh của hãng xe Nhật.

Nổi bật nhất phải kể tới phiên bản RS. Tuy không sử dụng động cơ 1.0L tăng áp như tại nước ngoài nhưng phiên bản RS sẽ có những trang bị nổi bật hơn so với bản thường.

Có thể kể tới như logo RS dập nổi ở mặt ca-lăng, cụm đèn trước Full LED, bộ la-zăng hợp kim 5 chấu kép 16 inch, cánh lướt gió thể thao, đèn sương mù LED, hệ thống âm thanh 8 loa, chức năng khởi động xe từ xa, lẫy chuyển số trên tay lái,...

Honda City mới tại Việt Nam sẽ chưa được trang bị Honda Sensing. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng vẫn rất đầy đủ các công nghệ an toàn với chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi 3 góc quay (L và RS)… Các công nghệ an toàn này giúp City mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

