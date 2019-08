Honda Accord mới sắp về Việt Nam dự đoán lắp máy 1.5L tăng áp và hộp số CVT

Chủ Nhật, ngày 25/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Honda sẽ chính thức trình làng Accord mới tại thị trường Việt ở Triển lãm Vietnam Motor Show 2019 diễn ra cuối tháng 10 sắp tới.

Được giới thiệu lần đầu vào cuối tháng 3/2019 tại Thái Lan, Honda Accord mới sắp bán tại Việt Nam chắc chắn sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Thái tương tự thế hệ cũ và hai dòng CR-V hay Civic.

Về ngoại hình, tất cả phiên bản của Accord mới đều được trang bị tiêu chuẩn đèn pha full-LED trên hai phiên bản 1.5L turbo và 2.0L Hybrid. Trong đó, bản máy 1.5L tăng áp lắp ‘’dàn chân’’ với mâm 17 inch (225/50 R17) trong khi bản Hybrid 2.0L xài mâm lớn hơn với kích thước 18 inch (235/45R18).​

Về nội thất, Honda Accord tại Thái Lan có những trang bị tiêu chuẩn như: ghế ngồi bọc da, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), màn hình hỗ trợ lái TFT 7 inch, cảm ứng trung tâm 8 inch kết nối Apple CarPlay và sạc điện thoại không dây.​

Về trang bị an toàn, Honda đã trang bị cho Accord mới tại Thái gói an toàn Honda SENSING bao gồm một loạt trang bị an toàn và hỗ trợ lái như: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp (CMBS), hỗ trợ giữ làn đường & cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng với tốc độ thấp,...

Hy vọng sau khi về Việt Nam, Accord mới sẽ sở hữu gói an toàn Honda SENSING này. Không chỉ Accord mới, Honda Civic RS 2019 đang bán tại Thái Lan cũng được trang bị gói Honda SENSING, tuy nhiên sau khi về Việt Nam gói trang bị an toàn này đã bị cắt trên Civic RS 2019 để hạ giá thành.​

Về động cơ, hiện tại, Honda Accord thế hệ mới đang bán tại Thái Lan sử dụng 02 phiên bản động cơ bao gồm: 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) 1.5L tăng áp và 2.0L N/A + Hybrid. Khả năng cao Accord mới tại Việt Nam sẽ không bán ra phiên bản 2.0L Hybrid mà chỉ phân phối phiên bản máy 1.5L tăng áp, động cơ này cho công suất tối đa 187 mã lực tại 5.500v/p và mô-men xoắn cực đại 243Nm tại dải vòng tua máy từ 1.500 đến 5.500 vòng/ phút.​

Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). Máy 1.5L tăng áp này thực chất được chia sẻ với CR-V mới, đồng thời nó cũng mạnh hơn so với Honda Civic 1.5L turbo (170hp + 220Nm).​

Đối với phiên bản hybrid, Accord dùng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên kết hợp với 2 động cơ điện (184hp + 315Nm) và cụm pin lithium-ion được bố trí bên dưới sàn xe để tạo ra hệ truyền động hybrid có tên gọi Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) nhờ đó, tổng công suất Xăng + Điện của Accord Hybrid đạt 215 mã lực. Rất tiếc, Accord ở khu vực Đông Nam Á KHÔNG phân phối phiên bản máy 2.0L tăng áp kết hợp với hộp số tự động 10 cấp (10 AT) như tại khu vực Bắc Mỹ.​